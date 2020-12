Vánoční klasika Sám doma: Jak dnes vypadají hrdinové legendární komedie?

Když se poprvé objevil americký herec na televizních obrazovkách v trháku Sám doma, bylo mu teprve deset let. Role Kevina McCallistera ho vyšvihla na výsluní a rázem se z něj stala oblíbená dětská hvězda. Stejně tak pro něj bylo úspěšné pokračování Sám doma 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992. Vidět jsme ho pak mohli ještě také ve filmu Sám doma a bohatý. Poté se na nějakou dobu stáhl do ústraní. Role nepřicházely, jeho sláva se vytratila a následovaly potíže s alkoholem a drogami. Teď to však vypadá, že se herec dal dohromady, od roku 2017 žije s partnerkou Brendou Song. Žádná další role z něj hvězdu už neudělala, navždy si jej budeme pamatovat jako rošťáka Kevina.

Daniel Stern (63)

Kdo by si nepamatoval mokrého banditu Marva? Pro Daniela Sterna to však nebyla první role. Do povědomí diváků se dostal už v roce 1979 díky filmu Breaking Away. Vystupoval také v seriálu Báječná léta, kde si zahrál ve více než 100 epizodách. Stern nezůstal jen u herectví, v roce 1993 usedl na režisérskou stoličku a natočil snímek Rookie of the Year. Naposledy jsme ho mohli vidět v seriálu Love, který vysílá stanice Netflix, nebo v hororové komedii Captain Karl's Institute for the Abnormally Bizarre z minulého roku.