Vánoce ještě nekončí: Co vařit na Boží hod a na Štěpána

Hlávku zelí zbavte košťálu a nakrouhejte nadrobno, spařte vroucí vodou, na sádle orestujte najemno nasekanou cibuli a přidejte spařené zelí, kmín, sůl a pepř, podlijte vodou a duste. Po 10 minutách přidejte cukr a ocet a duste dalších 10 minut do změknutí. Pokud je třeba, podlévejte vodou.

Náš TIP: Místo knedlíčků můžete do polévky zavařit játrové noky nebo drobení. Stačí jen těsto na knedlíčky propasírovat přes struhadlo s většími oky nebo přes cedník na halušky.

Na závěr přidejte do vývaru nasekaný libeček a petržel, zavařte nudle a doplňte knedlíčky.

Na másle orestujte nadrobno nakrájenou kořenovou zeleninu, přidejte bobkový list a tymián, zalijte vývarem a vařte do změknutí asi 20 minut. Dochuťte solí a pepřem. Mezitím si připravte knedlíčky. Kachní játra nasekejte v mixéru, přidejte česnek, majoránku, tymián a vejce. Vše promíchejte s měkkým máslem a zahustěte strouhankou, dochuťte solí a pepřem, mokrýma rukama vytvořte knedlíčky a vařte je ve vodě podle velikosti asi 12 minut.

2 lžíce másla, 2 mrkve, 1 petržel, 1 celer, 2 bobkové listy, hrst tymiánu, 1,5 l kachního vývaru, sůl a pepř, hrst libečku, hrst petrželové natě, nudle do polévky

Hotové maso vyjměte a zeleninu i s lákem, ze kterého jste vyndali bobkový list, rozmixujte dohladka. Potom do omáčky přidejte smetanu a povařte. Vedle na pánvi si připravte karamel a vmíchejte ho do omáčky, dochuťte solí a citronem. Králíka podávejte s knedlíky, omáčkou a brusinkovým terčem.

Mezitím si připravte knedlíky. Asi dvě lžíce vlažného mléka, cukr a droždí rozmíchejte v hrnečku a nechte 5 minut vzejít kvásek. Do mísy nasypte mouku, vejce, sůl, kvásek a zbylé vlažné mléko. Nechte ještě pět minut odpočinout. Důkladně promíchejte, přidejte nakrájený rohlík a vypracujte těsto. Zakryjte ho utěrkou a nechte 30 minut kynout na teplém místě. Z těsta vytvořte dva knedlíky a vařte je z každé strany 9 minut.

Králíka omyjte, osušte, naporcujte a prošpikujte. Kořenovou zeleninu a cibuli nakrájejte a společně s kořením, zázvorem, solí, 2 plátky citronu, 2 lžícemi octa a 1 lžící cukru zalijte vodou a vařte asi 30 minut. Nechte vychladnout a do láku naložte maso, nejlépe přes noc. Pak ho vyjměte, zeleninu sceďte a orestujte na másle. Přidejte maso, podlijte lákem a pečte v předehřáté troubě při 180 °C asi 2 hodiny. Podlévejte lákem.

Biskupský chlebíček

1 velká forma na biskupský chlebíček, příprava: 60 minut

200 g másla + na vymazání formy, 200 g moučkového cukru + na posypání, 5 vajec, 250 g hladké mouky, 1 sáček prášku do pečiva, 100 g sušených švestek, 100 g sušených meruněk, 50 g kandovaného ovoce, 50 g plátků mandlí + na vysypání formy, strouhaný kokos na vysypání formy

Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem a žloutky do hladké pěny. Zašlehejte mouku, prášek do pečiva, horkou vodou spařené a nakrájené sušené ovoce, kandované ovoce, plátky mandlí a nakonec zlehka vmíchejte sníh z bílků. Formu na biskupský chlebíček vymažte máslem, vysypte plátky mandlí a strouhaným kokosem. Těsto nalijte do dvou třetin formy a pečte v předehřáté troubě při 180 °C asi 45 minut. Nechte vychladnout a zasypte moučkovým cukrem.

NÁŠ TIP: Biskupský chlebíček můžete na závěr polít čokoládovou polevou, kterou připravíte tak, že 200 g hořké čokolády rozpustíte ve vodní lázni a vmícháte 50 ml smetany ke šlehání.