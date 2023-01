VALERIE (51): Zamilovala jsem se do kolegy. Vyklubal se z něj ale sukničkář

Valerie měla pár let po rozvodu a říkala si, že je pomalu načase, aby začala nový vztah. Jenže potkat toho správného muže se jí dlouho nedařilo. Až pak do firmy, kde pracovala, nastoupil nový zaměstnanec Petr. Jak se ale později ukázalo, měl k její smůle slabost nejen pro ni, ale pro všechny ženy v okolí.

Byl to sympatický muž s krásnýma očima. Choval se galantně a pozorně, přesto mi na něm něco vadilo. Když mě za pár týdnů pozval na kávu, váhala jsem, jestli jít. Nakonec jsem kývla.

Když jsme se sešli v kavárně, choval se dost suverénně. Bylo mi divné, že se pořád rozhlíží kolem a dívá se ven na ulici. Vysvětlil mi to tím, že nezaplatil parkovné, a tak dává pozor, jestli se k jeho autu neblíží policie.

Hezky se mi s ním povídalo, a když mě vzal za ruku, byla jsem v sedmém nebi. Oproti svému původnímu plánu jsem svolila, aby mě dovezl domů. Na rozloučenou jsme se dlouho líbali. Netrvalo dlouho a já se do něj zamilovala. V práci jsme si celé dny posílali krátké e-maily a scházeli se několikrát do týdne.

Asi za půl roku na mě měl najednou nějak málo času. Nechtěla jsem na něj ale naléhat, a tak jsem trpělivě čekala, jak se všechno vyvine. Když se situace neměnila, postěžovala jsem si mu, že mě zanedbává. Cítil se dotčený a řekl mi, že to nedělá schválně.

Jindy mě zas uklidnil spoustou hezkých slov, která jsem tolik chtěla slyšet. Můj klid netrval dlouho. Podvědomě jsem tušila, že ho zaujala nějaká jiná.

Nedělá se to, ale já se nabourala do jeho e-mailu. A nestačila se divit. Petr odepisoval na různé inzeráty z internetových seznamek a chodily mu odpovědi s fotkami spoře oděných krasavic.

Z jedné jeho odpovědi jsem poznala, že má založený profil na serveru, kam se denně přihlašuje a kde má několik svých fotek. Dokonce si sám dával inzeráty, že hledá kamarádky!

Byla jsem zrovna v práci a musela odejít na záchod, abych se vybrečela. Bylo to ponižující. Rázem jsem pochopila, proč se při naší první schůzce pořád rozhlížel po celé kavárně a proč naše další schůzky probíhaly většinou u mě doma.

Nechtěl, aby ho nějaká jiná přítelkyně „načapala“. Když jsem situaci rozebírala se svou kamarádkou, navrhla mi, že na něj nachystáme na internetové seznamce nějakou léčku a vytrestáme ho. Na to jsem ale neměla žaludek. Moje zklamání bylo tak velké, že jsem měla co dělat sama se sebou. Rozešla jsem se s ním a on se ani nebránil.

Čekala jsem, že bude za záchranu našeho vztahu alespoň bojovat, ale on mě přehlížel. Jeho kancelář byla naštěstí v jiném patře než moje, ale pocit, že ho můžu potkat, byl nepříjemný. K mé úlevě Petr z firmy brzy odešel a já se zařekla, že už si nikdy s nikým v práci nic nezačnu. A tak to taky je.