Velikonoční kuře se žemlovou nádivkou a kopřivami. Zkuste vymazlený recept

K Velikonocům patří jarní masa. Dnes si sice kuře dopřáváme celoročně, ale kuře je také mláďátko, proto je spojené s jarem. Spolu s nádivkou je to ideální velikonoční pokrm.

Před rokem 1989 bylo kuře svátečním jídlem, dnes patří k běžnému masu, které je levné a ničím moc nevyniká. Zkuste si však na Velikonoce dopřát kuře z farmy, z nějakého malochovu. Sice bude o dost dražší, ale kvalita a chuť budou úplně někde jinde. Najednou zjistíte, že kuře je delikatesa. Je to dáno úplně jiným způsobem chovu. Pokud si tak dáte kuře z farmy, mnohem více si pochutnáte a kuřeti dopřejete lepší život než ve velkochovu. „Klasické kuře ve velkochovu jde na porážku ve věku 28–35 dní, na farmě – například ​farmě Vilímovský – žijí kuřata 52–55 dní a jsou krmena speciálně vyvinutou krmnou směsí s vyšším podílem kukuřice,“ vysvětluje odborník na maso František Diepold ze společnosti Makro ČR. Tady už je slíbený recept:

Velikonoční kuře se žemlovou nádivkou a kopřivami

Suroviny pro 4 porce

Maso:

1 875 g kuřecích prsou

150 g másla (82%)

20 g soli kamenné

Nádivka žemlová:

400 g žemlí

150 g mléka (1,5%)

100 g másla (82%)

75 g žluté cibule

100 g vejcí

3 g soli kamenné

0,01 g muškátového oříšku

100 g kopřiv

Příloha:

150 g zelených fazolek

200 g bílé cibule

150 g mražených fazolek

50 g listové petržele

150 lusků cukrového hrášku

500 g zeleninového vývaru vlastní výroby

4 g oleje

60 g domácí slaniny

2 g soli kamenné

50 g kopřiv

Šťáva:

výpek z kuřátka

60 g hladké mouky

500 g kuřecího vývaru vlastní výroby

30 g másla (82%)

Doplňky:

50 g ředkviček

5 g šťovíku

3 g mini kopřiv

Příprava nádivky

Žemli nakrájíme na kostičky, zapečeme a vložíme do mísy. Poté kostky žemle navlhčíme mlékem a smetanou. Oloupanou cibuli nakrájíme najemno a zlehka orestujeme na másle. Z petržele otrháme listy, důkladně je omyjeme, nakrájíme a přidáme do misky k žemli. Vše lehce promícháme. Vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Žloutky vyšleháme do pěny společně se zbývající částí másla a nastrouhaným muškátovým oříškem, poté lehce vmícháme do žemlové směsi. Z bílků vyšleháme pevný sníh, který osolíme a opět lehce smícháme se směsí. Hotovou nádivku vložíme do sáčku a naplníme kuře pod kůží. Zbylou nádivku vložíme do vymaštěného pekáče nebo formy a pečeme 30 minut v předehřáté troubě na 170 °C. Délka pečení závisí na výšce připravované nádivky. Správně upečená nádivka je propečená a na povrchu zlatavá. Po vychladnutí ji nakrájíme na požadované porce. Pozor, kuře přijde do trouby až později.

Příprava masa

Naplněná prsa osolíme z obou stran. Kuře vložíme do pekáče, položíme na ně plátky másla a vložíme do předem vyhřáté trouby na 150 °C. Kuřátka pečeme cca 20 minut. Dle potřeby podléváme kuřátko během pečení vypečeným máslem. Pečeme doměkka a dozlatova. Ke konci dáme nádivku do trouby ke kuřeti ohřát.

Příprava šťávy

Můžeme použít výpek z masa buď jen tak, nebo z něj připravit šťávu: z výpeku odvaříme veškerou tekutinu. Za stálého míchání a občasného zastříknutí vody výpek vyrestujeme na tuk do zlatavé barvy. Snížíme teplotu a následně výpek zaprášíme hladkou moukou, kterou musíme orestovat do zlatavé barvy. Poté zalijeme připraveným drůbežím vývarem, povaříme cca 8 minut a přecedíme. Šťávu dochutíme dle potřeby solí a zašleháme do ní studené máslo. Šťáva je lesklá, zlatavé barvy a pouze lehce zahuštěná.

Příprava přílohy

Cibuli překrojíme na polovinu a pečeme společně s kuřetem doměkka cca 15 minut. Fazole spaříme odděleně na 20 vteřin ve vroucí vodě, propláchneme studenou vodou. Ostatní zeleninu rovněž spaříme a následně zchladíme. Následně spařenou zeleninu orestujeme na domácí slanině s kopřivami, nastrouhaným česnekem, prohodíme s pečenou cibulí, osolíme a servírujeme.

Servírování

Na levou stranu teplého talíře servírujeme ukrojenou nádivku, na střed ochucený hrášek a fazole spolu s ředkvičkami a šťovíkem. Doplníme o rozpečenou porci kuřátka s nádivkou a podlijeme šťávou.