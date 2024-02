Pro někoho je 14. únor, tedy sv. Valentýn, hloupý americký svátek, který tlačí lidi ke zbytečnému utrácení. Pro jiné je to příležitost, aby někomu vyznali lásku, udělali další krok ve vztahu nebo si jen řekli, jak moc se milují. Zkuste se na tento svátek lásky podívat nestranně a poznejte jeho historii a tradici. Přijdete na to, že se nejedná o žádný americký tah obchodníků, ale o ryze evropský svátek s láskyplnou tradicí.

Kdo byl Valentýn?

Valentýn byl biskup z římského města Terni. Žil v antickém Římě za vlády Claudia II. a zemřel někdy kolem roku 269. Římský císař neměl Valentýna příliš v oblibě, protože mu kazil ideu o správném vojákovi. Podle Claudia voják neměl mít ženu, snoubenku ani rodinu. Pouze takto nevázaný voják je schopen kdykoli odejít do boje a uspět v něm.

Valentýn s tímto názorem nesouhlasil a v tajnosti vojáky sezdával s jejich milovanými. Celý svůj život věnoval zamilovaným a prosazoval lásku. Mimoto se také říká, že byl léčitelem, a dokázal uzdravit dokonce i nevidomé. Mezi lidmi byl tak oblíbený, že mu v Římě postavili baziliku, která ale byla později zbořena.

Kde se vzala tradice svatého Valentýna? Podívejte se na video:

Tradice svatého Valentýna

Legenda o Valentýnovi je ale mnohem rozmanitější. Valentýn byl symbolem lásky. Navštěvovalo ho mnoho zamilovaných párů a on je vždy obdaroval květinou z biskupské zahrady. Podle jedné legendy se po svém zatčení a uvěznění zamiloval do nevidomé dcery žalářníka. Díky svým léčitelským schopnostem jí vrátil zrak a v den své popravy jí poslal milostný dopis se svým podpisem. Někde tady možná vznikla tradice darování květin a valentýnských přání.

Luperkálie a jejich propojení s 14. únorem

Únorová oslava lásky může také souviset s pohanským svátkem zvaným Luperkálie. Tento svátek pochází z dob starověkého Říma. V předvečer 14. února vhazovaly dívky do tzv. uren lásky svá jména. Druhý den pak chlapci vybírali z urny jednotlivá jména, a podle toho jim byla souzena partnerka na další rok. Mnohdy se do sebe v průběhu roku oba zamilovali a zůstali spolu už navždy.

Poněkud morbidnější verze Luperkálií zahrnuje rituální obětování kozy a psa, kteří jsou symbolem plodnosti a očisty. Kůže z obětovaných zvířat byla pak máčena v jejich vlastní krvi a muži s nimi šlehali ženy a pole. Všichni věřili, že tak zajistí správnou plodnost žen i polí.

Mnozí moderní historici říkají, že pravá Valentýnova identita nebyla ale nikdy přesně zjištěna a není nikde zaznamenána. Důkazem toho je také vzpomínka papeže Gelasia v roce 496. Ten řekl, že je Valentýn právem uctívaný, ale jeho činy zná pouze Bůh. Můžeme se tedy jenom domnívat, kde jsou pravé kořeny svátku svatého Valentýna. Pravděpodobně jde ale o spojení odkazu svatého Valentýna a svátku Luperkálie.

Kde ve světě se Valentýn slaví a jak?

Valentýn má svoji tradici v Evropě, především v Itálii a anglosaských zemích. Tradiční oslavy v podobě valentýnských přání, květin a sladkostí můžeme zažít také třeba v Německu, Bulharsku, Finsku nebo Estonsku. Na Filipínách se v tento den konají hromadné svatby, které sponzoruje stát. V Japonsku je zvykem 14. února obdarovávat pouze muže. Ženy nic nedostávají a musejí si počkat zhruba měsíc, až nastane tzv. White Day. V tento den pak zamilované dárečky v duchu bílé barvy dostávají zase jenom ženy.

Ani Francie a Anglie nezůstává v oslavách pozadu. Už staří králové si nechávali od slavných básníků psát zamilované verše pro své protějšky. První zmínka o oslavách Valentýna se objevuje právě v Anglii v 17. století. Od poloviny 18. století jde o veřejně známý svátek.

Mohutné oslavy probíhají také v Americe. Zde jde o masovou záležitost. Dárky nedostávají jenom milenci, ale také děti, zvířata nebo senioři. Konají se velké valentýnské párty a žádný zamilovaný se v tento den neohlíží za penězi.

Jak se slaví Valentýn?

Většina valentýnských oslav se nese v duchu červené barvy, srdíček a lásky. Darují se rudé růže, sladkosti ve tvaru srdce, šperky nebo víno. Některé páry si raději dopřejí romantickou večeři v restauraci. Mnoho z nich nabízí speciální valentýnská a degustační menu. Kdo má raději soukromí, uvaří si něco dobrého doma, pustí si romantický film a stráví hezký společný večer při svíčkách.

Jsou ale také originálnější a odvážnější valentýnské dárky. Může se jednat o erotické fotografie, hračky nebo originální spodní prádlo. Fantazii se meze nekladou. Pokud jde o váš osobní výraz lásky, pak je vše v pořádku.

V posledních letech se velmi rozmohlo věšení zámků, jako projev nedotknutelné lásky s pevnými základy. Zámky se většinou věší na mosty a v období před Valentýnem můžete pořídit speciální tematické zámky. Některá města pro tyto účely vymezila speciální prostory či moderní kované sochy.

Odkdy se slaví Valentýn?

Církev uznávala až do roku 1969 celkem 11 zamilovaných svátků. Teprve po tomto roce zůstala oslava svatého Valentýna pouze jedna, a to 14. února. Do České republiky proniklo romantické kouzlo Valentýna až po roce 1989. Tento svátek má mnoho příznivců především z řad mladších ročníků. Starší lidé považují za jediný a opravdový svátek zamilovaných 1. květen coby máj, lásky čas.

Oslava lásky: Valentýn, nebo 1. máj?

Květen je měsícem lásky. Definitivně se loučíme se zimou a vítáme jaro. Staví se vysoké májky, které symbolizují úrodu a nový život. Nezadaní chlapci stavěli pod okny své milované malou zdobenou májku, prostřednictvím které dívce vyznali lásku. Od této tradice se již ale upustilo stejně jako od spojování domů milenců skrz pískovou či vápenitou cestu.

První máj souvisí s oslavami mezinárodně uznávaného Svátku práce. Tradice říká, že by 1. května měl každý muž políbit svoji ženu pod rozkvetlým ovocným stromem, konkrétně třešní, višní, jabloní nebo břízou. Díky tomu zůstane jeho partnerka celý další rok krásná, mladá, zdravá a plodná. Kdo nemá protějšek k polibku a touží po kráse a zdraví, měl by se vykoupat v potoce.

Ať už slavíte den lásky v květnu, nebo v únoru, vždy si najděte na svého partnera chvíli času. Pro spokojený a harmonický vztah je velmi důležité dát si najevo své city a vyjádřit tomu druhému svoji úctu. Stanovte si svá pravidla a nenechte se příliš ovlivnit marketingovými triky obchodníků.