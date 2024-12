Vánoční dárky podle horoskopu: Berani milují překvapení, Lvi luxus

Narození ve znamení Berana milují překvapení . Jsou vždy plní optimismu a energie a každé Vánoce jsou pro ně příležitostí k zábavě. Při pohledu na balíčky, krabičky a mašličky se i v nejstarších Beranech probouzí duše dítěte. Musí okamžitě dárky rozbalit, vyzkoušet si je a najít pro ně často originální použití. Z knih mají nejraději ty, co jsou plné napětí a dobrodružství. Nepohrdnou ani dobrým cestopisem, ale rychlá auta a motorky je fascinují i v knižní podobě.

Blíženci (22. 5.–21. 6.)

Narození ve znamení Blíženců berou dárky jako sympatický zvyk, ale určitě ne samotný smysl Vánoc. V poslední chvíli si vzpomenou na dárky pro blízké a v panice spěchají nakupovat. V konečném důsledku koupí to, co by nejvíce chtěli dostat sami. Jejich vlastní vkus přitom podléhá velkým změnám. Z knih upřednostňují staré antické filozofické spisy, knihy aforismů a rozvoje osobnosti.