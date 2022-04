Velikonoční nádivka je tradiční dobrota, která by neměla chybět na žádném svátečním stole. Pokud stále nemáte svůj osvědčený recept, vyzkoušejte ten náš! Určitě si pochutná celá rodina.

Velikonoční nádivka

na 4–6 porcí – příprava: 50 minut

8 housek

smetana na vaření 12% podle potřeby

100 g másla

zázvor

kurkuma

muškátový květ a oříšek

4 vejce

400 g vařeného uzeného masa (nejlépe libovějšího bůčku) nebo velmi kvalitní klobásy

hrst lístků mladých kopřiv (nebo špenátových listů) či jiných dostupných bylinek

máslo nebo sádlo na vymazání pekáčku

sůl a pepř na dochucení

1. Starší housky (nebo rohlíky) nakrájejte na kostky. Zalijte je směsí vlažné, lehce osolené smetany a vlahého másla, zázvoru, kurkumy a muškátového květu a nechte je co nejvíc nasáknout. Do základu přilijte lehce prošlehané žloutky a promíchejte, aby se pečivo rozmělnilo na hladkou hmotu.

2. Přidejte na kostičky pokrájené maso.

3. Potom vmíchejte spařené a najemno nasekané kopřivové listy a vše důkladně promíchejte a dochuťte.

4. Nakonec opatrně zapracujte dotuha ušlehaný sníh z bílků.

5. Vzniklou hmotu přendejte do pekáčku vymazaného tukem a v troubě předehřáté na 180 °C pečte asi 35 až 40 minut, až bude nádivka krásně zlatavá.

Nechcete jíst moc masa? Zkuste udělat velikonoční nádivku bez uzeného. Tady ve videu najdete recept na velikonoční špenátovou nádivku bez masa:

