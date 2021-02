Když jsme byli malí, četli jsme pohádky o „pravé lásce“, která zahrnovala draky, princezny, epické bitvy se šťastnými konci a nehynoucí láskou až do smrti. Skutečný svět však takhle nefunguje, což je asi lepší – draci způsobují velké škody. Přesto je v něm možné najít tu pravou lásku, jako se to podařilo Václavovi a Elen.

Vztah ze seznamky

Moje žena Elen a já jsme se setkali na on-line seznamce, protože najít si normální „holku“ na venkovské polosamotě pro mě bylo téměř nemožné. Nějaké snahy o vztah proběhly, ale vždy to skončilo fiaskem.

Když mi kamarádi radili vyzkoušet seznamky na internetu, byl jsem velice skeptický, ale po nějaké době jsem to zkusil s tím, že za to přeci nic nedám, nikdo mě neuvidí a je to tak trochu anonymní, tak proč se stydět.

S Elen jsme si psali a telefonovali přes sítě asi měsíc, než jsme se rozhodli setkat se osobně. Byl jsem jí ohromen. Měli jsme stejné názory na život, podobné koníčky a líbilo se mi, jak je nad věcí, chytrá a vtipná.

První dojem

Když jsem ji poprvé spatřil v kavárně, kde jsme si dali sraz, byla navzdory okolnostem prvního rande klidná. A co víc, opravdu se mi líbila a fyzicky mě přitahovala. Vždy jsem si myslel, že on-line seznamování je divné stejně jako rande naslepo, ale tohle mi připadalo jiné.

Po kávě jsme zašli na sushi, večeře byla fajn, po celou dobu jsme si povídali o všem možném a hodně se u toho i nasmáli. Pak jsme se rozhodli dát si ještě skleničku v klubu za rohem. Bar byl malý a přeplněný, všechna místa uvnitř bohužel obsazená.

Začátek vztahu nezkazil ani trapas

Elen navrhla, že zajde k baru pro nějaké pití a já se mezitím ve své nekonečné a nestydaté hlouposti šel opřít o kulečníkový stůl. Poté, co mi podala můj drink, stál jsem opřen trochu blízko okraje a zadek mi sklouzl po hladké hraně stolu právě ve chvíli, kdy jsem svou sklenici uchopil.

Skoro jsem spadl na zem a pivo samozřejmě rozlil. Kdybych v tu chvíli našel nějakou díru, ve které bych mohl zemřít, zalezu si pod zem, takové rozpaky jsem v tu chvíli cítil. Myslel jsem si, že to je určitě naposledy, co jsem ji viděl.

Elen se svým nadhledem se jen usmála, podala mi své pivo a večer pokračoval dál ve stejném duchu jako předtím. Od té doby jsem už nikdy nepochyboval, že Elen je ta Pravá.

O osm let později, šťastně ženatý už se tomu jen zasměju. A věřím, že existuje správný vztah na celý život a že se dá najít i na seznamce.