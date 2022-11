V předvánočním stresu ještě víc hrozí vznik oparů: Jak s nimi zatočit?

Herpes viru se nezbavíte

Poměrně děsivý fakt o herpes viru je ten, že jakmile se vám jednou dostane do těla, už nikdy se ho nezbavíte. Virus v těle zůstává, pouze přechází do nečinné latentní fáze. A právě to je důvodem, proč pokud jednou v dětství dostanete opar, bude se u vás objevovat už pravidelně.

K činnosti ho přiměje například leknutí a stres. Přenosný je také polibky, pitím ze stejné sklenice nebo při sdílení ručníku s člověkem, který má opar. Virus je totiž vysoce nakažlivý, a to ještě před vznikem strupu. Podle jiných teorií spouští výskyt oparu také nadměrné slunění a nízká ochrana rtů před slunečním svitem.