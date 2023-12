VIDEO: Vanda z Ulice končí s Luďkem. Nezasloužíš si mě. Trhni si!

Vanda a její nadbíhání Luďkovi je v seriálu Ulice, který vysílá TV Nova, už téměř legendární. Oč urputněji ji Luděk odmítá, o to usilovněji se Vanda snaží zachránit jejich manželství. Teď už ale i jí dojde trpělivost a Luďkovi předvede, že má svoji hrdost. Co udělá? To napoví ukázka ze středečního dílu Ulice.

Vanda (Kristýna Hrušínská) je v seriálu Ulice na TV Nova sázkou na jistotu. Pokaždé, když se objeví, znamená to humorné odlehčení, i když svou snahou o obměkčení manžela Luďka (Vasil Fridrich) je až dojemná. Ví, že to kardinálně zpackala, když se těsně před svatbou zadlužila až po uši a nic mu neřekla. Ale dluhy splatila díky náročné práci v Rakousku, vše napravila, jen se zhrzeným a naštvaným Luďkem se jí nedaří hnout. Luděk prostě trvá na rozvodu. Vanda už neví, jak by ho obměkčila, protože ať to je, jak to je, stále ho miluje a věří v jejich společnou budoucnost. Vždyť i hvězdy jí jasně naznačují, že ještě není nic ztraceno.

Vanda proto dělá psí kusy, aby ji vzal Luděk na milost. Vymýšlí kdejakou záminku, aby se s ním potkala, hází na něj zamilované kukuče, jeho odmítání si nebere osobně, přestože to je pro ni hodně těžké. Jenže nic netrvá věčně. Jakkoliv je Vanda splachovací, teď už to bude moc i na ni. Plná nadšení se totiž znovu vypraví za Luďkem do Říčan, aby mu pomohla s úklidem domu po rozsáhlejší opravě vodovodního potrubí. Luděk ji však odpálkuje takovým způsobem, že Vandě už jednoduše povolí nervy. Jak si to s ním vyřídí? Znamená to tečku za jejich manželstvím? Anebo je to pro oba naděje na nový začátek?

To naznačí tato ukázka ze středečního dílu Ulice.