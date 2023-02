Valentýn byl biskup z římského města Terni. Žil v antickém Římě za vlády Claudia II. a zemřel někdy kolem roku 269. Římský císař neměl Valentýna příliš v oblibě, protože mu kazil ideu o správném vojákovi. Podle Claudia voják neměl mít ženu, snoubenku ani rodinu. Pouze takto nevázaný voják je schopen kdykoli odejít do boje a uspět v něm. Valentýn s tímto názorem nesouhlasil a v tajnosti vojáky sezdával s jejich milovanými . Celý svůj život věnoval zamilovaným a prosazoval lásku. Mimoto se také říká, že byl léčitelem, a dokázal uzdravit dokonce i nevidomé. Mezi lidmi byl tak oblíbený, že mu v Římě postavili baziliku, která ale byla později zbořena.

Legenda o Valentýnovi je ale mnohem rozmanitější. Valentýn byl symbolem lásky. Navštěvovalo ho mnoho zamilovaných párů a on je vždy obdaroval květinou z biskupské zahrady. Podle jedné legendy se po svém zatčení a uvěznění zamiloval do nevidomé dcery žalářníka . Díky svým léčitelským schopnostem jí vrátil zrak a v den své popravy jí poslal milostný dopis se svým podpisem . Někde tady možná vznikla tradice darování květin a valentýnských přání.

Únorová oslava lásky může také souviset s pohanským svátkem zvaným Luperkálie. Tento svátek pochází z dob starověkého Říma. V předvečer 14. února vhazovaly dívky do tzv. uren lásky svá jména . Druhý den pak chlapci vybírali z urny jednotlivá jména , a podle toho jim byla souzena partnerka na další rok. Mnohdy se do sebe v průběhu roku oba zamilovali a zůstali spolu už navždy.

Odkdy se slaví Valentýn?

Církev uznávala až do roku 1969 celkem 11 zamilovaných svátků. Teprve po tomto roce zůstala oslava svatého Valentýna pouze jedna, a to 14. února. Do České republiky proniklo romantické kouzlo Valentýna až po roce 1989. Tento svátek má mnoho příznivců především z řad mladších ročníků. Starší lidé považují za jediný a opravdový svátek zamilovaných 1. květen coby máj, lásky čas.