Období první republiky čítá jen dvě desítky let, od roku 1918 do roku 1938. Přesto jde o oblíbenou dobu plnou elegance a velkých nezapomenutelných osobností. Zajímavá byla nejen jejich úspěšná kariéra, ale i jejich pro nás již poněkud netradiční jídelníček. Záležet si celebrity první republiky dávaly jak na pokrmech samotných, tak i na stolování. Stůl musel být vždy krásně a bohatě prostřený tak, aby přímo vybízel strávníky k pohodlnému usazení.

Kdo by neznal charismatického hrdinu černobílých filmů, který ztvárnil legendárního Kristiána a mnoho dalších nezapomenutelných rolí. Právě Oldřich Nový měl kromě hereckého talentu také vytříbené chuťové buňky. Slabost měl pro francouzskou kuchyni. Rád si pochutnával také na exotických a netradičních pokrmech. Nejraději měl pstruha na mandlích s bramborami připravenými v páře nebo roštěnky s kapary s rýží a zeleninou.

Jan Werich miloval olomoucké syrečky

Chutě jednoho z nejoblíbenějších herců první republiky vás možná překvapí. Kdo by si totiž myslel, že si legendární herec a dramatik Jan Werich pochutnal spíše na vybraných či luxusních pokrmech, byl by na omylu. Herec měl totiž namísto toho v oblibě dodnes známé olomoucké syrečky. Nepohrdl ale ani ruskými borščem či pelmeněmi. Jedná se o ruský národní pokrm, který se připravuje z těsta plněného mletým masem. Připravovala mu ho kuchařka ruského původu, Galina Šťovíčková, která se do Česka přivdala.