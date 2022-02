V českém ženském hokejovém týmu bruslí modrá krev! Kdo to je?

Pokud si myslíte, že hokej je převážně mužský sport, náš český ženský hokejový tým vám dokáže opak! České hokejistky nás letos poprvé v historii reprezentují na olympijských hrách. A je mezi nimi i jedna hráčka, která má modrou krev. Která z nich to je? Na to se podívejte do videa v úvodu článku.