Velký adventní horoskop: Co nás čeká do Vánoc podle astroložky Gričové?

Sice celý advent budeme v nouzovém stavu, ale i tak si ho můžeme užít. Na co si jednotlivá znamení musí dát pozor, naopak z čeho se mohou radovat? Plus výhled až do roku 2022. Tady je horoskop astroložky Jarmily Gričové.

Jak mít snové Vánoce? To, že žijeme v době, kdy překvapení střídá překvapení a kdy nikdo neví, co nás čeká zítra, trvá už tak dlouho, že jsme si na to skoro i zvykli. Předvánoční čas, který je náročný i jindy, je tím letos ještě komplikovanější. Místo večírků a jiných podobných radovánek se můžeme těšit na testy, karantény a podobné nepříliš příjemné záležitosti. Přesto jde o situaci, která má řešení. Místo večírků si kupte pár deskových her a doma svolejte rodinu, se kterou je budete hrát. Vraťte se do dob, kdy se dárky vyráběly doma, a zkuste to taky. Kromě toho nezapomeňte ani na řádnou výzdobu. Když se při jejím vytváření dokážete všichni spojit a vzájemně si pomáhat, bude výsledek naprosto dokonalý. A Vánoce, které po takovém adventu nastanou, budou vyloženě snové! Co tedy čeká jednotlivá znamení?

Beran (21. 3.– 20. 4.) Vlastně ani nevíte, zda máte více náladu na práci, nebo na zábavu. Do 13. prosince, kdy jste pod vlivem Merkura ze Střelce, byste měli mluvit víc než obvykle. Kromě plnění všech pracovních povinností musíte obvolat všechny přátele. S těmi, s nimiž se můžete sejít, si domluvte schůzky. S těmi, které z nejrůznějších důvodů vidět nemůžete, si pošlete alespoň krátký filmek, kterým si popřejete. Když se ve stejný den přesune váš vládce Mars do Střelce, kde setrvá do konce roku, musíte upřít pozornost na všechno, co je potřeba udělat doma. Naštěstí budete mít kolem sebe dost lidí, kteří vám rádi pomohou. Kdyby se kamarádka, která je momentálně bez práce, nabídla, že vám pomůže s úklidem, neváhejte. 19. prosince, kdy se v Kozorohu obrací Venuše do zpětného chodu, čekejte překvapení v lásce. Najednou se dozvíte, že vás už hodně dlouho miluje někdo, kdo se k vám dosud choval jenom jako dobrý kamarád. Jeho vyznání lásky vám sice lichotí, ale představa, že přijdete o jeho přátelství, se vám ani trochu nelíbí. Vánoc jako takových se bát nemusíte. Díky vaší svědomité přípravě proběhnou v naprostém klidu. A nový rok vám poskytne výhledy, které jsou pro vás lichotivé a příznivé zároveň.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Mars, který do 13. prosince prochází vaším partnerským sektorem a přitom harmonuje s Venuší, vám dává nejen energii, ale taky moudrý přístup ke všemu, co se děje. I když se všichni kolem vás hádají, vy se k nerozumnému jednání vyprovokovat nenecháte. Další pozitivní možnosti vám skýtá Merkur. Ten se na vaši stranu postaví 13. prosince a vydrží zde až do konce roku. Pod jeho vlivem budete sice upovídanější než obvykle, ale taky v náladě, kdy dokážete lidi, kteří se kolem vás pohybují, velice dobře bavit. Díky hvězdné přízni budete vyhlížet daleko lépe, než byste při tak komplikovaných okolnostech vypadat měli. Navíc máte enormní čich pro to, jak dobře vypadat a jak se chovat tak, abyste u lidí ze svého okolí získali nejen úctu, ale i nepředstíraný obdiv. Pokud se praktických starostí týče, nemusíte si dělat starosti. Dárky z valné části nakoupíte přes internet a necháte si je poslat domů. Svou tvůrčí žilku pak projevíte při jejich balení. Dokážete to dokonale. Vzhledem k náročným hvězdným energiím, které ovládají vánoční svátky a na vás přímo působí, si slibte, že před každým rozhodnutím, které musíte v těchto dnech učinit, napočítáte v duchu minimálně do desíti. Díky této prozíravosti se s nikým nepohádáte. Pak se můžete těšit nejen na silvestra, ale i na celý rok 2022!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Jde o dny, kdy byste měli pracovat především na vašem vztahu a jeho posílení. Pokud máte pocit, že partner trpí nedostatkem vaší pozornosti, měli byste se snažit situaci co nejrychleji napravit. Ve vašem partnerském sektoru totiž probíhá 4. prosince sluneční zatmění, které na váš vztah působí jako svérázný test. Pod jeho vlivem se na svého partnera začnete dívat zcela jinak. Paměť vám úslužně oživí všechny neshody, které jste spolu od začátku vašeho vztahu měli. Vy si však musíte uvědomit, že je to minulost, která se už do současnosti nepromítá. Vy tedy máte ojedinělou šanci učinit za tím, co bylo, tlustou čáru a otevřít se tomu, co bude. Až do 29. prosince byste měli naplno využívat přízně Jupitera z Vodnáře. Pokud vás miláček překvapí nápadem, který má stabilizovat váš vztah, měli byste se ho chopit oběma rukama. Kdybyste si štěstí, které se vám teď nabízí, nechali utéct, litovali byste toho sice intenzivně, ale marně. Pokud na jeho návrhy přistoupíte, můžete se těšit na druhou polovinu adventu i na Vánoce, které budou naprosto dokonalé. Dárky, které dostanete, vám dokážou, že vás příbuzní i přátelé mají rádi a navíc i velice dobře vědí, čím vám udělají radost. Zvláštní ocenění si vysloužíte za dobroty, které jste svým příbuzným i hostům dali na stůl. Když řeknou, že vůbec nechápou, jak jste při svém nasazení něco takového vůbec stihli, myslí to vážně a jejich obdiv je upřímný...

Rak (22. 6. – 22. 7.) Kombinace obsazeného partnerského sektoru a do 13. prosince i sektoru lásky a romantiky ve vás budí touhu změnit ještě před Vánoci všechno, co se změnit dá. Novoroční předsevzetí tak můžete startovat s předstihem, ale o to účinněji. Když se 13. prosince dostane Merkur do vašeho partnerského sektoru, měli byste si doma promluvit o trochu jiné podobě Vánoc, než je ta obvyklá. Možná byste mohli uvažovat nad tím, že omezíte to, co dělat podle tradice musíte, i když se vám nechce, a začnete se věnovat tomu, co vás baví. I když vánoční trhy byly zrušeny a ani na velké adventní koncerty to nevypadá, přesto si předvánoční čas užijete. Energii Venuše, která se 19. prosince obrací ve vašem partnerském sektoru do zpětného chodu, pak využijte naplno. Přemýšlejte, zda byste s její pomocí na poslední chvíli ještě nestihli vyrobit nějaký dárek, jímž byste lidem, které máte rádi, dokázali, že jim věnujete to nejcennější, co máte – tedy svůj čas. Jako bytosti vyloženě praktické můžete vyzkoušet třeba vánočky pečené v květináči nebo jinou podobnou pochutinu. Svátky jako takové proběhnou vyloženě pod vaší taktovkou. Jenom a pouze vy máte odpovědnost za atmosféru, která u vás doma zavládne. Naštěstí disponujete dostatkem přirozené autority, která pohodu a klid zajistí. Když se pak 29. prosince přesune Jupiter do Ryb, začnete se těšit na všechno, co vám nový rok přinese. Intuice, která vám říká, že toho dobrého bude podstatně víc než toho špatného, vás tentokrát nezklame!

