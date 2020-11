Vánoční strom na Staromáku se o víkendu rozsvítí v přímém přenosu

Víkendovému rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí budou moci přihlížet nejen Pražané, ale obyvatelé všech koutů republiky. Slavnostně se totiž rozzáří v přímém přenosu, a to v noci z 28. na 29. listopadu. Přesný čas není známý, aby se u bezmála osmnáctimetrového smrku ztepilého neshlukovaly davy. Dobrou zprávou zůstává, že budete-li ze soboty na neděli sledovat vysílání internetové televize Mall.tv, uvidíte oficiální zahájení adventu v metropoli živě i letos.

Strom z Kamenného Přívozu

Celkem jehličnan, který do minulé neděle rostl ve třicet kilometrů vzdáleném Kamenném Přívozu, zkrášlí šest kilometrů světelných řetězů, několik set vánočních koulí v modré, bílé a červené barvě nebo čtyřicet světelných hvězd. Ty na něj budou rozvěšovány do pátečních odpoledních hodin. Vrchol stromu tradičně ozdobí třímetrová špice. O symbolickém nasvícení v barvách trikolóry, které mají připomínat letošní sté výročí vzniku státních symbolů, rozhodlo hlasování na sociálních sítí. Posledním úpravám před víkendovým slavnostním rozsvícením je možné přihlížet na internetové televizi Mall.tv, která svými kamerami smrk sleduje od prvního zářezu motorovou pilou do jeho kmene. V přímém přenosu se ze soboty na neděli v jejím vysílání i rozzáří. Jak to u stromu vypadá, se můžete podívat zde:

Chcete si zasoutěžit? Diváci, kteří se nejvíc přiblíží hodině a minutě, kdy se všechny ozdoby poprvé oficiálně rozžehnou, navíc můžou mít nejen hezčí, ale i bohatší Vánoce. Nejpřesnější tipující získá poukaz na nákup v hodnotě 5 000 Kč na Mall.cz.

Na Staroměstském náměstí bude strom stát a staticky svítit až do Tří králů, kdy se podle zvyklostí odstrojuje. Jeho větve pak poslouží jako zpestření jídelníčku zvířatům v pražské zoo a kmen zužitkují studenti oboru truhlář Střední odborné školy Jarov, kteří z něj vyrobí nábytek do některého z pražských sociálních zařízení. Škola má i vlastní sušárnu, takže nepřijde ani tříska nazmar.

Vánoční strom není jediným symbolem zahájení adventu v metropoli. Tradičně je s ním spojená i vánočně ozdobená populární mazací tramvaj mezi Pražany familiárně přezdívaná „mazačka“. A i když flotila čtyř vozů, které bude součástí, vyjede první adventní neděli do ulic bez cestujících, na její palubu bude možné naskočit aspoň online. Vánoční jízda centrem jednoho z nejkrásnějších měst světa, za které bývá Praha označována, startuje 29. listopadu od 16:30, přenos začne na internetové televizi Mall.tv od 16:00 ZDE: