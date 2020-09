V září se hubne nejlépe: Shoďte do konce roku až 10 kilogramů!

Děti se zase vrátily do škol a i v práci už pomalu všem končí dovolené. Vše se vrací do starých známých kolejí a naše tělo si opět zvyká na pravidelný režim. S pravidelným režimem přichází i pravidelné a zdravé stravování, díky tomu se zvýší i aktivita našeho metabolismu a ustálí se chutě na hříšné mlsání. Ruku v ruce s tím může naše tělo najít zdravý rytmus. Zkrátka a dobře, správný čas přihlásit se na nějaké sportovní vyžití , vrhnout se do plavání, posilování, pravidelného běhání nebo jen každodenního rychlého protažení před snídaní.

Konec kalorických večírků

S deštivým počasím končí i letní grilovačky a mejdany protažené až do ranních hodin. Kromě grilovacích klobásek, mastného jídla, rozpečených sýrů a bagetek se tak vyhneme i popíjení velice kalorického alkoholu. Přes léto zdárně doplňujeme kalorie i u švédských stolů na dovolené, dopřáváme si dezerty v podobě ledových káv se šlehačkou a nevyhneme se ani pokušení osvěžujících zmrzlin. Na podzim trávíme více času doma a díky tomu máme více pod kontrolou to, co sníme. Takže teď se nemůžete vymlouvat na to, že ten dort jste si musela dát, abyste neurazila.