Vánoční rozchody bolí dvojnásob: Máme 5 rad, jak je zvládnout

Vánoce, a hlavně předvánoční týdny jsou obdobím roku, kdy se lidé dle statistik rozcházejí mnohem častěji než jindy. Je otázkou, co všechno je příčinou – snad tendence ke konci roku rekapitulovat a vyhodnocovat uběhlý rok, možná i touha v dalším roce změnit to, s čím nejsme úplně spokojení.

Nezůstávejte sama

Dělají to němé tváře a děláme to i my, když nás něco bolí, „zalézáme“ do nory, do samoty a snažíme se „lízat si rány“. Jenže během svátků, ať už jsme jakkoliv odolní, nás tyto rány bohužel budou bolet o něco více než jindy.

Lidé se tváří šťastně, televize chrlí obrázky spokojených rodinek a zamilovaných párů a ve vás narůstá frustrace, smutek i vztek. Vánoční samota je zkrátka dvojnásob těžká, proto truchlení o samotě odložte na leden. Bude snesitelnější. Buďte s přáteli, s příbuznými, klidně i s těmi, kteří vás obvykle trochu štvou. Lepší je být lehce naštvaná než těžce depresivní.