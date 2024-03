Velikonoční půst a jeho tradice očima nutriční terapeutky: Má smysl ho držet a co během něj jíst?

Kdy je o Velikonocích půst?

Velikonoční půst nemá pevně stanovené datum. Vždy ale začíná Popeleční středou a končí za 40 dnů. Do těchto čtyřiceti dnů se nepočítají neděle. Jedná se o výjimečné sváteční neděle, každá z nich má dokonce svůj název. V jejich rámci se dodržují určité tradice a zvyklosti, které se netýkají pouze jídelníčku.

Letošní 40denní půst probíhá od 14. února do 30. března. Nejpřísnějšími postními dny jsou Popeleční středa a Velký pátek. V tyto dny se podle staré křesťanské tradice jedl pouze chléb, který se zapíjel čistou vodou. Současní křesťané mají povoleno jedno větší jídlo a dvě malé svačinky.

Jak držet velikonoční půst?

Základem tradičního velikonočního půstu je vyřazení určitých surovin z jídelníčku, nepřejídání se, očista těla od alkoholu, cigaret a jiných návykových látek. Souvisí s tím také duševní půst, kdy cíleně nevyhledáváme zábavu a pomáháme druhým.

„Pokud se budeme dívat na půst pouze z nutričního hlediska, není pro něj nutný důvod. Není to nic, co by vašemu zdraví oproti racionálně a dobře postavené stravě přineslo něco navíc. V případě, že se ale rozhodnete půst držet, je dobré se na něj připravit a nevystavit tělo příliš velkému šoku. Myslete na to, že záleží na skladbě vašeho jídelníčku jako takového. Důležitý je také dostatečný příjem tekutin a dobrá tělesná kondice. Pokud máte psychicky a fyzicky náročnější období, zvažte délku a formu postního období,“ vysvětluje Mokrejšová.

Mgr. Andrea Mokrejšová – nutriční terapeutka, specialistka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je zaměstnaná na nefrologickém oddělení v nemocnici. Zároveň působí jako jógová lektorka a je garantem výživy v projektu FITFAB Strong a FitNut akademie. Má vlastní blog a snaží se lidem v rámci osobní konzultace a přednášek předávat informace ohledně správného stravování, pohybu, cvičení a životosprávy.

Kdy se na Velikonoce nesmí jíst maso a co dalšího se při půstu nesmí?

Postní období, které nastává hned po bujarém masopustním přejídání, zahrnuje několik pravidel.

Nejčastěji se mluví o zákazu konzumace masa . Podle křesťanské tradice se nicméně maso nesmí jíst žádný pátek v roce. Věřící si tak připomínají památku Ježíše Krista. Zákaz se však netýká ryb a mořských plodů, vztahuje se pouze na maso teplokrevných zvířat. Pokud se tato tradice po celý rok nedodržuje, pak je namístě zakázat si maso alespoň na Velký pátek. Jedná se o vrchol celého půstu a nejvýznamnější velikonoční den.

. Podle křesťanské tradice se nicméně maso nesmí jíst žádný pátek v roce. Věřící si tak připomínají památku Ježíše Krista. Zákaz se však netýká ryb a mořských plodů, vztahuje se pouze na maso teplokrevných zvířat. Pokud se tato tradice po celý rok nedodržuje, pak je namístě zakázat si maso alespoň na Velký pátek. Jedná se o vrchol celého půstu a nejvýznamnější velikonoční den. Prapůvodní velikonoční půst zahrnoval také nulovou konzumaci vajec, mléčných výrobků, uzenin, živočišných tuků a sladkostí.

zahrnoval také nulovou konzumaci vajec, mléčných výrobků, uzenin, živočišných tuků a sladkostí. Omezení se týkají také pitného režimu. Neměli byste pít alkohol, kávu a černý čaj. Výjimky se nevztahují ani na tabákové výrobky a další návykové látky.

Co se jí o velikonočním půstu?

Velikonoční půst účelně přicházel na konci zimy. Je to proto, že ve všech domácnostech po dlouhé zimě docházely zásoby jídla a otevíraly se poslední letní zavařeniny. Pročištění těla půstem tak šlo ruku v ruce s nutným potravinovým uskromněním. Lidé si však nacházeli mnoho pokrmů, díky kterým se jim podařilo využít všechny zbývající potraviny a proměnit je v lahodnou tradiční pochoutku.

