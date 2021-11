Vakcín proti chřipce je dost. Nechte se letos kvůli covidu očkovat. Kdy a kde?

Máte zkušenost, že pokud si nezamluvíte vakcínu proti chřipce u praktického lékaře už na jaře, na podzim nemáte šanci ji získat? Letos je vakcín dost, takže pokud nežijete v zapadlé vísce u hranic, není problém nechat se naočkovat. Kde a jaký mít odstup od dalších očkování?

Loni jsme skoro na chřipku zapomněli, díky lockdownům neměla šanci se šířit, letos však zatím žádný lockdown není a snad ani nebude, a tak se chřipka dost jistě zase vrátí. Navíc hrozí, že by mohla chřipka spolu s covidem spojit síly. Virus chřipky poškozuje obranu dýchacích cest (řasinkový epitel) a ulehčuje pronikání virů do dolních cest dýchacích. Tímto způsobem umožňuje působení i jiným respiračním patogenům –chřipka tak může ulehčit průnik covidu. Proto existuje obava z vážných superinfekcí, tedy z toho, že jedna infekce organismus oslabí a pacient pak vzápětí onemocní druhou nemocí. „Vloni k superinfekcím kvůli absenci chřipky nedocházelo, letos nás tedy tato interakce virů čeká v takové míře v praxi poprvé,“ uvádí epidemiolog Rastislav Maďar.

Kdy se nechat očkovat

Proto je tak důležité nechat se očkovat. Ideální dobou pro očkování proti chřipce je říjen, listopad a začátek prosince, včas před příchodem větší chřipkové vlny. Očkování poskytuje ochranu do další chřipkové sezóny, kdy se mohou objevit nové kmeny virů. "Očkovat proti chřipce a covid-19 lze s odstupem 14 dní, v případě potřeby lze však aplikovat simultánně v jeden den. Dočasnou kontraindikací je osoba v izolaci anebo karanténě kvůli jiné infekční nemoci a probíhající akutní nemoc,“ doplňuje Rastislav Maďar.

Jaký je rozdíl mezi chřipkou a nemocí covid-19? Podívejte se na video:

Kde se nechat očkovat

Říkáte si, to je všechno hezké, ale vy nemáte u svého praktického lékaře zamluvenou vakcínu a v minulých letech jí nebyl dostatek. „V letošním roce je vakcín proti chřipce k dispozici dostatečné množství. I v těchto dnech si mohou praktičtí lékaři vakcíny doobjednat, například u očkovacího centra Avenier,“ říká Martin Nesrsta za Avenier.

Pokud vás tedy váš praktický lékař v prvním návalu zájemců odmítl, tak v tuto chvíli určitě ve většině případů lékaři svým pacientům vakcinaci zajistí. Případně se dá jít přímo do očkovacího centra. Očkování v očkovacích centrech je však určeno pouze pro „samoplátce“, kteří následně mohou čerpat příspěvek z fondů prevence u své zdravotní pojišťovny. Zájemci z řad indikovaných osob s úhradou očkování proti chřipce dle zákona se musí obrátit na svého registrujícího praktického lékaře.

Proti chřipce se mohou očkovat i děti, u nichž existuje vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace. Očkovat je možné děti už od půl roku věku. Letošní novinkou u nás je vakcína, která se podává vstříknutím do nosu. Podávat se smí od dvou do 18 let.

Příspěvek ze svého preventivního balíčku u zdravotní pojišťovny může na očkování proti chřipce použít každý pojištěnec. Na místě vakcínu a aplikaci lékaři uhradí, následně mu však pojišťovna pošle stanovenou částku na účet, pokud o to zažádá.

Chřipka je sezónní nákaza chladné části roku, epidemické vlny obvykle nastupují mezi prosincem a březnem, nejčastěji dochází k jejich kulminaci v lednu nebo v únoru. Chřipku není radno podceňovat. Ročně je ve světě zaznamenáno 3–5 milionů těžkých nákaz a 290–650 tisíc úmrtí na chřipku. Výjimkou byla sezóna 2020/21 kvůli přísným opatřením proti kapénkovým nákazám. Proočkovanost proti chřipce byla přitom v ČR dlouhodobě velmi nízká, pohybovala se pod 10 %. Řadí nás na úroveň Balkánu a postsovětských zemí. Vyspělé země Evropy a severní Ameriky mají proočkovanost populace násobně vyšší, v některých je to až 30 %. Cílem EU je zvýšit proočkovanost rizikových skupin na 75 %.

Reprodukční číslo chřipky je 2–3, což odpovídá původní čínské variantě koronaviru před nástupem infekčnějších forem alfa až delta. Příznaky zahrnují celé spektrum potíží různé intenzity. Rozvinutý klinický obraz zahrnuje horečku, bolest hlavy, svalů a kloubů, které pacienta připoutají na lůžko. Komplikacemi chřipkové infekce může být zápal plic, zánět srdečního svalu, svalů, postižení nervového systému nebo podobně jako po covidu dlouhodobý únavový syndrom. Léčba je symptomatická, u těžších stavů a rizikových pacientů se využívají specifická antivirotika.

Chřipka je kapénková respirační nákaza, šíří se bezkontaktně vzduchem stejným způsobem jako covid-19. Zdrojem nákazy je infikovaný člověk, který je infekční už před prvními příznaky a několik dnů po jejich nástupu. U chřipky je to 1 den před prvními příznaky a až 5–7 dní po nástupu prvních projevů, děti a osoby s oslabenou imunitou mohou být infekční delší dobu.

Epidemie chřipky obvykle začínají v dětských kolektivech a rozšíří se do rodin a z nich dále do pracovních kolektivů, volnočasových kolektivů apod. Chřipka se přenáší především přímo z člověka na člověka, ale i nepřímo přes ruce. Účinnou specifickou prevencí je očkování. Hlavním cílem vakcinace je redukce těžkých stavů, hospitalizací a úmrtí.