Lev (23. 7. – 22. 8.) Především je potřeba, abyste si uvědomili, že se sice můžete snažit, ale přesto jsou vaše síly do jisté míry omezené. To, že máte silnou vůli, je sice skvělé, ale přesto jsou překážky, které ani její nasazení nepřekoná. Právě proto byste se měli v předvánočních dnech orientovat spíše na pohodu, vnitřní klid a eventuelně i trochu fyzické námahy. Pokud se můžete účastnit nějaké dobročinné akce (zejména takové, která je zaměřená na seniory), klidně to udělejte. Není vyloučeno, že mezi lidmi, které si takovým způsobem pustíte do života, najdete nové a dobré přátele. Trochu opatrnější byste měli být v práci. Zejména kolem 4. prosince, kdy ve vašem sektoru lásky a romantiky probíhá zatmění, se ke kolegům opačného pohlaví musíte chovat tak, aby vám nic nedokázal vytknout ani člověk, který by opravdu chtěl. I když si to neuvědomujete, jste pod bedlivým dohledem lidí, kteří mají dojem, že vás mají právo kontrolovat a hodnotit každý váš krok. Další opatrnost byste měli prokazovat při výběru vánočních dárků. I když máte peněz dost a se štědrostí jste nikdy neměli problémy, měli byste množství dárků, které dáváte, omezit. Zaprvé proto, že byste tím, co dáváte, dostali do nepříjemné situace lidi, kteří takové možnosti nemají. A zadruhé proto, že se na vás po 29. prosinci, kdy se Jupiter přesune do vašeho sektoru peněz cizích, sesypou platby, na které jste buď zapomněli, nebo o kterých nemáte dosud ani tušení. V každém případě vám ušetřené peníze udělají radost a pozvednou vám náladu…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Vzhledem k Venuši, která se celý advent pohybuje vaším sektorem lásek a tvůrčí práce, se můžete těšit na dny, kdy vám půjde naprosto všechno. Pokud jste se dosud cítili sami a měli pocit, že na vás nahoře s láskou zapomněli, můžete se zejména v první prosincové dekádě těšit na zajímavou a příznivou změnu. Je ale potřeba, abyste před nikým (dokonce ani sami před sebou) nepředstírali, že o nový vztah vlastně vůbec nestojíte a že byste se klidně dokázali obejít i bez něj. V podobném projevu byste totiž byli tak přesvědčiví, že by člověk, který o vás má zájem, usoudil, že na vás jen zbytečně ztrácí síly a raději by vycouval. Když už tedy budete mít v lásce a ve vztazích pořádek, měli byste se zaměřit na tvůrčí činnost. Tam je pak jasné, že bude směřovat k tomu, co zkrášlí vaše předvánoční i vánoční dny. Vzhledem k vaší povaze je pravděpodobné, že si vyberete přesně to, co je pracné, piplavé a co při provádění vyžaduje neskutečnou přesnost. Vy pak patříte k lidem, které by lehké a snadné věci ani nebavily – a právě proto to, čemu by se každý jiný vyhnul obloukem, zvládnete na výbornou. Kolem 20. prosince, kdy se dostanete pod vliv souladného vztahu mezi Merkurem a Uranem, může ve vašem životě proběhnout něco, co by se bez velkého přehánění dalo označit jako pozitivní zemětřesení. Změny, které to přinese, a informace, na které musíte rychle a správně zareagovat, budou stát opravdu za to. Naštěstí jde o věci, o kterých jste přemýšleli dopředu, takže alespoň rámcově víte, co máte dělat. Když si pak na Štědrý večer budete sedat ke stolu, můžete si být jistí, že máte všechny problémy vyřešené a před sebou nerušený sváteční čas.

