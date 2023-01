V čem tkví síla ochranných talismanů? Pozor, nepleťte si je s amulety

Věděla jste, že talismany a ochranné amulety vás mohou chránit před nebezpečím, smůlou i špatnými duchy? Při jejich výběru ale musíte být opatrná, protože jsou mezi nimi zásadní rozdíly. V čem tkví jejich magická síla a jak je správně používat?

Jsou s námi už od pravěku Používání ochranných amuletů a talismanů není žádnou novinkou. Lidstvo k nim upíná své naděje už od pravěku. Talismany byly odjakživa navázané na víru lidí ve vyšší moc. Jde o předměty, o kterých věříme, že mají zvláštní sílu nás chránit před zlem. Neandertálci si je vyráběli z kostí zvířat, kamenů, dřeva nebo rostlin. Jeden z nejznámějších talismanů pravěkých lidí byl zub nebo kel přivázaný ke šňůrce, který nosili jako náhrdelník. Některé kmeny a národy používaly různé vlastní znaky a symboliku na talismanech, které si vyráběly. Jaký rituál vám pomůže začít s novými záměry? Podívejte se na video:

Rozdíly mezi amulety a talismany Talismany se často pletou s amulety. Amulet je většinou přírodnina, například polodrahokam nebo bylina, která nositele chrání před zlými duchy, démony, prokletím, uhranutím, smůlou či nemocemi. Oproti tomu talismanem je pro každého něco jiného. Při jeho utváření je potřeba, abyste do něho vložila své vlastní přání nebo kouzlo. Ale pozor, nesmíte si ho pořídit sama v obchodě, jinak se jeho magická síla vytrácí. Měl by být náhodně nalezený nebo darovaný, popřípadě vlastnoručně vyrobený. Talismanem pro vás může být téměř cokoli. Zelená kometa je právě k vidění! Co o ní víme a jaké poselství přináší? Zelená kometa byla k vidění naposledy v pravěku. Kdy ji můžete…

Ve víře je síla Jak talismany vlastně fungují? Jejich síla spočívá ve vás a vaší psychice. Aby vás skutečně mohly chránit, musíte věřit v jejich moc. Předměty působí na svého majitele tím, že je podvědomě skutečně přesvědčený o tom, že mu pomáhají. Bez víry a soustředěných myšlenek na to, před čím vás má vaše oblíbená věc chránit, nebo co vám má splnit, to rozhodně nepůjde. Kvůli tomu by neměl talisman sloužit nikomu dalšímu kromě vás, jako jeho majitelky. Telepatie mezi člověkem a zvířetem: Jak myšlenkami mluvit s mazlíčkem? 1 Pokud chováte domácího mazlíčka, možná máte občas pocit, že si se…

Aby fungoval, je třeba se o něj starat Když už najdete svůj talisman, je dobré se s ním naučit zacházet. Začněte správnou formulací svého přání, které by mělo být vroucné a silné. Předmětu ho pošeptejte, nebo na něj soustředěně myslete. Nezapomeňte ho mít vždy u sebe. Díky tomu k vám bude vysílat pozitivní sílu. Pokud je to možné, nezapomeňte svůj talisman pravidelně očistit od negativních myšlenek a sil. Omyjte ho pod tekoucí vodou a přitom myslete na to, že ho zbavujete všech zlých vlivů. Pokračujte rituálem vděčnosti, kdy za všechny splněné prosby nezapomenete poděkovat a znovu zopakujte své tajné tužby a přání. Máte pocit, že vám doma straší? Takto poznáte, že jde o poltergeista! 2 Máte pocit, že se vám poslední dobou doma stává něco divného?…