Vaši kamarádku podvádí partner: Jak ji podpořit a jak se k ní chovat?

Pokud vaše kamarádka zjistí, že je jí nevěrný její partner, je dost pravděpodobné, že po vás bude chtít radu, co má dělat dál. V tomto momentě zpozorněte a dejte si dobrý pozor, abyste jí neříkala, co má dělat, ať už si o celé situaci myslíte cokoliv. Nakonec byste totiž byla ta špatná vy. Můžete jí pomoct vyznat se v jejích pocitech a zamyslet se nad tím, jestli partnera ještě miluje a je schopná mu odpustit, nebo by raději chtěla začít znovu. Na tyto myšlenky však musí přijít sama, vy ji pouze podpořte.

Vaše kamarádka pravděpodobně bude mít potřebu se ze všeho vyplakat a vykřičet. Od toho jste tady vy, abyste jí poskytla rameno k vyplakání a podporu. Nechte ji se vypovídat, i když vám už z toho půjde hlava kolem. Trpělivě jí naslouchejte a dejte jí najevo, že na problém není sama a že se vám ve dne v noci může ozvat. Pokud je to potřeba, nabídněte jí, že u vás chvíli může zůstat, než se přežene to nejhorší.

Povzbuďte ji

Jakmile pomine největší bolest a vztek, bude potřeba řešit, co dál. Povzbuďte ji v jakémkoliv rozhodnutí a stůjte při ní, kdykoliv to bude potřebovat. Je důležité, aby ve vás měla oporu a cítila, že na to není sama. Pokud se rozhodne partnera opustit, pomozte jí se sháněním nového bydlení, stěhováním a vším, co k tomu patří. V případě potřeby ji doprovoďte i k psychologovi, který si patrně s jejím problémem poradí lépe a zkušeněji než vy.