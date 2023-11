Velká proměna s Buď fit: Projekt končí, ale holky jedou dál!

Letošní ročník projektu Buď fit jsme odstartovali v lednu, a kdybychom měli tou dobou odhadnout, co vše se v průběhu našim účastnicím přihodí, ani za nic bychom se netrefili. Během hubnutí vám totiž může zkřížit cestu cokoliv. A protože by nemělo jít o krátkodobý proces ale o dlouhodobě udržitelnou změnu životního stylu, je potřeba umět i zvolnit, dát prostor sami sobě na to, co je zrovna nejdůležitější. Kamila, Katka a Verča se shodly, že jejich výživoví poradci z programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan jim byli v mnoha ohledech oporou. Jak se jim po celý rok dařilo?

Kamila Kosová

Na startu 107 kg

Aktuální hmotnost 84 kg

(- 23 kg)

Výživový poradce: Lukáš Vrána

Wow! Kamila takřka ve finálové rovince šlápla do pedálů a při závěrečném focení ručička váhy ukázala o 23 kg míň.

Co bys dnes během projektu Buď fit udělala jinak?

Neudělala bych jinak vůbec nic. Šla jsem do toho s velkým odhodláním, buď teď nebo nikdy, a to se vyplatilo. Najednou se začalo plnit to, co si člověk dlouho přeje. Naskočila jsem do toho, říkala jsem si – už se to děje, a kam až to půjde? Musím říct, že jsem velmi spokojená, ale hlava to stále nepobrala. Navenek skvělý pocit, nosím o dvě konfekční velikosti menší oblečení, ale hlavu mám stále nastavenou tak, že vážím 100 kg, je to vtipné.

Zeptej se někoho z blízkých, v čem tě projekt změnil:

Moje okolí neustále chválí. Tolik pochvalných slov na moji osobu jsem neslyšela za celý život.

Co ti bude na letošním Buď fit nejvíc chybět?

Celý projekt a lidé, kteří za ním stojí. Vždycky jsem čekala, jak bude pojatý další workshop a co díky němu zažiju. Vyzkoušet si focení, během kterého nás krásně nalíčili a oblékli, to bylo za mě hodně fajn a rozmazlující.



Co vzkazuješ dalším „následovnicím“, které přemýšlí, že by se v budoucnu do projektu přihlásily?

Nepřemýšlejte a zkuste to! Kdybych tohle četla já, bez této zkušenosti, tak si řeknu: hmmm, další akce typu PODAŘILO SE JÍ ZHUBNOUT 30 KILO a já už hubnu 30 let a nic. Jenže jsem živým důkazem toho, že to fakt funguje! Našla jsem si svůj styl, ve kterém se cítím komfortně, a to je za mě ta největší výhra.

Naučila jsem se taky říkat slovo NE, stavím si bariéry a filtruji požadavky lidí, které na mě mají. Stará Kamila by chtěla všem vyhovět a pomoct a zařídit. Nová Kamila si promyslí, zda chce pomoct a vyhovět někomu, kdo pro ni za poslední roky neudělal nic. Možná to bude znít sobecky, ale je to zkrátka o tom dávat a dostávat. Ne jenom dávat.

Veronika Škodová

Na startu 72 kg

Aktuální hmotnost 62 kg

(- 10 kg)

Výživová poradkyně: Renata Štěpánová

Verče byl v průběhu projektu diagnostikován gen BRCA1 a PALB2 s rizikem vzniku karcinomu prsu a byla jí doporučena mastektomie (odstranění tkáně prsu). Potýkala se tedy s tímto zákrokem a velkým zásahem do psychiky. Přesto se jí podařilo udržet si svou nižší hmotnost, na kterou se dostala ještě před operací.

Co bys dnes během projektu Buď fit udělala jinak?

Dnes bych udělala vše naprosto stejně. Každý den jsem v nejlepší verzi sama sebe, což mě vede k tomu dělat věci nejlépe, jak v danou chvíli můžu.

Zeptej se někoho z blízkých, v čem tě projekt změnil:

Na tuto otázku jsem se zeptala svého manžela, který odpověděl, že elán – za mě jsem našla ztracenou energii, na to navazovalo sebevědomí, sebedůvěra a chuť na sobě pracovat.

Co ti bude na letošním Buď fit nejvíc chybět?

Naše workshopy a setkání, které byly vždy velmi inspirativní, motivační a odměnou po náročných pracovních dnech. Mohla bych říct i výborné kaše, ale jelikož ve spolupráci s Renčou pokračuji, chybět mi nebudou.



Co vzkazuješ dalším „následovnicím“, které přemýšlí, že by se v budoucnu do projektu přihlásily?

Rozhodně už neztrácejte ani vteřinu, protože celý proces hubnutí je jedna velká jízda a nemáte absolutně co ztratit – vlastně ano, jen kila.

Kateřina Vydrová Dvořáková

Na startu 108 kg

aktuální hmotnost 101 kg

(- 7 kg)

Katce se podařilo v průběhu projektu dostat pod 100 kg, její finální hmotnost při focení byla však zase o kousek vyšší. Jak sama říká, ne vždy bylo vše růžové. Spolu s Katkou se do hubnutí pustila i její výživová poradkyně Sabina Loduhová. Té se podařilo z původních 104,5 kg shodit na 96,5 kg a zároveň si byly navzájem oporou i motivací.

Co bys dnes během projektu Buď fit udělala jinak?

Asi nic. Obecně se ze svých činů spíš poučuji, než že bych litovala. A díky tomu jsem, jaká jsem a kde jsem. Ale pokud bych opravdu jednu věc měla vymyslet, udělala bych jinak to, že bych projekt a sebe v něm nebrala tak vážně.

Zeptej se někoho z blízkých, v čem tě projekt změnil:

Pár lidí jsem se zeptala a po odpovědi, že jsem stejná, jen menší, přišla odpověď, že jinak přemýšlím o jídle a jsem klidnější.

Co ti bude na letošním Buď fit nejvíc chybět?

Asi Verča a její energie. Ale už jsme domluvené na společném týdnu, takže ta mi z života nezmizí. Asi mi občas budou chybět společné workshopy, ale jinak spíš nic. Popravdě jsem i trochu ráda, že projekt už je za mnou. I přesto, že mi neskutečně projekt a Sabča pomohly a nakoply mě na startu, a že dál jedu a nepolevuji ve změně svého životního stylu, projekt byl pro mě i trochu tlak, se kterým jsem si neporadila úplně lehce. Do toho druhá část a konec projektu byly pro mne ve smutném stínu nečekané ztráty tatínka a ztráty dědečka. Takže těžko říct, co vše se ve mně změnilo startem nového životního stylu a co bylo přehodnocení kvůli ztrátě.

Co vzkazuješ dalším „následovnicím“, které přemýšlí, že by se v budoucnu do projektu přihlásily?

Ať se určitě přihlásí! Je to super zkušenost a může vám to mnoho dát a hodně vám to může ukázat i cestu k sobě samé. Pokud se do projektu dostanete buďte otevřené, a hlavně upřímné a laskavé k sobě!