Velikonoční betlémy: Tradice, která se dnes drží pouze za hranicemi

Vánoční betlém najdete snad pod každým vánočním stromečkem. Je to zvyk, který se dodržuje už mnoho let a mezi lidmi je hodně známý. Málokdo však ví, že se betlémy staví také k jiným příležitostem. Jedná se např. o tříkrálové betlémy, hromniční nebo velikonoční betlémy. Pojďme se podívat na historii a tradici velikonočních betlémů.

Historie velikonočních betlémů

Velikonoční nebo také postní či pašijové betlémy nejsou v Čechách tolik známé. Málokterý kostel v současnosti pašijový betlém vystavuje, ačkoliv v minulosti se u nás tradice jejich stavění hojně dodržovala i v domácnostech. V 18. a 19. století se Velikonoce v Evropě slavily velmi podobným způsobem jako Vánoce. Betlém, mazanec nebo vánočka, stromeček, koledníci a také dárky.

Na přelomu 19. a 20. století se u nás bohužel začalo od tradice velikonočních betlémů upouštět a dodržovala ji jen hrstka zarytých věřících nebo nadšení milovníci betlémů. Postupně se tak velikonoční betlémy vytratily z povědomí věřících i ateistů a skoro úplně se na ně zapomnělo.

Současnost českých velikonočních betlémů

Dnešní pojetí Velikonoc je velmi zmodernizované. Mnoho lidí si s Velikonocemi spojuje pouze vajíčka, pomlázku a beránka či mazanec. Jde o hodně komerční záležitost a význam Velikonoc a Ježíšův příběh upadl v zapomnění.

A právě velikonoční betlémy mohou být nápomocné. Pravdivé a prožité výjevy v těchto betlémech představují lidem velikonoční myšlenku a duchovní hloubku. Jde o pochopení toho pravého smyslu Velikonoc. To vše jsou důvody k tomu, aby se známost a tradice těchto betlémů znovu oživila. O velikonočních betlémech se začíná opět zvolna mluvit a k dostání začínají být papírové varianty k vystřižení.

Velikonoční betlémy v zahraničí

V Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších německy mluvících zemích se velikonoční betlémy staví v domácnostech i v dnešní době. Někdo má doma dřevěný betlém, většina lidí má však papírovou variantu. Tyto vystřihovací betlémy se prodávají v předvelikonočním období na mnoha místech. Samozřejmostí je také umístění betlémů v kostelích.

Mnoho výrobců, řezbářů a tvůrců velikonočních betlémů najdete v Polsku. Mezi jejich výrobky si můžete vybírat z různých témat, výjevů, velikostí a materiálů. Betlémy se z Polska vyvážejí do mnoha zemí.

Téma postních betlémů

Výjevy velikonočních betlémů jsou odlišné od vánočního pojetí. Vánoční betlémy znázorňují narození Ježíše Krista, jesličky, Marii, Josefa, tři krále a město Betlém. Příběh velikonočních betlémů se soustředí na nelehký život Ježíše a jeho smrt. Téma velikonočního betlému není pevně dané. Může se jednat o poslední večeři Páně, jeho ukřižování, snímání z kříže nebo jeho vzkříšení. Vyobrazena může být také Jidášova zrada nebo Ježíšovo zatčení. To vše jsou témata, která se odehrávají v Jeruzalémě.

Možná vás napadá otázka, proč se hovoří o betlémech, když zachycují příběhy mimo město Betlém. Odpověď je velmi jednoduchá. Jiné vhodnější pojmenování nikdo nevymyslel. Ať už tedy jde o velikonoční, vánoční, hromniční nebo tříkrálovou variantu, spojuje je stejný název.

Kdy se velikonoční betlémy staví?

Zejména v kostelech se pravidelně mění scenerie velikonočních betlémů podle toho, co se který den v Jeruzalémě stalo. Na Květnou neděli Ježíš přichází do Jeruzaléma. Zelený čtvrtek je dnem, kdy je Ježíš v Getsemanské zahradě zrazen Jidášem a odveden římskými vojáky. Tragický Velký pátek představuje ukřižování. O Bílé sobotě byl položen do hrobu a na velikonoční neděli byl Ježíš vzkříšen. Ježíšovo zjevení dvěma učedníkům v Emauzích se stalo o Velikonočním pondělí. Za více než měsíc pak dochází k Nanebevstoupení Páně.

Podle těchto pravidel a dnů se letošní pašijové (velikonoční) betlémy vystavují od 2. dubna do 18. května.

České velikonoční betlémy: Kde je můžete vidět

Pokud se chcete na pravý velikonoční betlém podívat zblízka, máte několik možností. V muzeu v Ústí nad Orlicí je již několikátý rok vystaven velikonoční betlém od Jiřího Knapovského. Ústředním tématem tohoto betlému je zatýkání Ježíše Krista v prostředí Getsemanské zahrady. Ježíš Kristus přijímá od anděla kalich útěchy, v pozadí jsou vyobrazeni apoštolové Petr, Jakub a Jan, kteří místo toho, aby hlídali, spí. V pozadí stojí Jidáš, který přivádí římské vojáky.

Rozsáhlý pašijový betlém si můžete prohlédnout také v Bechyni. Z lipového dřeva ho vyřezával 5 let Libor Šedina s otcem. Betlém obsahuje více než 150 postav a několik výjevů ze života Ježíše Krista. Zachyceno je např. bičování Ježíše, přibíjení na kříž, ukřižování, zmrtvýchvstání, uložení do hrobu a dokonce i Jidášovo oběšení. Jedná se o jedinečné dílo a opravdový český unikát. Je to velká připomínka velikonočních betlémů, na které se v dnešní době už pozapomnělo. Betlém je ke zhlédnutí otevřen od roku 2022.