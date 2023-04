Užijte si sex všemi smysly: Posunete tak postelové hrátky na vyšší metu

Svět kolem sebe vnímáme hlavně pěti základními smysly – zrak, čich, chuť, hmat a sluch. A důležitou roli hrají také při sexu. Nemusíme je přitom mít zapojené všechny najednou. Ba naopak! Když na chvíli přesuneme pozornost jen na jeden z nich, sexuální požitek tím ještě umocníme. Jak jednotlivé smysly využít naplno?

Zrak Dívat se při milování se svým protějškem z očí do očí, prohlubuje intimní propojení a souznění. To ale není jediný důvod, proč při sexu nechat oči otevřené. Erotická fantazie je fajn, ale být přímo tady a teď a dívat se při tom na vaše propletená nahá těla a jak do vás váš milý proniká, je zkrátka vzrušující. Takovou vyšší dívčí je pak sex před zrcadlem, kdy přesunete veškerou pozornost hlavně na zrak, nebo společné sledování porna. Jaký je sex s umělou celebritou? Podívejte se na video:

Čich Vůně mají na nás velký vliv, proto na ně při sexu nezapomínejte. Nejde jen o to, abyste partnerovi voněla a použila oblíbený parfém. Některá aromata nás dokážou eroticky naladit. Můžete třeba provonět byt esenciálními oleji s afrodiziakálními účinky. Sem patří například citrusy, ylang-ylang, jasmín, růže, santal, skořice nebo levandule. Výběr už zaleží na tom, která z vůní je vám příjemná. Pár kapek přidejte do difuzéru či aromalampy nebo je využijte při masáži. V sexshopech se pak prodávají speciální feromonové parfémy, díky kterým budete pro svůj protějšek ještě přitažlivější. Společný orgasmus není mýtus: Sex expertka radí, jak ho s partnerem docílit 1 Společné vyvrcholení ve stejný okamžik se neděje jen ve filmu,…

Chuť Také jste vypozorovala, že po některých potravinách máte větší chuť na sex? Některé z nich skutečně dokážou zvýšit libido, velkou roli při tom ale hrají i chuťové pohárky, které navodí příjemné pocity, ty se dají přirovnat až k extázi. Vytipujte, které potraviny s vámi tohle dělají a zapojte je do hry. Můžete třeba na své i partnerovo tělo nastříkat šlehačku a při předehře ji ze sebe navzájem slízat. Nebo si zavažte oči, ochutnávejte oblíbené ingredience a hádejte, co to je. Tajemný fisting: Sexuální praktika pro pokročilé. Jak na něj, aby nebolel? 13 1 Pro některé tabu, pro jiné zpestření v ložnici. Fisting může dát…

Hmat Právě líbání, hlazení, objímání a vzájemné dotyky intimitu posilují nejvíc. Během předehry i při milování proto nezapomínejte zapojovat své prsty a hlaďte jimi partnerovo tělo na erotogenních zónách. Dotýkejte se jich, lehce škrábejte, šimrejte, líbejte nebo lízejte jazykem. Pokud se chcete vzájemně podráždit víc, zkuste po těle přejíždět ledem. Skvělou předehrou je pak jemná erotická masáž. Erotická masáž okoření milostné hrátky: Co vás může inspirovat napříč světem? Masáže patří mezi oblíbené způsoby relaxace a uvolnění. Pomáhají…