Dokonale vyladěný

Ozdoby rozmístěné symetricky, barvy perfektně sladěné – váš stromek je dokonalý a právě takový chcete mít i svůj život. Výběr stromku je pro vás výzva, protože ne každý vyhoví vašim náročným požadavkům. Stejně tak přistupujete i k životním situacím. Do ničeho se nevrháte po hlavě, vše nejprve zanalyzujete a teprve potom navrhnete řešení. Dokonalé, pochopitelně.

Barevný a netradiční

Proč to nezkusit? To je motto vašeho života. Rádi cestujete, poznáváte nové lidi a zkoušíte nové věci. Co na tom, když zjistíte, že to není ono. Někde o kus dál na vás jistě čeká něco hezkého. Vaši přátelé na vás milují optimistický přístup k životu, jen někdy jim může být líto, že na ně nemáte tolik času, kolik by si oni představovali.