Vyučil se zámečníkem

Narodil se v září 1943 v Praze, a přestože se věnoval divadlu jako ochotník už jako malý kluk, přímou cestu k herectví neměl. Byl členem Dismanova rozhlasového dětského sboru a už jako dítě si zahrál v několika filmech. Ovšem tatínek si přál, aby se syn vyučil zámečníkem, a Václav poslechl. Později v mnoha rozhovorech říkal, že má sice výuční list, ale ani jeden den se zámečnictví nevěnoval. Za ztrátu času ale učební léta nepovažoval, dokázal prý později aspoň nějaký zámek spravit.

Táhlo ho to k herectví, takže otci „předal“ výuční list a odešel z domova. Od roku 1959 pracoval Václav Postránecký jako jevištní technik v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, pak se dostal jako elév do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Poté následovalo Státní divadlo v Brně, kde hrál až do roku 1969. Z Moravy přešel v tomtéž roce do Prahy do Městských divadel pražských. Po deseti letech, v roce 1979, dostal nabídku do Národního divadla.