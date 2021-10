V kolika jste začala menstruovat má vliv na zdraví: Na rakovinu prsu i mrtvici

Menstruaci my ženy nijak zvlášť nemilujeme. Jednou máme křeče,…

První menstruace přichází obvykle mezi 12. a 14. rokem, nicméně přibývá dívek, které první měsíční krvácení zažívají už v deseti letech. Jiné zase třeba až v šestnácti. Doba, v níž začala dívka poprvé menstruovat, se nazývá také menarche a má značný vliv na mnoho faktorů. Nejvíc se to týká žen, které začaly menstruovat před 11. rokem. Jak říkají vědci z Oxfordské univerzity, tyto ženy jsou později vystaveny vyššímu riziku zdravotních problémů, jako jsou srdeční onemocnění či rakovina prsu.

Odborníci z Oxfordu více než deset let zkoumali, jak menstruační cyklus ovlivňuje celkové zdraví ženy. V roce 2012 publikovali své první závěry v časopise Circulation. Nedávno znova analyzovali původní data ze 117 studií provedených po celém světě včetně 120 tisíc žen s rakovinou prsu a více než 300 tisíc žen bez karcinomu. A došli k zajímavým závěrům. Zjistili, že dřívější nástup menstruace měl větší dopad na zdraví ženy a projevil se na zvýšeném riziku rakoviny prsu než u žen, které začaly menstruovat později. Jejich výsledky naznačují, že to může souviset s počtem menstruačních cyklů v životě ženy.

Pozdní nástup chrání srdce

Kromě zvýšeného rizika rakoviny prsu vědci také zjistili, že ženy, které začaly krvácet ve třinácti letech, měly nejnižší riziko pozdějšího výskytu srdečních chorob. Oproti tomu dívky, kterým bylo deset let a méně, měly toto riziko o 27 procent vyšší! O 20 procent měly také vyšší krevní tlak a o 16 procent vyšší riziko výskytu mrtvice. Jak řekl hlavní autor studie Dexter Canoy, s nižším věkem menstruace se také zvyšuje riziko obezity. Výzkumníci zjistili, že ty ženy, které byly zdravé a štíhlé, měly první menstruaci kolem třinácti let. „Náš výzkum by nám měl pomoci porozumět způsobu, jakým ženské pohlavní hormony ovlivňují riziko rakoviny prsu a dalších chorob,“ řekla Gillian Reeves z oddělení epidemiologie rakoviny na univerzitě v Oxfordu.