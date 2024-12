Hračky pro děti na poslední chvíli: Vybírejte přiměřeně věku a přáním dítěte

Adventní kalendář jako první dárek při čekání na Ježíška

Když je člověk malý, čekání na dárky se zdá nekonečné. Víte, kolik je to dní, než se stromek rozsvítí a čekání skončí? Aby nebylo tak nekonečné, pomáhá tradičně adventní kalendář. Obdaroval jím vaše potomky letos Mikuláš? Sledují díky, jak se blíží Štědrý den?

První známý ručně vyrobený vánoční kalendář pochází z roku 1851. První tištěný vystřihovací kalendář názvem „V zemi Ježíškově“ vytiskl Gerhard Lang. Kalendář neměl otevírací okénka, počátkem 20. století už Lang vydal první adventní kalendář s malými otevíracími dvířky.

Kalendář může být kupovaný, leckterá babička ho ušije a dědové umí udělat kalendář dřevěný, použitelný několik let po sobě. Adventní kalendář dělá pak radost i další generaci.

Výběr a nákup hraček

Děti si potřebují hrát už od útlého věku, aby mohly objevovat svět a učit se dovednostem, které budou potřebovat. Potřebují rozvíjet emoce, mysl, šikovnost a k tomu jim slouží hračky. Po celý předškolní věk jsou hračky a hra hlavní náplní dětského světa. Výběr hraček je potřeba přizpůsobit věku, později i zájmům a přání dítěte. Nemusíte ale plnit všechna přání, méně bývá více a dětské pokojíky připomínající obchodní dům s hračkami nejsou žádná výhra. Dítě pak přebíhá od jedné věci ke druhé, a nakonec se mezi množstvím plyšáků, autíček nebo panenek začne nudit.

Dětské pokojíky připomínající obchodní dům s hračkami nejsou žádná výhra. Pamatujte, že méně bývá více.

Návod na výběr hraček jsou dopisy Ježíškovi

Malý pisatel má někdy v dopise tolik přání, že by se ani splnit nedala. Ti, co psát neumí, svoje přání malují a s napětím čekají, zda si Ježíšek psaní vyzvedne. Je to radost a pro vás to může být inspirace, protože jako první bývá v dopise uvedeno největší přání. Zamyslet by se nad dárky měli hlavně prarodiče, ti mívají sklon nakoupit hromadu všeho možného, jen aby bylo balíčků pod stromkem co nejvíc. Pokud je v rodině ještě zvykem mít dárky od tet a strýců, pak je to přímo kalamita.

Obzvlášť ti nejmenší, sotva se batolící, neocení všechnu tu „nádheru“. Dítko si hraje s krabicí nebo vánočními papíry a dárci jsou zklamáni jeho nezájmem o dárek samotný.

Zkuste se tedy v rodině dohodnout, kdo jaký dárek chystá, případně se (u starších dětí) na dárek složte. Zbytečnosti jsou jen pro zlost a dárky, s kterými si dítě nesmí hrát, protože byly drahé, jsou úplně k ničemu, slouží nakonec jen jako lapač prachu.

Kupujte jen nezávadné hračky

Zapomeňte na nákup hraček na tržnici nebo v podivných e-shopech. Za pár korun nakoupíte blikající strakaté obludičky vydávající zvuky, různě poskakující, ale co dál? Hračka z přírodního materiálu, jako je dřevo nebo bambus, je takřka věčná, a navíc k ní budete mít certifikát o zdravotní nezávadnosti. Plyšákům se v rodině nevyhnete, ale dokud je dítko malé a svět strká do pusy, budou vhodnější panáci z bavlny, materiálu, který se dá prát.

Plastové hračky, zvláště z pochybných prodejen, mají vysoký obsah nebezpečných ftalátů, látek na změkčení plastů. Ty ohrožují ledviny i játra a způsobují alergie i astma.

Didaktické hračky pro všechny věkové kategorie

Slovo didaktické zní dost učeně, jako by to ani hračky nebyly. Přesto jsou to právě ony, které dokáží děti nejvíc zabavit. Takové hračky rozvíjí smysl prostorovou orientaci, jemnou motoriku i rozum celkově. Najdete mezi nimi různé stavebnice (i dětmi tolik oblíbené Lego), skládačky, magnetické tabulky, modely na sestavení jednoduchých domečků nebo aut, pro starší pak i hlavolamy a deskové hry. Když si hraje celá rodina, je to zážitek pro všechny. Začít se dá tím nejjednodušším: Člověče nezlob se, uspějete s různým pexesem i kreativními hrami na zapamatování pro všechny věkové kategorie.

A hlavně nezapomínejte, že Vánoce nejsou o množství, ale o pohodě a radosti ze společných chvil.