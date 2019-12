Nemáte čas vymýšlet texty na přání k Vánocům či péefku k Novému roku? Nelamte si hlavu! Vybrali jsme pro vás konvenční, vtipné i romantické rýmovačky, které můžete napsat svým přátelům, kamarádům a známým ať už na pohled nebo do esemesky. A pokud rádi vyrábíte, v galerii najdete i tipy na vlastnoručně vyrobená přáníčka.

K Vánocům Ti přeje…

Štěstí a lásku, radost a něhu, ať Tobě přinese vánoční sen. Přání mé najdeš ve vločce sněhu, zachyť ji na ruce v ten šťastný den.

Ježíšek se u nás stavil, Štědrý večer předem slavil, dal nám všechny dárečky, za skleničky vodečky. Pak propil i saně, zbyly mu jen prázdné dlaně, pro Vás nechal přání: Nadělte si sami!

Hvězdy na nebi vánočním ať září svitem svátečním. Lásku, štěstí, zdraví nesou vám, ten den nemá být nikdo sám.

Otevřeme i náš dům zase českým Vánocům. Santovi tu nevěří ani klika od dveří. Ladu, Rybu, pohádky nekupujem na splátky. A tak přejem v roce příštím hodně lásky všem svým blízkým.

Sníh se kolem třpytí, mlčí kraj i les, hvězdy tiše svítí v dáli u nebes. Závějí jde ztěžka s dárky Ježíšek. I Vám k tomu svátku nechá na památku zlatý oříšek. Krásné Vánoce!

Přejeme Vám vše, co se špatně balí, to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných přání, svátků vánočních a vše nejlepší v novem roce přejí...

Hezké svátky vánoční, bílou cestu k půlnoční. Do nového roku chci Vám přát štěstí zdraví napořád.

Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsku svit. Zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. Šťastné a veselé Vánoce.

Ucpěte komíny, nepusťte Santu, použij cement anebo maltu. Otevři okno, nasaď si kulíšek, dárky vám přinese jedině Ježíšek.

Děcka pozorte! Tyto Vánoce, toto baleni, ideální na dnešek. S dárkama pak možete machrovat před Ježíškem až do rána. A cukroví – ideální na takové to domácí žvýkání. Však víme…

Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil ve chlévě. A tak se vykašlete na vánoční úklid. Prostě zkrátka a dobře, aby se Ježíšek u vás cítil jako doma!!!

Vzhledem k světové krizi, kvůli které se dostala do krize i moje peněženka, tak jsem se zmohl akorát na přání formou sms. Na to ještě mám. P. S. Veselé Vánoce!

Štědrý večer už se blíží a mě stesk u srdíčka tíží. Jen jeden dárek pod stromečkem bych si přála, tím by se mi splnil můj nejkrásnější sen. Ježíškovi jsem už dopis psala, že jen Tebe bych si přála.

Rodiče, babičky, dědečci – pozor na vánoční sazby trestního zákona!

Slibovat, že přijde Ježíšek – šíření poplašné zprávy (2 roky natvrdo). Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic – vydírání (6 měsíců až 4 roky). Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese... – podplácení (sazba až 2 roky). Lití olova – činnost, která může způsobit újmu na zdraví (odnětí svobody až na 1 rok). Otevření dopisu pro Ježíška – porušení listovního tajemství – (až 2 roky vazby). Když vydržíš až do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko – zanedbání povinné péče – (sociálka na krku).

Na nový rok ….

Novým rokem proplujte s lehkostí vánku, pijte sladký nektar ze šťastného džbánku, ve zdraví užijte každý den, ať je váš život stále jak krásný sen.

Nesu Vám, lidičky, nesu Vám novinu, starý rok překročil osudnou hodinu. Nesu Vám, lidičky, nesu Vám vzkaz, že ten rok letošní začíná včas. Krásné svátky přeje…

Vám všem, co jste mi do roku 2019 přáli hodně štěstí, vzkazuji – nepomohlo to. Proto mi do nového roku posílejte peníze, poukázky na jídlo a kupóny na benzín… Vřelé díky :)

Silvestrovská noc je krátká, nechejte si zadní vrátka, s pitím to moc nepřehánět, jinak hrozí jater zánět. Jídlo zase škodí břichu, proto raději hodně smíchu. A do nového roku co nejvíce šťastných kroků přejí…

Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky do nového roku 2020 přeje…

Dostatek moku, jiskru v oku, sílu v rozkroku, jistotu ve skoku, nebýt bez floku, střílet od boku. A hlavně – neboj se Nového roku. To ti přeje…

Na Silvestra kapku vína, při které se zavzpomíná. A na Nový rok láhev Stocku – tak mnoho štěstí do nového roku!

Co Ti přát do nového roku? Říká se prý, že když máš štěstí, máš v něm vlastně všechno – i zdraví, i lásku, i peníze. A tak ti tedy do nového roku přeji plnou náruč štěstí!

Dobrá nálada nevyřeší všechny Tvoje problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si ji udržet! P. F. 2020 přeje…

Do nového roku ti přeji: 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 8760 hodin splněných přání, 525 600 minut pohody a 31 536 00 vteřin lásky!

V novém roce přeju všem, ať je šťastný každý den. Ať je pořád na inkaso, elektriku, plyn, za školu ať nechodí vaše dcera, syn. Ať nemáte žádné krize, nedej bože hlad, ať můžete v celém novém roce klidně spát. P. F. 2020

Kazdy novy rok je jako sex po padesátce: Honíte se a dřete, a když už si myslíte, že přijde to nejkrásnější – nestane se vůbec nic. Tak ať se rok 2020 daří podle Vašich představ.

Do Vaší srdeční banky na číslo účtu 2020 Vám uložíme 365 dní. Utraťte je za zdraví, lásku a štěstí. Šťastný nový rok přeje…

Všem blbým a ještě blbějším přeji mozek a inteligenci. Všem ostatním přeji šťastný nový rok 2020!

Rachejtle nad hlavou jiskří a je tu zas nový rok. My vám do něj přejeme hlavně pevný krok.

Vzpomeňte si chvilku na mě, jak tak zvedáte neúnavně ke rtům svoji skleničku. Přivítejte se s novým rokem, vykročte do něj správným krokem a nepromarněte ani chviličku.

Kapr už se domrskal, stromek Ježíšek poprskal, svátky nám dávají vale. A starý rok? Ten už má namále! Vzchopme se ještě trochu a vykročme do toho roku 2020 šťastně a vesele. Na vaše zdraví pozvedám sklenku, přátelé.

Než se zraním otvírákem, než se zpiju bavorákem, za střízliva píšu zprávy: Hodně štěstí, lásky, zdraví. Vše nejlepší do nového roku 202 přeje…

Šťastný nový rok a nezapomeňte rozdávat po celý rok úsměvy, protože úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma!

Co to bouchá, co to duní? Co by? Nový rok jako vloni… Už zase bouchá šampíčko, proto vám (ti) přeji v novém roce pevné zdravíčko!

Pod stromečkem dárků dosti, kapra, co má málo kostí, na Silvestra láhev moku, hodně štěstí v novém roku.

Recept na novoroční přípitek: 1 hrst lásky, 2 lžíce přátelství, 1 lžička pozitivního myšleni, 10 kapek humoru a 250 g štěstí a litr rumu. Dobře promíchat a ihned podávat. Pěkný nový rok 2020 přeje…

