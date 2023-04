V 90. letech byly topmodelkami, skvěle vypadají i po padesátce! Jak to dělají?

Paulina Porizkova (58 let)

Paulina Porizkova neboli Pavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. V roce 1968 emigrovali její rodiče do Švédska, Paulina se však za nimi mohla vydat až o sedm let později. Na začátku 80. Let odstartovala s pomocí své kamarádky modelingovou agenturu a odstěhovala se do USA. Později se objevila na obálce Playboye, časopis Harper's Bazaar ji zařadil v roce 1992 mezi deset nejkrásnějších žen světa. Hrála také ve filmech Anna, Její alibi a Arizona Dream, soutěžila v televizním pořadu Když hvězdy tančí, působila jako porotce v reality show America's Next Top Model a napsala autobiografický román Léto modelky.

Paulina je jednou z těch, které mají dar od boha. Jak sama v jednom z rozhovorů před časem přiznala, pro svoji krásu až do svých čtyřiceti let nemusela nic moc dělat a litovala modelky jako Cindy Crawford, které měly svoji postavu těžce vydřenou cvičením. Dnes už Paulina přijala pohyb jako součást života a zvýšenou péči věnuje i své pleti, zakládá si však na tom, že nepodstoupila žádné invazivní zákroky. Její názor je, že čím je žena starší, tím méně make-upu by měla používat, protože to vypadá děsivě.