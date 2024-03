Jak správně skladovat chléb? Při špatném uložení se vám rychle zkazí, pomůže i včelí vosk

Znají to skoro všichni. Chutný a křupavý bochník chleba je druhý den z různých důvodů nepoživatelný. Co s tím? Stačí upravit způsob jeho skladování: Když víte, jak na to, uchová si chléb chutnost a čerstvost.

Při skladování chleba záleží na vlhkosti

Nejdůležitějším faktorem, který při skladování chleba musíte zohlednit, je správná vlhkost vzduchu. Na místě uložení jí nesmí být málo ani moc. Na příliš vlhkém vzduchu pečivo rychleji měkne, a tím pádem také plesniví. Ovšem ani příliš suché místo není pro bochník chleba ideální: Mnohem rychleji pak tvrdne, takže bude brzy nekonzumovatelný. Skladujte ho ideálně při teplotách 20–25 °C, při nichž by měl vydržet v dobrém stavu celý týden.

Proč nedávat chleba do ledničky

Nejhorší možností pro umístění chleba vůbec je jeho skladování v ledničce. Chlad způsobí, že se začne rychleji drobit a stárnout. Mimoto hrozí, že do sebe nasaje okolní pachy.

Ke skladování pečiva jsou papírové pytlíky i igelitové sáčky nevhodné

Pokud chcete udržet bochník chleba čerstvý, myslete především na to, do čeho ho balíte. Pokud si ho z obchodu domů přinesete v papírovém pytlíku, je potřeba jej přendat. Papírové pytlíky jsou pro skladování pečiva zcela nevhodné, protože v nich do několika hodin pečivo ztvrdne. Určeny jsou pouze k tomu, abyste v nich kupovaný chleba donesli domů.

Ještě horší variantu představují klasické igelitové pytlíky. Jsou neprodyšné, chleba se v nich rychle zkazí, a pokud ho do sáčku umístíte ještě teplý, rychlý přechod z chladnějšího do teplejšího prostředí zapříčiní rychlý rozvoj plísně.

Jak a kde uchovat chléb

Ten je dobré skladovat na tmavém místě, sluneční záření mu nesvědčí. Pokud je řádně vydýchaný (udává se, že alespoň 10 hodin po upečení se má nechat nenakrojený vyvětrat v pokojové teplotě jen volně bez obalu nebo v papírovém pytlíku), najděte mu místo v chlebníku.

Zvolte dostatečně velkou nádobu, kde bude mít pečivo dostatek prostoru kolem a bude moct dýchat. Raději pro jistotu připomeneme: Chléb do chlebníku ukládejte samotný, bez jakéhokoli obalu! Pokud je chleba už nakrojený, položte ho na řeznou plochu, případně ji zakryjte potravinářskou fólií. Tím zabráníte průniku vzduchu do chleba, což by ho rychleji vysušovalo.

Chléb nenechávejte volně ležet třeba na kuchyňské lince nebo na stole.

Můžete ho také zabalit do čisté bavlněné utěrky nebo do lněného pytlíku a takto vložit do igelitového sáčku. Ten zachytí vlhkost, která se přirozeně uvolňuje z pečiva, zatímco utěrka ji absorbuje, což brání zvlhčení chleba.

Pomůže i včelí vosk

Chcete-li mít naprostou jistotu, že pro chutnost a trvanlivost chleba děláte maximum, sáhněte po obalech vyrobených z bavlny a včelího vosku, díky nimž zůstane pečivo déle čerstvé. Vosk se po zahřátí v rukou a následném změknutí k chlebové kůrce lépe „přilepí“, ale chleba přitom může dostatečně dýchat, takže mu nehrozí vznik plísní.

Pokud tento druh obalu neznáte, vězte, že je opakovaně použitelný, můžete ho oplachovat vodou pod 30 °C, a pokud je to nutné, použít i malé množství prostředku na mytí nádobí. A zvládnete ho vyrobit i doma! Včelí vosk má kromě uchovávání čerstvosti i další benefity, a sice výrazné antibakteriální a antioxidační účinky. Až vám takový sáček doslouží, jednoduše ho zkompostujte.

Jediné, čemu je třeba se při použití obalu s včelím voskem vyhýbat, jsou příliš vysoké teploty pečiva. Do voskového obalu tedy nepatří čerstvě upečené, ještě teplé kousky.

Jak uchovat žitný chléb a chléb z kvásku

Kváskový chléb vám při vhodném skladování (při 20–25 °C, v čistém plátně nebo utěrce) vydrží chutný déle než týden, a to díky obsahu kyselin, které jsou součástí kvásku. To stejné platí i pro tmavý žitný chléb, protože jiné druhy mouky než bílé vstřebávají vlhkost pomaleji, takže se nekazí tak rychle jako bílé pečivo.

Pečivo se nebojte dát do mrazáku

Řada lidí se bojí chleba a pečivo dávat do mrazáku. Zbytečně! Pokud do něj vložíte chléb co nejčerstvější – praktické je, když ho rozdělíte po několika krajících do igelitových sáčků, pak není třeba se obávat. Naopak, vydrží vám takto i půl roku a po vyndání bude mít stále přijatelnou chuť.

Jak vrátit chlebu z mrazáku křupavost?

Pokud chlebu budete chtít vrátit křupavost, stačí ho ještě na chvíli dát ohřát do trouby při mírných teplotách kolem 130–160 °C. Je ale samozřejmě nutné počítat s tím, že rozmražený chléb nevydrží moc dlouho, takže je vhodný k rychlé spotřebě. Vyndávejte proto z mrazáku raději jen takové množství, které rovnou sníte.