Ve stínu Koránu: Krása, plastiky a móda bohatých muslimek

Tradiční oděvy v moderním pojetí

Oblékání žen má v muslimských zemích jasná pravidla. Většinou se žena po ulici pohybuje zahalená a někdy jsou oči jedinou částí těla, kterou může vystavit na odiv. Jednou z variant oděvu je arabský šátek hidžáb, který zakrývá její vlasy, ramena a dekolt. Ženy, které nosí nikáb, mají schované všechny části těla a zpod závoje jim září pouze oči. Podobně funguje také burka, což je jeden velký kus oblečení, jež zahalí úplně vše. Tamní ženy jsou ale na tento styl oblékání zvyklé a hrdé. Samy jej považují za součást jejich kultury a o nějakém porušení nebo revoluci nechtějí slyšet.

Pro moderní muslimky je proto jednoznačným řešením vnést módu do jejich tradičních oděvů. Už v roce 2016 přišla značka Dolce α Gabanna s první kolekcí hidžábů a abájí. Dalšími světovými módními značkami, které vnesly moderní prvky do muslimských oděvů, byly např. Valentino, Armani, Zara, Mango, Burberry nebo Marks α Spencer. Vzniká také velké množství nových oděvních značek s arabskou orientací. Úspěchy slaví také česká značka Talabaya ze Starého Města. Snaží se vytvářet nový módní styl, který kombinuje prvky mnoha kultur.

Módní kousky jako z přehlídkového mola

Nejeden film z prostředí arabské kultury poukazuje na to, že si muslimské ženy rády potrpí na poslední módní výstřelky a luxus. A nejedná se o žádnou parodii či grotesku. Sumy, které se v muslimských státech utratí za módu, šperky a péči o tělo jsou až šokující. Ženy z bohatších rodin se rády oblékají do krásných kousků oblečení a na cenu nehledí. I když je po většinu času skrývají pod tradičním muslimským oděvem, cítí se takto úžasně. Zdobí se pro svého manžela, kamarádky nebo v případech, když jedou do zahraničí na dovolenou.

Uhrančivý pohled jako Šeherezáda

Líčení a kosmetika k těmto ženám patří. Nikdo nevidí jejich tělo, oblečení a vlasy, proto si vše vynahrazují výrazným make-upem. Zaměřují se především na výrazné oční stíny a linky. I zde jsou ale určitá náboženská omezení.

Nehty si mohou lakovat jen ve výjimečných případech např. po porodu nebo když menstruují. Jindy jsou s nalakovanými nehty nečisté pro modlitby a nemohou se jich zúčastnit. Barvení vlasů je povolené, ale musí se jednat o přírodní a na zvířatech netestované barvy. Samozřejmě musí mít recyklovatelný obal. Kosmetické produkty nesmí obsahovat žádné živočišné produkty, nadlimitní obsah alkoholu a pří výrobě a distribuci nesměly přijít do kontaktu s předměty, které Korán zakazuje. Pro mnoho kosmetických firem bylo velice náročné prosadit se na arabských trzích tak, aby splnily všechny potřebné podmínky. Proto je tato kosmetika také dražší a dovolit si jí nemůže každá muslimka. Levnější variantou je bio kosmetika.

Některé ženy, zejména na Blízkém východě, používají na obličej a kůži bělící přípravky. Touží po světlejší pleti, díky čemuž budou více vážené a budou mít v mnoha ohledech větší možnosti. V určitých oblastech se jedná o rozmar bohatších společenských vrstev.

Plastická operace není tabu

Před dvaceti lety o plastice v muslimských zemích nikdo nechtěl slyšet. Najít si odborného lékaře, který vám upraví vzhled na míru, bylo téměř nemožné. V dnešní době jde ale o běžnou věc, která se však řídí pravidly každé země. Jsou místa, kde jsou plastické operace povolené pouze v případech, když lidé svým vzhledem trpí a jsou smutní. Mohou mít depresi z velkého nosu či malých prsou. Nebo mají nějaký tělesný nedostatek způsobený nehodou. V těchto případech se nijak neporušují pravidla Koránu a operace je povolená a možná.

V Íránu se dnes již standardně dělají nejrůznější plastické operace a dokonce i chirurgické změny pohlaví. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších světových destinací zdravotního turismu. Írán je velice pokrokovým státem v lékařském výzkumu a jeho aplikaci.

V Dubaji je nespočet odborníků, kteří vám provedou operaci nosu, rtů nebo tváří. Na denním pořádku mají liposukce a plastiku prsou. A nejedná se pouze o ženy. Muži si rádi potrpí na bujnou hřívu, proto si nechávají dělat implantáty vlasů.