Základem jídelníčku o velikonočním půstu vždy byly a stále jsou především luštěniny, ryby, ovoce a zelenina, semínka a oleje z nich, bylinky a pečivo. Pojďme se na jednotlivé potraviny podívat podrobněji.

Luštěniny

Základní náhražkou masa, jehož konzumace je v období půstu zakázaná, jsou luštěniny. Podobně jako maso dodávají tělu důležité vitamíny a také vlákninu, minerály, bílkoviny a uhlovodany. Obsahují také minimální množství tuku.

„Luštěniny jsou velmi důležitou a hodnotnou surovinou v našich jídelníčcích. Z 50–65 % obsahují sacharidy a až 20 % je tvořeno vlákninou. Jsou i bohatým zdrojem bílkovin, a to v rozmezí od 17 do 40 %. Nicméně, jak je vidět, stále jsou větším zdrojem sacharidů, a proto jejich příjem často na doplnění dostatku bílkovin nemusí úplně stačit. Důvodem je i fakt, že mají vysokou sytivou hodnotu a může být těžší sníst jich tolik, abyste tělu dodali potřebnou dávku bílkovin. Je dobré kombinovat je i s obilovinami, aby došlo k dostatečnému pokrytí všech esenciálních aminokyselin (tedy stavebních kamenů bílkovin),“ informuje Mokrejšová.

Jedná se především o čočku, hrách, fazoli, cizrnu a sójové boby. Dnešní moderní doba nám přináší také nové druhy luštěnin, jako je například červená a černá čočka Beluga a několik druhů fazolí a hrachu.

Jak správně vařit luštěniny, aby nenadýmaly?

Mnoho lidí se konzumace luštěnin bojí. Neví totiž, jak luštěniny správně uvařit, aby nenadýmaly. Stačí dodržet několik fíglů a nežádoucího nadýmání se zbavíte.

Před vařením si luštěninu namočte přes noc do vody. Tuto pak slijte a luštěninu dejte vařit v čisté vodě. Během vaření několikrát doplňte ubývající vodu, a to vždy výrazně chladnou vodou. Pro lepší stravitelnost můžete přidat kmín, saturejku, zeleninu nebo řasu Kombu. Solte a dochucujte až na závěr vaření.

Ryby jako jediné maso

Pro lidské tělo jsou ryby velmi dobře stravitelné. Rybí maso a tuk obsahuje zdravé omega-3 mastné kyseliny, jód, vitamín A a D a mnoho dalších tělu prospěšných látek. Je proto důležité zařadit pravidelnou konzumaci ryb do svého jídelníčku. Počítají se jak čerstvé ryby, tak nejrůznější rybí konzervy, uzenáče, saláty a další lahůdky.

V minulosti bylo rybí maso pro všechny společenské vrstvy běžně dostupné. Nejednalo se o žádnou drahou a výjimečnou potravinu, která by byla výsadou pouze těch bohatších. Ryba se proto na jídelníčku objevovala poměrně často. Dnes si za kvalitní a čerstvou rybu bohužel většinou musíme připlatit.

Zelenina a ovoce

Ovoce a zelenina by měly tvořit důležitou součást jídelníčku v průběhu celého roku. Díky nim získáváte drahocenné vitamíny a pomáháte tělu lépe trávit. V době, kdy se snažíte postit, je jejich konzumace obzvlášť důležitá.

Zaměřte se především na květák, brokolici, brambory, cibuli, česnek, zelí a všechny druhy kořenové zeleniny. Tradiční jablíčka podporují trávení. Pokud si zeleninu a ovoce pěstujete v létě sami doma, pak vám právě tyto druhy s největší pravděpodobní zbyly ve sklepě a je čas na jejich zužitkování. V dnešní době ale není problém jakýkoliv druh ovoce a zeleniny zakoupit v obchodě v průběhu celého roku. Exotické pomeranče, mandarinky a grepy vám doslova napumpují do těla důležitou dávku vitamínu C.

