Vánoce jsou svátky dobrých skutků! Komu můžete udělat radost na Štědrý den?

Víte ve svém sousedství o někom, kdo žije už roky sám a opuštěný a nenavštěvuje ho rodina ani přátelé? Zkuste mu alespoň na Štědrý den udělat radost. Připravte si doma balíček s cukrovím, štědrovečerní večeří a lahví dobrého vína nebo čaje do termosky a vyrazte i s rodinou na návštěvu. Starého člověka potěšíte v jeho samotě a pomůžete mu překonat den, kdy se může cítit opuštěný víc, než kdykoliv jindy.

Zajděte do domova důchodců

Je vám líto starých lidí, kteří dožívají opuštění v domovech důchodců? Není nic snazšího, než je navštívit. Vezměte s sebou do krabice trochu vánočního cukroví a bramborový salát a běžte dělat radost. Nejde o to, jaké hmotné dary přinesete. Staré lidi nejvíc potěší to, že si na ně uděláte čas, sednete si k nim a popovídáte si s nimi. Radost v jejich tvářích vám bude dostatečnou odměnou!