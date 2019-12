Vánoce v kruhu rodinném: Jak přežít svátky s rodinou bez hádek a stresu?

Také ve vás představa Vánoc s příbuznými, kteří občas dokážou lézt pěkně na nervy, vyvolává paniku? Děsíte se, jak to letos zase dopadne a jestli první vyletíte vy, nebo tchyně? Buďte bez starostí, máme pro vás pár rad, jak rodinná setkání zvládnout v rámci možností v poklidu.

Neprovokujte Přivádí vás tchyně nebo dokonce vaše matka k šílenství a vy se držíte zuby nehty, abyste také neťala do živého? Neprovokujte, nemá to smysl. Zkazíte Vánoce sobě, manželovi i dětem a za to to opravdu nestojí. Pokud vás je víc pohromadě, zaměřte se na ty, kteří vás nevytáčí k nepříčetnosti, a snažte se bavit především s nimi. A hlavně si celou dobu říkejte, že za nedlouho bude po všem, tak proč dělat zbytečné dusno… Vánoční svátky jsou přece o klidu a míru!

Najděte si svoje místečko Obzvlášť pokud hostíte příbuzenstvo ve své domácnosti a máte vše na starosti, není od věci si najít místečko, kam si můžete odběhnout vydechnout, když vám ze všeho půjde hlava kolem. Ať už to je koupelna, balkon nebo dětský pokoj, zhluboka se zde nadechněte, zapomeňte na chviličku na vše kolem, napočítejte do deseti, vydechněte a vraťte se do společnosti. Uvidíte, že i tyto krátké pauzy vám pomohou!

Pozvěte všechny najednou Trávíte většinu času o svátcích tím, že s rodinou objíždíte všechny svoje příbuzné? Letos to můžete změnit! Naplánujte vánoční setkání přímo u vás, pozvěte všechny najednou a tím si rodinné povinnosti odbudete během jednoho dne. A to už se vydržet dá, nemyslíte? Jistě, budete s tím mít víc práce, ale tomu se dá předejít tím, že všechny návštěvníky poprosíte, ať přinesou něco dobrého, a tím bude vánoční hostina vyřešena.

Pozor na alkohol Pokud jste si vědoma, že některým členům příbuzenstva nesvědčí některé druhy alkoholu, zamkněte ho na sedm západů někam na tajné místo. Obecně se snažte přísun alkoholických nápojů omezit, protože právě v podnapilém stavu mohou vylézt na světlo rodinné křivdy a hádky, a to o Vánocích opravdu řešit nechcete. Držte se proto raději jenom piva a vína a dbejte na to, aby měli všichni dostatečný přísun nealkoholických nápojů.