Nejjednodušším způsobem, jak ovoce a zeleninu zpracovat, jsou teplé i studené polévky či šťávy. Ve šťávách, tzv. smoothies, můžete kombinovat jak ovoce, tak i zeleninu. Z oblíbených tradičních pokrmů si pochutnejte na bramborových plackách s kysaným zelím.

Semínka a oleje z nich

V minulosti se jednalo především o ořechy, dýňová a slunečnicová semínka. Dnes si jídelníček můžete obohatit také lněným, sezamovým, konopným nebo chia semínkem. Hlavním benefitem konzumace všech semínek je velký přísun vlákniny, prospěšných tuků, bílkovin a vitamínů.

Často se využívají jako posypka do salátů, polévek, kaší nebo jogurtů. Lze je ale zobat jen tak na chuť nebo ke svačině. Chia semínka jsou vhodná na puding a sladké pečení. Sezamová semínka spíše na slané pečení nebo jako posypka pečiva či ryb.

Tip: Už jste při vaření vyzkoušeli použít také oleje ze semen? Co třeba dýňová polévka posypaná opraženými dýňovými semínky a zalitá několika kapkami dýňového oleje?

Bylinky do vaření a na čaj + zelené potraviny

S postním obdobím je velice úzce spojeno také bylinářství. Tradiční bylinky jako ostropestřec, kopřiva nebo přeslička byly základem pro výborný detoxikační čaj. V jarních pokrmech pak nechyběl medvědí česnek, sedmikráska nebo všestranně použitelná kopřiva.

Moderní potravinové doplňky dodávají tělu potřebnou dávku stopových prvků, proteinů, příznivě působí na střeva, játra a celý imunitní systém. Jedná se o spirulinu, chlorelu nebo zelený ječmen. Souhrnně je lze nazvat jako superpotraviny a v době postního období mají vysoce antioxidační účinky.

Pečivo

Rohlíky, chleba, veka a další pečivo jsou často diskutovány jako něco nezdravého, co by se nejenom v postním období mělo z jídelníčku vyřadit. Jak se na to dívá odbornice? „Pečivo je zdroj komplexních sacharidů. I když pečivo i sacharidy obecně často nesou nálepku něčeho špatného, tak je dobré si uvědomit, jak je to doopravdy. Pečivo není důvod přibírání na hmotnosti, pokud je vaše celková energetická bilance v rovnováze. Nemusíte se bát ani lepku, pokud jej ze zdravotních důvodů nemusíte vyřadit, nebo bílého pečiva. Pro obsah vlákniny je samozřejmě vhodné přijímat více žitného nebo celozrnného pečiva. Platí ale, že i to z bílé mouky není nijak závadné a nemusíte se ho bát,“ vysvětluje Mokrejšová.

Pečivo, koláče a buchty v postním období nejsou zakázané. Naše babičky často k obědu mívaly jen zeleninovou polévku a jako doplněk byl na stole dobrý koláč. Pekly se žebrácké buchty z obyčejného kynutého těsta bez náplně a mnoho dalších obyčejných sladkých dobrot. Nemusíte se tedy pečiva nutně stranit. Právě naopak: zkuste si upéct vlastní semínkový nebo kváskový chléb.

Recepty pro velikonoční půst

Často není jednoduché naplánovat si jídelníček tak, aby se stále dokola neopakovaly stejné pokrmy, které vás v konečném důsledku začnou nudit. Tradiční velikonoční půst uchopte jako příležitost vyzkoušet si tradiční recepty z dávných dob. Už jste někdy zkoušeli uvařit či ochutnat jáhelník, pučálku, pražmu, kontrabáš nebo houbového kubu?

Pokud jste zastánci spíše moderní kuchyně, můžete vyzkoušet několik receptů podle Andrey Mokrejšové. Mrkovový hummus, tofu pomazánka nebo celozrnné šišky s mákem jistě rozvášní vaše chuťové buňky. A jako bonus si můžete zkusit upéct vlastní kváskový chleba. Jednotlivé recepty si otevřete na odkazech níže:

Mrkvový hummus

Pomazánka z tofu

Celozrnné šišky s mákem

Chléb z kvasu, aneb tentokrát se vám to povede