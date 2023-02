Jak držet půst: Co je zakázáno, co povoleno

Velikonoční půst býval povinný pro všechny křesťany od 15 do 60 let. Přísný půst držený na Velký pátek a Popeleční středu se týkal pouze zdravých křesťanů ve věku od 18 do 60 let. Povoleno bylo jedno jídlo denně. Velmi důležitý byl pitný režim.

Základem půstu je vyřazení všech živočišných složek potravy z jídelníčku. Jedná se o maso teplokrevných zvířat, vejce, mléčné výrobky, uzeniny a živočišné tuky. Zákaz se vztahuje také na sladkosti, alkohol, černý čaj, kávu a tabák. Velmi vhodné je zříct se veškeré zábavy.

Naopak povoleno je ovoce, zelenina, luštěniny, ořechy a jiná semínka, těstoviny, rýže, brambory, celozrnné pečivo a sladkovodní i mořské ryby. Vyzkoušejte si připravit zelí na mnoho různých způsobů nebo sladké i slané kaše z pohanky, obilí a prosa. Pochutnat si můžete také na tvarohu a kefíru. Po dobu půst můžete váš jídelníček oživit o dávku zeleného ječmene, spiruliny, chlorelly nebo mořské řasy.