Vykynuté těsto vyválejte na obdélník, potřete ho máslem a posypejte cukrem smíchaným se skořicí, okraje nechte bez náplně. Sviňte do válce a nakrájejte na 12 dílů. Řeznými plochami je klaďte s velkými rozestupy do formy na omáčku, překryjte utěrkou a nechte kynout ještě 30 minut. Pak pečte šneky při 180 °C asi 45 minut. Po vychladnutí je obraťte pomocí prkénka hlavami vzhůru, aby se na vrchu objevila lahodná omáčka.

POSTUP: Všechny přísady na těsto zpracujte dohladka. Vytvořte kouli, vložte ji do mísy vytřené olejem, potáhněte fólií a nechte kynout 2 hodiny. V polovině kynutí připravte omáčku: Máslo, cukr a sirup zahřejte na středním plameni, nechte vše spojit. Pak omáčku vlijte do pečicí formy – hlubšího plechu či většího pekáčku.

Z těsta vyválejte kulatou placku s průměrem o něco větším než 28 cm a vložte ji do formy, dno propíchejte vidličkou. Překryjte pečicím papírem, vsypejte suché fazole a při 220 °C pečte 10 minut, pak bez papíru a zátěže ještě 10 minut. Na korpus rozložte čtvrtky hrušek. V misce smíchejte žloutky se smetanou, cukrem a dření vytlačenou z přepůleného lusku vanilky . Krémem hrušky zalijte a koláč pečte 30 minut při 180 °C, dokud krém neztuhne.

Pokračování 3 / 3

Čokoládový chlebíček se zázvorem a meruňkami

POTŘEBUJETE (na 10 porcí):

125 g másla

230 g hnědého cukru

2 vejce

180 g hladké mouky

1 lžičku kypřicího prášku

40 g kakaa

185 ml mléka

125 g sušených meruněk

75 g kandovaného zázvoru

POSTUP:

Máslo šlehejte s cukrem do pěny, pak po jednom zašlehejte vejce. Vmíchejte prosátou mouku a kakao a přidávejte po částech i mléko. Do těsta přimíchejte pokrájené meruňky a polovinu pokrájeného zázvoru. Těsto přemístěte do formy (22x12 cm) vymazané máslem a vyložené pečicím papírem. Navrch nasypejte zbytek zázvoru. Při 180 °C pečte asi 1 hodinu nebo dokud špejle zapíchnutá doprostřed nevyjde suchá.

TIP: Místo meruněk použijte sušené fíky, rozinky nebo můžete přidat ještě posekané ořechy.

Doba přípravy: 15 minut

Doba pečení: 1 hodina