Věk je jen číslo: Slavné páry, kterým velký věkový rozdíl nedělá problém

Slavný herec, idol žen a starý mládenec George Clooney byl dlouhá léta svobodný a po manželství a rodině netoužil. Proto šokoval celý svět, když v roce 2014 zveřejnil svůj vztah s o třináct let mladší právničkou a bojovnicí za lidská práva Amal Alamuddin. Netrvalo to ani rok a slavný pár se vzal během krásného benátského obřadu. V roce 2017 přivítali manželé Clooneyovi na svět dvojčata Ellu a Alexandra.

Udílení Zlatých glóbů v roce 2002 bylo pro Calistu Flockhart a Harrisona Forda osudové. Právě tam se totiž poprvé setkali, když bylo hvězdě seriálu Ally McBealová osmatřicet let a bývalému Indiana Jonesovi už šedesát. Velký věkový rozdíl jim ale nezabránil v zamilování se. Dalších sedm let spolu pár chodil, než v roce 2009 na svátek svatého Valentýna požádal Harrison Calistu o ruku. Ještě téhož roku se vzali v Santa Fe v Novém Mexiku a později spolu adoptovali syna.

Pro herce Michaela Douglase a herečku Catherine Zeta-Jones je 25 zřejmě osudové číslo. Dělí je totiž od sebe pětadvacet let, a to na den přesně, protože oba slaví narozeniny 25. září. Poznali se v roce 1996 na Deauville Film Festivalu a o tři roky později požádal Michael Catherine o ruku. V té době již byla herečka těhotná. Jejich manželství nemělo vždy na růžích ustláno, poznamenala ho například hereččina bipolární porucha nebo hercův zhoubný nádor. Pár se dokonce v roce 2013 na chvíli rozešel, po čase se však manželé dali znovu dohromady a nyní jsou opět šťastní.

Legendární rocková hvězda Rod Stewart si svoji současnou manželku modelku Penny Lancaster vzal v roce 2007 a v té době už spolu měli svého prvního syna Alastaira a v roce 2011 se jim narodil druhý syn Aiden. Rod Stewart ale nezahálel ani v předchozích letech, jelikož ze vztahů, kterými prošel před Penny, má hned šest dětí. Manželům nejenže nevadí věkový rozdíl šestadvaceti let, ale dokonce ani to, že je Penny o hlavu vyšší než její manžel, který je údajně i po sedmdesátce stále sexuálně aktivní.

Velký věkový rozdíl nemusí vždy znamenat, že je ve vztahu starší muž. Důkazem je například topmodelka německého původu Heidi Klum, která si loni v létě vzala o šestnáct let mladšího muzikanta Toma Kaulitze. Pár zřejmě mimo jiné spojil stejný původ – oba jsou Němci, ale žijí v Anglii. Kaulitz byl jakožto teenager členem slavné německé kapely Tokio Hotel, která v poslední době opět koncertuje. V době, kdy si Heidi brala svého předešlého manžela a otce svých dětí zpěváka Seala, bylo Tomovi pouhých osm let! Po dvaceti letech je ale všechno jinak a slavná modelka a mladý umělec vyrazili všem dech nejen svým vztahem, ale především loňskou utajenou svatbou.

Hugh Jackman a Deborra-Lee Furness: 13 let

Hugh Jackman potkal svoji o třináct let starší manželku Deborru-Lee Furness během natáčení australského seriálu Correlli v roce 1995. On byl v té době herecký začátečník, ona už zkušenou herečkou. Během natáčení se do sebe zamilovaly jak jejich postavy, tak samotní herci, a ani ne po roce známosti se vzali. I Když je Jackman ten, kdo je ve vztahu mladší, nikdy by prý manželku nevyměnil za jinou. „Jsme tým a stále šíleně zamilovaní. Mám velké štěstí, že jsme se potkali ještě dřív, než se rozjela má kariéra. Nikdy bych nebyl tam, kde jsem, kdybych neměl po boku Debbie. Ona je základ naší rodiny, má skála i můj život,“ uvedl herec.