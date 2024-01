V Ulici to vře! Jak se provalí celá pravda o Soně? VIDEO

Dění na gymnáziu v seriálu Ulice nabírá na obrátkách. Minulý týden Magda (Veronika Čermák Macková) vyhodila na minutu z pozice zástupce ředitele Soňu Čechovou (Lucie Vondráčková), která si na její styl vedení školy stěžovala na školském úřadu. Zatímco Soňa se zatvrzele hájí, že už neměla jinou možnost, jak gymnázium chránit před Magdinými přehmaty a její neprofesionalitou, samotná Magda to vnímá jako podraz a kudlu vraženou do zad.

Pozici zástupce ředitele Magda opět nabídla Prokopovi (Ondřej Studénka). Ten jí na to však okamžitě nekývl. Vzal si čas na rozmyšlenou, což začalo hrát do karet Soně, která do momentálního dění ve škole detailně zasvětila ředitelku na mateřské Irenu Landovou (Kateřina Holánová). Informace jí samozřejmě podala ze svého úhlu pohledu. Opakovaně ji ujistila, že to není nic osobního proti Magdě, že jí jde pouze o školu a její pověst. Jenže útoky proti Magdě začaly sílit, a to nejen na sociálních sítích, kde je přiživuje jakási Adéla Dostálová, ale i ve škole samotné.

Magda stále váhá, zda kyberšikanu ohlásit na policii. Je jí jasné, že pokud by to udělala, rozvířila by se celá kauza ještě víc. Začala by se řešit mimo školu i mezi rodiči, což by dobrou pověst gymnázia opravdu poškodilo. Ke všemu zjistí, že Adéliny komentáře jsou hodně promyšlené, že se nedají brát jako přímý útok. Magda si však začne být pomalu jistá, kdo se za falešným účtem Adély Dostálové na sociálních sítích skrývá. A rozhodne se jednat, na rovinu, bez rukaviček.

Magda ale není sama, kdo se rozhodne vyhlásit Adéle Dostálové válku. Do boje se pustí také studenti – dvojčata Matěj (Jiří Dlouhý) a Marek (Jan Dlouhý) Dvořákovi, jichž se celá kauza velice dotýká, i Štefan (Alfréd Šrámek) s Milanem (Jan Hamral), kteří případ s fotkou Magdy a Matěje před pár týdny nechtěně rozjeli svým žertem, když ji dali na sociální sítě s narážkami na jejich vztah… Co si kluci vymyslí na Adélu? Jak ji chtějí dostat? A jak si Magda podá Soňu? Čím ji hodně vykolejí? Kde je pravda? Co všechno Soňa tají a proč?