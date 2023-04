Velikonoční beránek je jednou z tradic, která se v mnoha rodinách každoročně dodržuje. Sladký beránek ozdobí stůl a později také potěší váš žaludek. Jak se ale při pečení vyznat ve velikosti forem? Máte doma velkou, střední nebo malou? A vědět to musíte, abyste mohli připravit správné množství těsta. S naším tahákem to zjistíte rychle a jednoduše.

Existuje mnoho receptů a návodů, jak upéct toho nejlepšího a vláčného velikonočního beránka. Není zase tolik důležité, jestli máte keramickou, kamennou či silikonovou formu. Jediné, co byste o své formě měli vědět, je to, jaký je její objem. Velikost formy je důležitá pro to, kolik těsta k naplnění formy potřebujete. V zásadě se jedná o tři základní druhy – malá, střední a velká.

Jak na tvarohového beránka? Podívejte se na video:

Malá forma na velikonočního beránka

Malou formu poznáte jistě hned od pohledu. Většinou je vnitřní rozměr formy, a tedy i hotového beránka, 14 x 11 cm. Objem této malé formy je zhruba 200 ml a k jejímu naplnění vám postačí těsto ze 2 vajec.

Střední forma na velikonočního beránka

Tato forma má vnější délku asi 25,5 cm, vnější výšku 18 cm a vnější šířku 8 cm. Výsledný beránek má pak většinou rozměr 23,5 x 15 x 6. Do formy se vejde 700–720 ml těsta z 3–4 vajec.

Velká forma na velikonočního beránka

Mnohočlenná rodina ráda oslaví Velikonoce s velkým beránkem. Tyto formy mají vnější rozměry 34 x 17,5 x 10 cm a více. K vyplnění budete potřebovat 1 litr až 1 a ¼ litru těsta, 5–6 vajec.

Jaké těsto na beránka?

Jestliže nemáte žádný svůj ověřený rodinný recept, můžete si vybírat z mnoha různých variant. Tvarohový, šlehačkový, bábovkový nebo piškotový – to je jen několik druhů těsta k vyzkoušení. Nechte se inspirovat našimi recepty, množství těsta vždy určujte podle velikosti své formy. Jako odrazový můstek pro výpočet množství všech surovin berte vejce. Podle počtu vajec upravte také množství dalších surovin. Pro zopakování: Do malé formy nalijte těsto ze dvou vajec, střední formu naplňte těstem ze 3 či 4 vajec. Velká forma potřebuje těsto z 5 či 6 vajec.

Základní pravidla pro pečení beránka

Formu před pečením vymažte vhodným tukem a vysypte hrubou moukou nebo krupicí. Použít můžete i speciální pečicí oleje, kterými formu jen vystříkáte, a není nutné ji dále prosypávat.

Při pečení nezapomeňte na to, že formu byste měli naplnit jen do 2/3. Těsto během pečení nabyde, a pokud byste vyplnili celou formu, mohlo by vám vytéct ven.

Pečte na 180 stupňů zhruba 45 minut. Špejlí můžete zkoušet, jestli je těsto již hotové. Nebojte se na chvíli odklopit horní díl formy, abyste mohli těsto zkontrolovat.

Jestliže vám po upečení beránek nejde z formy vyndat ven, položte na formu studenou utěrku a nechce vše 10 minut odpočívat. Pak by se měl beránek formy pustit.

Jak se zdobí beránek?

Upečeného beránka můžete jen pocukrovat a kolem krku mu uvázat mašličku. Na místo očí můžete zapíchnout celý hřebíček. Do tlamičky mu vložte větvičku krušpánku nebo jej ozdobte zlatým deštěm či kočičkami.

Pokud milujete čokoládu, zkuste beránka polít rozpuštěnou čokoládou. Můžete použít klasickou hnědou nebo netradiční bílou. Nebojte se také obě čokolády kombinovat. Oči udělejte z lentilek, mandlí nebo rozinek.

Vyzkoušet můžete také zdobení z cukrové polevy. Ručně vymícháte bílky s moučkovým cukrem a kapkou citronové šťávy. Při míchání nespěchejte a počítejte i s půlhodinou. Poleva začíná postupně tuhnout až po několika minutách. Jakmile vám poleva nestéká z vařečky, pomažte s ní beránka. Ve správně tuhé polevě můžete tvořit také efektní ovčí kožešinu.

Bílý beránek se vytvoří z citronové polevy. Smíchejte 100 g cukru moučka s 2 lžícemi citronové šťávy a 2 lžičkami rumu. Upečeného beránka polevou polijte a nechte ztuhnout.

Sladké pusinky udělají z vašeho beránka krasavce. 3 bílky vyšlehejte na tuhý sníh a poté přidejte 150 g cukru. Výsledný sníh si dejte do cukrářského sáčku a na upečeného beránka dejte jednu pusinku vedle druhé. Jakmile budete mít hotovo, dejte beránka na 10 minut do trouby vyhřáté na 180 stupňů.

Především v této fázi vám mohou pomoct děti. Nebraňte se jejich nápadům a beránka si ozdobte podle vaší fantazie. K dotvoření můžete použít vajíčka, malé velikonoční ozdoby i nejrůznější větvičky.

Tradice pečení beránka

Proč se vlastně beránek na Velikonoce peče? Všeobecně představuje příchod jara a začátek všeho nového. Pro Židy je beránek připomínkou jejich vyvedení z Egypta. Křesťané jej považují za symbol čistoty a nevinnosti. Zároveň beránek symbolizuje oběť beránka Božího, Ježíše Krista, na kříži.

Podle tradice se beránek má upéct na Bílou sobotu, aby se o den později mohl nechat v kostele posvětit. Díky tomu bude mít léčivou, ochrannou a plodivou moc. Původní recept byl z třeného bábovkového těsta. Dnešní kuchařky ale nabízejí nespočet variant a druhů z nejrůznějších ingrediencí.