Vánoční trhák Prázdniny: Máme se těšit na pokračování romantické komedie?

Kdo by se snad domníval, že na obsazení rolí charismatických čtyř hlavních hrdinů probíhala dlouhá, nekonečná kola konkurzů, ten by se pletl. O ztvárnění všech důležitých postav filmu Prázdniny měla scenáristka a režisérka komedie Nancy Meyers jasno už při psaní scénáře. Čtveřici Cameron Diaz (Amanda), Kate Winslet (Iris), Judea Lawa (Graham) a Jacka Blacka (Miles) prý viděla už při práci na scénáři celou dobu přímo před očima.

Jak je to s pokračováním filmu?

Na sociálních sítích se to začalo hemžit radostnými zprávami o pokračování kouzelného vánočního filmu. Informovala o něm dokonce některá média, hlavní obsazení by podle nich mělo být stejné a natáčení snímku o pokračování osudů hlavních hrdinů má začít příští rok. Jak je to ale doopravdy? K těmto zvěstem se nyní vyjádřila režisérka Nancy Meyers a také herečka Kate Winslet, která ve filmu hrála jednu z hlavních postav.

„Dostala jsem spoustu zpráv. Omlouvám se, ale není to pravda,“ uvedla scenáristka a režisérka na sociálních sítích. A ke zklamání všech fanoušků pravdivost zprávy o druhém díle vyvrátila i Kate Winslet. „Četla jsem o tom, ale je to poprvé, co jsem o tom slyšela. Opravdu se mnou o tom nemluvil ani agent, ani nikdo jiný. Ruku na srdce, to se nikdy nestalo,“ potvrdila herečka k lítosti všech diváků s tím, že šlo o pouhou novinářskou kachnu. Vypadá to, že nám legendární první snímek Prázdniny prozatím bude muset stačit.