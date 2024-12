Vygruntovat, nazdobit, umýt okna, upéct deset krabic cukroví, sehnat dárky, do toho normálně fungovat v práci i doma. Fakt to tak musí být?

Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. A platí to v životě i během adventu. Pokud vás baví honit se za dokonalostí, užijte si to. Jestli patříte mezi ty, které děsí, že na Štědrý den padnou únavou, a chtějí si předvánoční dobu užít, čtěte dobře.

Zamyslete se nad tím, co letos před Vánoci chcete udělat a co můžete vypustit.

1. Dvacet druhů cukroví

Moje kamarádka Lenka každý rok překonávala sama sebe v počtu druhů cukroví, které napekla. Neměla problém dostat se na číslo 25. Připadala si jako hrdinka a dokonalá máma i manželka, ale jen do chvíle, než její rodina seděla nad plnými talíři a nikdo nic nejedl. Samozřejmě pár kousků zmizelo, ale několik krabic s drahocennými dobrotami, nad nimiž strávila spoustu času, skončilo jako krmení pro slepice. Upřímně, stačí klidně jen rohlíčky nebo linecké, podle toho, co vaše rodina miluje. Nebo se domluvte s kamarádkami, každá napečte jeden druh a část si mezi sebou vyměňte. Cukroví stejně chutná nejvíc před Vánocemi, pak už ho nikdo moc nechce.

2. Zářivá okna

Jasně že je krásný pohled na čistě umytá okna, ale opravdu to musí být teď? Nebylo by lepší tuhle dřinu nechat na jaro? Zvlášť v panelákovém bytě, kde jsou okna velká, jde o činnost na půl dne. Na Štědrý den potřebujete mít uklizené povrchy, čistý stůl a podlahy. Do skříní ani na okna se vám nikdo dívat nebude. Ale pokud je pro vás dokonale vygruntovaný byt důležitý, zvažte, že si pro jednou najmete úklidovou službu, případně řeknete někomu z blízkých, aby si udělal brigádu. Moje sestra se domluvila s kamarádem, který je momentálně bez práce, a zaplatila mu mytí oken jako brigádu. Spokojení byli oba.

3. Šílenství v obchodech

Popíjet svařák, sedět u televize s notebookem nebo mobilem v ruce a vybírat dárky, nebo se honit po obchodech a házet do košíku všechno, co uvidíte? Já si letos rozhodně vybírám variantu číslo jedna. Internetové obchody jsou rychlé, dodací lhůty čím dál kratší, a když si ověříte, že jde o důvěryhodného obchodníka, ani neriskujete.

Díky ušetřenému času se můžete vydat na adventní trhy, jen se procházet a vnímat atmosféru.

4. Plný kalendář

Stejně nebezpečné jako přílišné uklízení, utrácení nebo pečení je nechat se strhnout pocitem, že musíte zažít tisíc věcí. Hrůza z toho, aby vám něco neuteklo, když je přece tolik krásných koncertů, výstav a trhů, z vás může udělat adventního štvance. Jedna, maximálně dvě akce týdně bohatě stačí. Nakonec vánoční písničky si můžete pouštět cestou v autě nebo při voňavé a relaxační koupeli ve vaně.

5. Hádky a stres

Víte, že nejvíc párů se rozchází čtrnáct dní před Vánocemi? Jakmile se totiž dostanete pod tlak, stane se z vás i partnera časovaná bomba. Problémy, které byly v útlumu nebo jste je přehlížela, najednou vyletí a zničí vše kolem sebe. Cíl není vytahovat vztahové problémy právě teď, ale naopak se zaměřit sama na sebe. Buďte na sebe hodná, odpočívejte, otvírejte si adventní okýnka, pusťte si film. Prostě dělejte všechno, co vám pomůže zbavit se stresu a tlaku, který na sobě cítíte. Předejdete tak mnohem větším problémům.

6. Dokonalost na všech frontách

Když se podíváte na sociální sítě a uvidíte, jak dokonalé věnce, dekorace, cukroví nebo zátiší všichni mají, můžete se dostat do vlastního tlaku, že tohle všechno musíte mít. Ano, jsou lidé, kteří mají na zdobení spoustu času a naplňuje je to radostí. Pokud ale mezi ně nepatříte, uvědomte si, že váš životní rytmus i potřeby můžou být úplně jiné. Ptejte se sama sebe, co vám opravdu udělá radost a co je jen honba za dokonalostí.

7. Žaludeční vředy

Myslíte během adventu jen na ostatní, nebo i na sebe? Jenže pokud nebudete v pořádku vy, odnese to i vaše okolí. Znáte pravidlo z letadla, že nejdřív si musí dýchací masku nasadit máma a pak teprve dítě? To platí i teď. Jezte zdravě a v klidu, neodbývejte se rychlovkami z fastfoodů, hodně a pravidelně spěte, meditujte, pozorujte svůj dech, pijte dostatek vody. Ve chvíli, kdy na sobě ucítíte tlak, který vás znervózňuje, udělejte protipohyb. Ne, neznamená to, že máte zrychlit, naopak. Zpomalte, prodýchejte to a zvažte, jestli naopak není načase vypustit povinnosti úplně a dát si prostor pro relax.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 11/23"

Text: maj