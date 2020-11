Stejně jako se ze vztahu postupem času vytrácí zamilovanost, klesá obvykle i sexuální touha mezi partnery. Kam až to ale může zajít? Valerie si stěžuje, že po třech letech vztahu s ní přítel už vůbec nechce spát.

Partner mě odmítá

S Vaškem se známe od střední školy. I po maturitě jsme zůstali v kontaktu a s partou přátel zašli čas od času na pivo. Postupně jsme se ale vídali míň a míň, nakonec nám zůstaly jen každoroční třídní srazy.

Na tom před třemi lety jsme se s Vaškem dali dohromady. Abych byla upřímná, tak jsme na sebe vlastně trochu zbyli. Mně se akorát přehoupla třicítka a zastihla mě deprese z toho, že už pár let nemám žádného chlapa. A Vašek v té době taky neměl žádný vztah.

Začali jsme spolu chodit a brzy se k sobě nastěhovali. Náš vztah nebyl ani na začátku extra vášnivý, ale přišlo mi to víceméně v normě. Spali jsme spolu několikrát týdně a bylo to celkem fajn. Je pravda, že já jsem bývala spíš ta aktivnější.

Snažila jsem se vymýšlet nové polohy a občas jsem si pořídila i nové prádlo nebo košilku. Nechtěla jsem nechat spadnout náš sexuální život do stereotypu. Přesto se frekvence sexu snižovala a teď jsme to dopracovali do fáze, že přítel se mnou nechce spát vůbec. Poslední sex jsme měli před šesti měsíci.

Zpočátku jsem se snažila s Vaškem situaci řešit. Nepopíral, že máme problém, ale sváděl to na stres a vytíženost v práci. Na sex prostě pořádně nezbýval čas.

Ale já si myslím, že intimnosti ke vztahu patří a měli bychom si čas udělat v každé situaci. Co mají říkat lidi, kteří mají doma děti nebo se starají o velký dům? My žádné takové starosti nemáme. Bydlíme v malém bytě v centru a děti jsme plánovali až za pár let.

Časem jsem na rozhovory s Vaškem na tohle téma rezignovala. Nikdy by mě ale nenapadlo, že to dojde až tak daleko – přítel se mnou nechce vůbec spát. Za poslední půlrok jsem se snažila párkrát něco začít, ale vždy jsem se dočkala odmítnutí. Až jsem se přestala snažit a zvykla si na život bez sexu.

Proč se mnou přestal spát?

Nedávno jsem se ale bavila s kamarádkou a s hrůzou si uvědomila, že jsme spolu s Vaškem nespali už víc jak půl roku. Kamarádka mě přivedla na myšlenku, že mě Vašek podvádí.

Od té doby mi tahle varianta vrtá hlavou. Vašek není žádný Casanova, jak jsem říkala, i v počátcích našeho vztahu byl on ten zdrženlivější. Moc si neumím představit, že by mě podváděl. Na druhou stranu jsem nepřišla na lepší důvod, proč se mnou přítel nechce spát.

Neustále v myšlenkách odbíhám k tomu, že by mohl mít milenku, ale ještě jsem nenašla odvahu se ho zeptat. Jinak se ale Vašek chová normálně a v ostatních věcech si rozumíme jako dřív. Nejspíš se mu podívám do telefonu, abych zjistila, jestli vážně někoho má.