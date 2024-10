Dana (31): Žiju se skrblíkem. Je to pro mě peklo!

Nikdy jsme nebyla příliš rozhazovačná a peněz si vážila. Ale můj přítel mě přesvědčuje o opaku. Podle něj vůbec nedokážu hospodařit s penězi a pořád utrácím za blbiny. Nikoho tak šetřivého jsem za celý život fakt nepoznala. On by si snad opravdu nechal pro korunu koleno vrtat a místo mozku má kalkulačku!

Do Jardy jsem se zamilovala na první pohled. A jak to tak bývá, spoustu negativních věcí jsem prostě na začátku neviděla. To, že je přehnaně šetřivý, mě párkrát zarazilo, ale byly pro mě důležitější věci. To, že za mě nikdy nezaplatil kafe, jsem neřešila. Hlavní bylo, že byl hodný a dokázal mě podpořit. O tom se mi v předchozích vztazích mohlo jen zdát.

Pořádně jsem ho prokoukla až po půl roce, kdy jsem se k němu nastěhovala. V podnájmu s dalšími čtyřmi lidmi už se to nedalo vydržet a já se nemohla dočkat prvního společného bydlení s partnerem. To jsem ještě netušila, co mě u Jardy čeká...

Zamilovaná idylka byla rázem pryč

Jarda mě už po pár dnech šokoval. Přinesl mi jako dárek sešit ovázaný mašlí. Na první pohled to byl obyčejný sešit, který nosí běžně školáci. Ale uvnitř se skrýval dokonalý plán – vyčíslený plán našeho společného soužití. Bylo tam dopodrobna vypsáno kdo, co, kdy a kolik bude platit, na co budeme šetřit, co přesně a kdy si budeme moct dovolit. To vše vymyšlené na několik let dopředu! Počítal dokonce i se svatbou. Měl ji v plánu za tři roky, kdy na ni samozřejmě řádně našetříme. Měla jsem tam i vypsáno, kolik mi po zaplacení všech povinných plateb zbývá na vlastní potřeby a zábavu.

Když jsem si to vše pročetla, musela jsem se začít pořádně nahlas smát. Přišlo mi to všechno hrozně směšné a nechápala jsem, proč se takovou kravinou vůbec zabýval. Vždyť ho to muselo stát spoustu času. Jenže smát jsem se brzy přestala. On to totiž myslel naprosto vážně. Náš život prostě převedl do světa čísel a já se nestačila divit. Teď zpětně si říkám, že tenkrát mě to mělo varovat a měla jsme vzít nohy na ramena hned, dokud to ještě šlo. Jenže já pořád naivně doufala, že s ním bude rozumná řeč a nějak se domluvíme.

Navíc moje finanční možnosti mi nedovolovaly, abych žila sama někde v pronájmu, a sdílet zas s někým cizím byt, se mi opravdu nechtělo. A tak jsem se jako poslušná školačka snažila několik měsíců držet jeho plánu. Jenže některých věcí jsem se prostě nedokázala vzdát, třeba pravidelných kafíček s kamarádkami, fitka, občasných nákupů oblečení, kosmetiky či knížek. Podle Jardova rozpočtu mi na to všechno měla vystačit mnohem menší částka, než na kterou jsem byla zvyklá.

A tak jsem se samozřejmě brzy ozvala. Mám přeci právo ze svých peněz taky něco mít. Trochu si užívat a ne pořád jen na co šetřit. Jenže Jarda byl úplně pominutý. Vyčítal mi, že se svým přístupem budu brzy zadlužená všude, kam se podívám. Že nikoho tak rozhazovačného vedle sebe nechce. Jako malé holce mi také vysvětloval, jak je strašně důležité mít dostatečnou rezervu. A že mu jednoho dne budu vděčná za to, jak se o naše peníze stará. Prý kdybych tolik neutrácela, mohla bych si už dávno dopřát slušné bydlení.

Věděla jsme, že má v něčem pravdu. Uznávám, že bych si některé věci mohla odpustit. Jenže jsem prostě nechtěla. Takhle mi to vyhovovalo. Něco málo si našetřit a zbytek peněz si prostě užít...

Všechno je jinak a připadám si jak vězeň

Hádek kolem peněz bohužel přibývalo a já byla rozhodnutá vše ukončit a odejít. Už se to zkrátka nedalo vydržet. Ani jeden z nás nedokázal zásadně změnit své zvyklosti. Jenže, stalo se něco, s čím nepočítal nikdo, ani Jardův dokonalý plán. Když jsem si balila u Jardy poslední věci v koupelně, došlo mi najednou, že jsem nedostala přes měsíc menstruaci. Doufala jsem, že za opožděním budou jen nervy, které jsem kvůli našemu vztahu měla. Ale nedalo mi to a zaběhla si raději do lékárny pro těhotenský test. Hádáte dobře. Ano, byl pozitivní.

Od té doby uplynul rok a půl. Já jsem na mateřské s malým Jarouškem. Jeho tatínek byl při oznámení mého těhotenství pořádně v šoku. Vždyť mu to narušilo jeho úžasné plány! Ale brzy se z toho vzpamatoval a precizně vypracoval plán nový, tentokrát rodinný – a ještě mnohem dokonalejší.

Z malého synka mám samozřejmě radost, ale to je taky má jediná radost. Rodinný rozpočet vzal totiž Jarda plně do svých rukou. Všechny peníze máme na společném účtu, má tak o všem skvělý přehled. Já od něj dostávám jen pravidelný příděl, se kterým musím vyjít. Musím mu dokonce předkládat účty za vše, co jsem daný měsíc koupila. I třeba za pitomý rohlík...

S kamarádkami se musím scházet místo v kavárně na dětském hřišti. Na pravidelná kafíčka mi zkrátka nezbývá. Pro oblečení chodím zásadně do sekáče a i tak musím každou věc Jardovi ukázat a obhájit, proč jsem ji koupila. Připadám si jako nesvéprávná a štve mě, že musím o každou korunu žebrat. Jenže, copak mám v téhle situaci jinou možnost?