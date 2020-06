Pro Váhy je důležitá rovnováha v partnerství. V jejich vztahu sice zůstává muž mužem a žena ženou, ale jde o vztahy, které jsou vyrovnané a v nichž jsou obě strany spokojené, a to přesto, že muži potřebují pořád mít pocit zamilovanosti, a i proto bývají nevěrní. Jaká je charakteristika tohoto znamení podle horoskopu?

Váhy 23. září – 23. října

Vládnoucí planeta: Venuše

Živel: vzduch

Část těla: ledviny, bederní páteř

Květina: růže, hortenzie

Kámen: heliotrop, růženín, jaspis

Základní charakteristika

Váhy jsou znamení základní a vzdušné. Podle starých astrologů je to navíc jediné věcné znamení, tedy že se jedná o věc, ostatní jsou buď zvířecí, nebo lidská, takže jim jde logicky o věc. Váhy mají od malička vžitý smysl pro spravedlnost. Jakmile má Váha pocit, že se někomu ubližuje, vyrazí do útoku a dotyčnému vysvětlí, že něco takového se prostě nedělá. Není tedy divu, že právo bere při volbě povolání jako první volbu. Stejně tak bývá vynikajícím psychologem, mediátorem, advokátem, ale třeba i dohazovačem. To, že není z kulturního okruhu, ve kterém se toto povolání vyskytuje a je vážené, nevadí. Váhy se mu v našich podmínkách věnují sice neoficiálně, ale stejně úspěšně jako v zemích Blízkého východu.

Jaký je muž narozený ve znamení Vah?

K vašemu překvapení dokáže o lásce mluvit jasně a bez ostychu. Netají se tím, že k tomu, aby byl spokojený, vztah nutně potřebuje. S jeho věrností to však není nijak divoké. Muž narozený ve znamení Vah potřebuje být neustále zamilovaný. Když přijde na sex, nijak se mu nebrání. Když ale na něj nedojde, nohu za krk si rozhodně nedá.

Žena narozená ve znamení Vah?

Má smysl pro krásu a krásu umí vnuknout i svému okolí. Miluje malé detaily, které přivedou její zevnějšek k dokonalosti. Velkými a těžkými šperky ji neokouzlíte, ale drobnou designovou maličkostí jí uděláte skutečnou radost.

Váhy a láska, vztahy

Pro Váhu je důležitá rovnováha v partnerství. V jejím vztahu sice zůstává muž mužem a žena ženou (a čistokrevná Váha chce být ženou obdivovanou nejen pro intelekt, ale i pro vzhled), ale jde o vztahy, které jsou vyrovnané a v nichž jsou obě strany spokojené. Navíc v nich musí panovat klid. Nějaká hádka se sice občas přihodí, ale je jich podstatně méně než v jiných domácnostech. Když však Váhy usoudí, že mají důvod se naštvat, opravdu se rozzlobí. Nebudou házet talíři ani zvedat hlas, ale přesto bude jasné, že je tento člověk naštvaný. Vám pak dá hodně práce, než ho uchlácholíte tak, aby se všechno vrátilo do starých kolejí.

S Váhou v partnerství byste se měli také připravit na některá její povahová specifika. Počítejte s tím, že jde o člověka, který bytostně nesnáší změny – a zvláště změny, na které se nemohl připravit. Pokud si myslíte, že svou Váhu mile překvapíte tím, že jí v pátek odpoledne řeknete, ať se sbalí, protože jedete na víkend do Paříže a taxík na letiště čeká před domem, nadšenou odezvu nečekejte. Daleko spíše budete večer trávit zápasem s migrénou, což je v případě Váhy způsob, jímž reaguje na veškeré nepříjemnosti, které ji potkají a s nimiž se nedokáže vyrovnat. Když však začnete na začátku adventu plánovat Valentýna v Paříži a budete spolu v každé volné chvíli přemýšlet, co tam navštívíte a kam si zajdete na kávu, bude vaše Váha velice spokojená.

Váhy a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Zajímavý je i vztah Váhy k dětem. Chlubí se nejen tím, co dokázaly, ale i tím, co teprve dokážou. A pokud nic takového není, klidně si něco vymyslí.

Práce, majetek a peníze

Zároveň je potřeba, abyste počítali s nároky, které Váhy mají. Život typu "ač v chudobě, leč v čistotě" ji nenadchne. Vaše Váha potřebuje ke svému životu jemný, diskrétní, nicméně kvalitní a tím pádem i drahý přepych. Šperky miluje nenápadné, oblečení nadčasové. Firma, ve které pracuje, by měla být známá, tradiční a samozřejmě proslulá kvalitními výrobky. Ještě víc však potřebuje kolektiv sehraných kolegů, na které se může spolehnout a s nimiž vytváří příjemnou a tvůrčí atmosféru. Váhy k tomu, aby podávaly výkony, potřebují pohodu a klid, pod tlakem pracují jen nerady.

Zdraví

Pokud se zdraví týče, potřebuje Váha především klid a pohodu. Když pohodu nemá, hrozí jí podrážděné ledviny, ledvinové kameny a potíže s močovým měchýřem. Navíc je potřeba, aby dokázala překonat touhu po sladkém a alespoň trochu zracionalizovala svou stravu. Bude to mít vynikající dopad jak na její zdraví, tak na její náladu. Na jejím příjemném rozpoložení pak vydělá celé její okolí. Rozzářené Váhy fungují jako soukromé domácí sluníčko.

Slavné osobnosti ve znamení Vah

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete zajímavé osobnosti ve znamení Vah: