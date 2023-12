Ukažte jednoho jediného člověka, který nemá v prosinci problém s nákupem dárků! U dárků je totiž potřeba, aby byly vynalézavé, respektovaly osobnost obdarovávaného, ale zároveň aby nestály majlant a dárce nezruinovaly. Při výběru vhodného dárku můžete zvolit buď vlastní výzvědnou službu, která vám poradí, nebo se člověka, kterého chcete obdarovat, zeptáte přímo. Můžete se však také poradit s hvězdami a řídit se tím, co vám napoví. My jsme to udělali. Tady jsou tipy na dárky k Vánocům 2023 podle hvězd.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Předně nezapomínejte, že Beran je ve své podstatě sportovec a bojovník. Radost mu uděláte vším, co mu umožní tyto koníčky provozovat. Můžete si vybrat, zda mu zakoupíte luk a šípy, aby se mohl věnovat lukostřelbě. Nebo mu můžete pořídit silnou motorku (pokud na to máte, Harley nikdy nezklame!). Můžete mu však také zaplatit kurz přežití nebo pobyt v divočině. Stejně tak bude milá permanentka do fitka, nové kolo nebo kompletní lyžařská výbava. I když mu dárek sedne stoprocentně, nějaké zásadní projevy nadšení nečekejte. Beran se tak trochu stydí a za dárky děkuje jen tak, aby se neřeklo…

Býk (21. 4. - 21. 5.) Uvědomte si, že Býkovi uděláte radost jen tím, co je trvalé, praktické, kvalitní, vkusné a co vydrží hodně dlouho (nejlépe tak dlouho, aby se to dalo odkázat vnukům) nebo v ideálním případě téměř navždy. Pak je ale seznam toho, čím můžete Býka potěšit, téměř nekonečný. Může to být klasický šperk (v takovém případě na gramáži nešetřete), drahý domácí spotřebič (býčí dámu kvalitní kuchyňský robot rozhodně neurazí), kvalitní vrtačka, příslušenství k autu, praktické oblečení – ale taky pozvánka na večeři v podniku, o kterém se v poslední době mluví a který slibuje skvělé kulinární zážitky.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Naštěstí víte, že Blíženec patří ke zvídavým lidem, kteří dávají před hmotnými dárky přednost zážitkům, jenž je mají obohatit. Vyberte pro něj dovolenou, výlet někam, kde jste spolu ještě nebyli, ale třeba i účast na nějaké únikové hře. Než se však rozhodnete, že ho potěšíte třeba letem balónem, předem se přesvědčte, zda náhodou netrpí závratí nebo strachem z výšek. Kromě záležitostí takříkajíc adrenalinových Blížence nadchnete hlavně vším, co mu slouží ke vzdělání a co rozšíří jeho vědomosti. To, zda to bude slovník naučný, jazykový kurz nebo workshop, na kterém odhalí své dosud netušené talenty, je celkem jedno.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Při výběru dárku pro Raka nesmíte především zapomenout, že věci občas nejsou takové, jaké se zdají. Rak vás bude hodně ohnivě přesvědčovat, že od vás žádný dárek nepotřebuje, protože všechno má. Je to však trik, na který mu nesmíte naletět! Rak to sice nahlas nepřizná, ale na dárky vyloženě čeká. Těší se na chvíli, kdy se bude moci v práci nebo mezi kamarády pochlubit tím, co mu dala rodina. Dárky, které Rakovi sednou, by taky měly být na rodinu zaměřené. Fotokniha s rodinnými fotkami, nabídka kurzu sestavování rodokmenů, rámečky na portréty dětí a vnoučat, ale třeba i drobné starožitnosti a nejrozmanitější dekorace. A pokud byste mu chtěli dát šperky, vedou perly v bílém zlatě!

Lev (23. 7. - 22. 8.) Takže – předem je důležité, abyste si uvědomili, že Lev je znamení sluneční. Dárky, které mu vybíráte, musí být takové, aby si jich všiml i člověk se silnou vadou zraku. Vybírejte to, co se třpytí, blýská a co padne do oka na první pohled. Pokud už dopředu víte, že se Lvem nemáte stejný vkus, můžete ho klidně vzít a jít dárek vybrat spolu s ním. Toho, že by si Štědrý večer neužil, se bát nemusíte. Pod stromečkem vám nad dárkem, který si sám vybral, předvede překvapení, které by ani bardi z Národního tak nezahráli. Jinak Lva potěšíte šperky (nejlepší je žluté nebo růžové zlato), lístky na zajímavou kulturu, pozváním do skvělé restaurace, kde se dá zakopnout o nějakou celebritu, a podobně. Pokud jste na tom finančně opravdu dobře, překvapte ho pozváním na silvestr v Aspenu.

Panna (23. 8. - 22. 9.) S Pannou to ohledně dárků jednoduché opravdu není. Potřebuje, aby to, co dostane, bylo kvalitní, praktické, esteticky dokonalé a ještě by to mělo dlouho vydržet. Zároveň by byla moc ráda, kdyby to byla věc ke každodennímu užívání. Podobné požadavky splňuje kabelka (pro pány aktovka), ale může to být taky klasický diář, elegantní psací potřeby, designový přívěšek na klíče. Prakticky založené Panny uvítají třeba voucher na kosmetiku nebo permanentku na bazén. Velkou radost však každé Panně bez rozdílu věku a pohlaví uděláte rukavicemi nebo jiným koženým výrobkem. Nesmí to však být koženka nebo jiná náhrada. To by pak s vámi Panna nemluvila až do Nového roku…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) I když Váhám vládne stejně jako Býku Venuše, nesmí vás ani napadnout, že byste se při výběru dárků nechali Býkem inspirovat. Byla by to fatální chyba! Představa, že vám Váha bude vděčná za praktický dárek, by narazila na hodně tvrdou realitu. Když jí chcete udělat radost, musíte sáhnout opravdu vysoko. Skvělou odezvu vzbudí šperky, které jsou sice drobné, ale vkusné a hodně drahé. Parfémy, které jsou nevtíravé a osvěžující. Originální obrazy a drobné maličkosti všeho druhu. Pány potěšíte kvalitní vlněnou šálou nebo dárkovým poukazem do prodejny se značkovou módou. Tam je sice můžete doprovodit, ale výběr musíte nechat na nich…

Štír (24. 10. - 22. 11.) Uvědomte si, že jde o člověka, který miluje a rád luští záhady všeho druhu. V žádném případě neuděláte chybu, když mu zabalíte pár detektivek nebo knížek se špionážní tematikou. Kdybyste chtěli vybrat něco ještě trochu zajímavějšího, naplánujte pro něj cestu po bojištích jakékoli války. Pánům z tohoto znamení lze taky nabídnout kurz přežití v extrémních podmínkách. Především byste však měli pozornost věnovat náznakům, které k vám vysílá. Možná tak přijdete na to, že si ze všeho nejvíce přeje pár dní, které může trávit někde v poustevně, kde by byl sám a kam by nedosahoval signál jeho mobilního telefonu. Umožníte mu to?

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Pokud ve vašem životě pobývá už nějakou chvíli, je vám jasné, že jde o člověka, který sice rád žije v zajištění, ale přesto dává před hmotnými dary přednost zajímavým zážitkům. Pakliže jsou vaše finance na náležité výši a vy jich nelitujete, naplánujte pro něj i pro vás cestu na místa, kam rozumný člověk dobrovolně nejede. To, co absolvujete, bude sice spíše expedice než normální dovolená, ale váš Střelec bude právě proto nadšený. Kdyby finance chyběly, nevadí. Můžete mu koupit atlas, podrobnou mapu míst, kam by se podle vás rád podíval, nebo mu předplatit třeba National Geographic – nejlépe v angličtině.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Když se zeptáte Kozoroha, co by si přál, rozumné odpovědi se nedočkáte. Maximálně vám řekne, že nic nepotřebuje, protože všechno už má. Pokud je vynalézavější, zavrčí, že by byl nejspokojenější, kdyby měl konečně svatý pokoj. Dárek, který pro něj vybíráte, musí být kvalitní, praktický a zároveň takový, který mu do života vnese něco užitečného. V těchto souvislostech se jako vhodné řešení jeví jazykový kurz (nejlépe v zahraničí a s rodilým mluvčím), ale třeba i kurz smyků nebo lekce hry na jeho oblíbený hudební nástroj. A ať je dárek jakýkoli, nesmíte zapomenout schovat záruční list a účtenky. Kdyby se s ním náhodou něco stalo a Kozoroh ho nemohl vyměnit, nikdy by vám to neodpustil!

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Nezapomeňte, že Vodnář patří k lidem, kteří jsou vždycky dva kroky před zbytkem populace. Zajímá ho to, co je nové a moderní. Pokud mu chcete pořídit nový počítač, mobil, tablet či nějakou jinou elektronickou hračku, přímo se ho zeptejte, co by mu udělalo radost. Bude to rozhodně lepší, než kdybyste se pod stromečkem dívali na zklamaného Vodnáře, jemuž jste nadělili něco, co je podle jeho názoru vhodné leda tak do technického muzea. Pokud máte Vodnáře trochu akčnějšího, domluvte se, že si spolu vyrazíte někam, kam se chcete už dlouho podívat, ale kde jste ještě nebyli. Budou to egyptské pyramidy, nebo Nepál?

Ryby (21. 2. - 20. 3.) S Rybami není ohledně dárků problém. Radost jim uděláte vším, co je malé, milé a příjemné. Mohou to být sošky andělů, obrázky víl, léčivé kameny, ale i zakoupení kurzu, na kterém se sestavují rodinné konstelace. Kromě toho to mohou být i knihy o astrologii nebo o záležitostech z pomezí tohoto a jiných světů. Rybu potěšíte nabídkou lázeňského pobytu (nejlépe takového, kde se cvičí jóga), dovolenou u moře nebo návštěvou indického ašrámu. A pokud si chcete dárek vychutnávat spolu s ní, kupte láhev opravdu dobrého vína a tabulku té nejlepší čokolády. Je to dárek, který i duchovně založená Ryba ocení a z něhož vám určitě dá ochutnat.