Váhy (23. 9. –

Štír (24. 10. – 22. 11.) Připravte se na náročné dny, kdy se nezastavíte. Naštěstí se až do 13. prosince můžete spolehnout na energii, kterou vám zaručí Mars ve vašem znamení. S jeho pomocí toho zvládáte tolik, že se na vás všichni lidé z vašeho okolí jenom nevěřícně dívají. Když se ohlédnete vy a v hlavě si promítnete všechno, co jste udělali, budete překvapení taky. Naštěstí se v polovině měsíce situace změní ve váš prospěch. Práce bude sice stále hodně, ale vy si ji dokážete rozplánovat tak, aby zbyl čas i na trochu zábavy, pečení cukroví a možná i odpočinek s oblíbenou knihou v ruce. Venuše, která prochází vaším komunikačním sektorem a k níž se 13. prosince přidává i Merkur, vám však nabízí ještě i jiné možnosti. Kdyby vás náhodou napadlo, že byste se moc rádi vrátili k nějakému koníčku umělecké povahy, zvažte to a pak se rozhodněte, že to přece jenom zkusíte. Kdyby se vám podařilo znovu a třeba i po dlouhých letech aktivovat uměleckou stránku vaší osobnosti, bylo by to geniální. Konečně byste měli něco, čemu byste se mohli věnovat a co by vaše myšlenky nasměrovalo na oblast, kterou jste dosud zanedbávali. Pokud by byla vaše inspirace výtvarné povahy, dokážete ji využít hned. Realizovat se budete zejména při zdobení cukroví, vylepšování vánoční výzdoby, ale zároveň i při vymýšlení nové podoby svého šatníku. Kdybyste se rozhodli, že chcete při štědrovečerní večeři vypadat stejně lákavě a dokonale jako váš umělecky prostřený stůl, určitě se vám to podaří! Nejlepší manželky a partnerky podle zvěrokruhu. Které znamení vyhrává? 1 Toužíte-li po manželství až za hrob, pak zkuste zapojit při vybírání…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Zásadní vliv, kterým na vás planetární energie působí a s nimiž musíte počítat, proběhne 4. prosince. Jedná se o sluneční zatmění, které probíhá ve vašem znamení a s nímž se musíte srovnat podle svých nejlepších možností a schopností. Pod jeho vlivem se můžete rozhodnout pro něco, co byste jindy sami vyhodnotili jako velice nerozumný čin, který děláte jen proto, abyste se před lidmi kolem sebe předvedli v tom nejlepším světle. Nezapomeňte, že zatmění bude ve vašem případě fungovat spíše jako filtr, s jehož pomocí dokážete oddělit aktivity, které za to stojí, od těch, které bude lepší vzdát. Jakmile budete mít v tom, co se týká zatmění a jeho vlivu na váš život, jasno, můžete přistoupit k přípravě svátků. Půjde vám to rychle a dobře. Už dávno víte, že Vánoce mají mít především duchovní rozměr, a taky to dodržujete. Díky tomuto rozumnému přístupu neutrácíte zbytečné peníze za dárky, s nimiž máte jen starosti. S dospělejšími dětmi a ostatními příbuznými se domluvíte na tom, co jim udělá radost a co zároveň odpovídá vašim finančním možnostem. Svátky letos díky Luně z Panny proběhnou v duchu opravdu rodinném. Kamarády budete spíše obvolávat, než abyste se viděli osobně. Start do nového roku 2022 vám však všechno vynahradí. Proběhne pod vlivem Luny ve vašem znamení tak dokonale, jak si jenom můžete přát… Jste pro něj nejlepší v posteli? Takhle to poznáte! 1 Sex s vaším partnerem či milencem si skvěle užíváte, ale zajímalo by…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) I když jste původně na advent žádné velké společenské akce neplánovali a nahlas jste všechny přesvědčovali, že dáváte přednost klidu, dopadne to jinak. Vzhledem k Venuši, která po celý prosinec pobývá (a ještě pěknou chvíli po Novém roce pobývat bude) ve vašem znamení a k níž se 13. prosince přidává i Merkur, se nejrůznějším pozváním nevyhnete. Večírků a jiných akcí bude sice vzhledem k aktuální situaci podstatně méně, ale to nevadí. Vaše společenské kontakty se budou odehrávat přes sociální sítě. Dosud jste je buď neuznávali, nebo jim moc nerozuměli, ale teď najednou pochopíte, že to vlastně vůbec není zlé. Do 13. prosince si navíc můžete vychutnávat vliv Marse ze Štíra. Pod jeho vlivem můžete usoudit, že by bylo dobře, abyste se před Vánoci dali dohromady po fyzické stránce. K návštěvám posilovny vás sice nikdo nepřinutí, ale s chutí si vyrazíte ven. Procházky na čerstvém vzduchu, které navíc absolvujete pěkně svižným tempem, vám budou neobyčejně prospěšné. Když se budete jen trochu snažit, dokážete k nim přesvědčit i svého miláčka. Možná se pak domluvíte, že si k Vánocům kromě jiného dáte i hole na nordic walking a pořádné boty. O průběh svátků se bát nemusíte. Pod vaší režií proběhnou v klidu a v pohodě. S člověkem, který by zaváděl řeč na kontroverzní témata přesto, že by věděl, že tím narušuje rodinný mír a pokoj, dokážete zatočit sice láskyplně, ale energicky. Vaše přítomnost je prostě zárukou harmonických a vyrovnaných Vánoc… Žijete v manželství bez lásky? Jak to poznat a co s tím dělat? 15 V záplavě denních starostí si toho možná nevšimnete. Najednou uplyne…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Především je potřeba, abyste během adventu využili posledních čtyř týdnů, v nichž pobývá Jupiter ve vašem znamení. Udělat to musíte, i když se vám nechce! Na jeho návrat budete čekat dalších dvanáct let, což je dost dlouho… S jeho pomocí se snažte do vítězného konce dotáhnout všechny své ctižádostivé plány. Do 13. prosince k tomu využívejte pomoci Merkura. Mluvte, jednejte, kde je potřeba, ustupujte, a kde je šance na výhru, přejděte do útoku! K tomu, abyste dosáhli svého, využijte zejména všech neoficiálních příležitostí. I když se s žádnými velkými večírky počítat nedá, nějaké neformální šance na to, abyste si promluvili se svým šéfem a svěřili se mu s tím, co máte na srdci, se vždycky najdou. Po 13. prosinci, kdy se do Střelce přesouvá Mars, však musíte své chování zmírnit. Hrozí, že budete zbytečně tlačit na pilu. Kdybyste svou energii místo toho, abyste přemlouvali lidi k něčemu, do čeho se jim nechce, využili k proměně svého bydlení, bylo by to skvělé. To, co je potřeba udělat, byste stihli do Vánoc. Navíc si můžete být jistí dokonalým výsledkem. Pokud se svátků jako takových týká, překvapíte jejich organizací letos celou rodinu včetně svého partnera. Navrhnete totiž program, který se bude zásadně odlišovat od toho, jak jste trávili svátky dosud. Buď uděláte nějaké nezvyklé jídlo doma, nebo rodinu vyvedete do opravdu dobré restaurace. V každém případě to bude překvapení, které vaši blízcí uvítají i ocení. Sex a láska podle indické astrologie: Jaký jste typ? Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…