Velký horoskop lásky 2020: 3 znamení najdou partnera na přelomu jara a léta

Nemůžete stále potkat toho pravého? Možná jen nebyla ta správná chvíle. Nebo vám naopak nefunguje stávající vztah? Zůstat v něm, či se rozejít? A jak poznat toho pravého a zjistit, zda vás má opravdu rád, nebo si jen hraje? Tady je velký horoskop lásky pro rok 2020 od přední astroložky Jarmily Gričové.

Beran (21. 3. - 20. 4.) Už od hodně let si uvědomujete, že jednou z nejdůležitějších věcí pro vás je svoboda. Právě proto si nedovedete představit život, v němž vám bude někdo diktovat, co máte dělat. Proti takovému člověku se postavíte s veškerou energií, kterou jste schopní vyvinout. Občas se dokonce stane, že to s vymezováním vůči takovému člověku přeženete. Akutní nebezpečí letos hrozí zvláště ve druhé polovině roku, kdy ve vašem znamení pobývá Mars. I když se vám nechce, měly byste se mírnit. Výbuch proběhne rychle, ale jeho následky se likvidují velmi dlouho. A někdy se to vůbec nepodaří. Partnerský horoskop: Jaká znamení zvěrokruhu se k sobě hodí? 1 Začala jste randit a říkáte si, zda se k sobě hodíte? Co můžete do…

Býk (21. 4. - 21. 5.) Vzhledem k silně obsazenému znamení Kozoroha, což je ve vašem případě sektor vyššího vzdělání a dlouhých cest, se dá předpokládat, že vás čekají lásky buď na cestách, při rozšiřování vzdělání, nebo přímo v cizině. Ani tehdy, kdy se vám klepou kolena, však nesmíte ztratit hlavu! Přemýšlejte, zda vás k tomuto člověku táhne skutečný cit, nebo ho berete jen jako šanci na ukončení svého dosavadního neuspokojivého života. Jde o důležitou otázku, na kterou byste si měly odpovídat upřímně a otevřeně. Ostatním lhát můžete, ale samy sobě byste měly říkat pravdu. Jste opravdu zamilovaná? Otestujte se, zda nezaměňujete jiné pocity za lásku! Pochybujete občas, jestli cit, který chováte ke svému partnerovi, je…

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Jde o rok, který přeje zejména dlouhodobým vztahům. Konečně se máte šanci přesvědčit, že ani hodně dlouhé partnerství nemusí být nudné a tíživé. Snažte se v sobě i v partnerovi znovu oživit to, co vás kdysi spojilo, uvidíte, že váš vztah zase rozkvete. Ve druhé polovině roku si dejte pozor na lidi, které samy vnímáte jako kamarády. Je docela možné, že přijdou s tím, že by chtěli ve vašem životě hrát důležitější roli. Klidně a bez obav je odmítněte. Máte životní zkušenosti a víte, že dobří kamarádi jsou daleko vzácnější než milenci. Největší milostné skandály slavných: Kdo měl z pletek pořádnou ostudu? 12 Láska dokáže vzplanout rychle a nečekaně a rozumem se jí nedá…

Rak (22. 6. - 22. 7.) Váš miláček má nápady, které podle vašeho názoru posouvají váš vztah někam do středověku. Má pocit, že on je na světě od toho, aby rodinu reprezentoval navenek, zatímco vy máte sedět doma a hlídat rodinný krb. Zásadně sice proti takovému uspořádání nic nemáte (dokonce by se dalo říct, že jste tak žít vždycky chtěly), ale to, že vám ho někdo vnutí jako řešení, do kterého nemáte co mluvit, váš štve. Váš partner si kromě toho vůbec neuvědomuje, jak moc svým jednáním riskuje. Když se ve druhé polovině roku dostane Mars do Berana, začnete za svá práva bojovat. A může vzít jed na to, že to jen symbolický boj nebude! Kdy začít se sexem s novým partnerem? Držte se Pravidla tří. Co to je? Chystáte se po dlouhé době na schůzku s mužem, který by mohl být váš…

Lev (23. 7. - 22. 8.) Mezi koncem března a začátkem července vás v lásce čeká něco, co prověří vaši nezávislost a schopnost samostatného rozhodování. Do vašeho partnerského sektoru se totiž v této době dostává Saturn, který vám do života pošle typy lidí, s nimiž dosud nemáte zkušenost. Pokud se stane a vy se zamilujete do člověka, který je z jiné generace (a je jedno, zda je o generaci starší, nebo mladší), musíte si v první řadě uvědomit, že je to jenom a pouze vaše věc. Pokud jste zletilé a svéprávné, nemá vám to toho nikdo právo mluvit. Uvědomte si, že věk je jen číslo v matrice a užívejte si krásné lásky. Máte při sexu bolesti? V těchto polohách jim můžete předejít Bolest při sexu může být způsobena různými faktory. Někdy jde o…

Panna (23. 8. - 22. 9.) O tom, že jste opravdu atraktivní, nepochybujte ani chvíli. Vždyť vám to dávají najevo jak známí, tak i lidé, které vidíte úplně poprvé v životě. Mezi půlkou března a začátkem července navíc Saturn opustí váš sektor lásky, což znamená, že ztratíte zbytečné zábrany a navazování nových vztahů se přestanete bát. Pokud žijete v trvalém vztahu, máte se na co těšit. Váš miláček vás srovná s partnerkami svých kamarádů a konečně zjistí, co ve vás má. Nevytýkejte mu, že na to měl přijít už dávno. V jeho případě opravdu platí, že je lepší pozdě než nikdy. Ženy přiznaly: Tyto sexuální praktiky jsme vyzkoušely a byl to skvělý zážitek Jsou lidé, kteří si při milování vystačí s misionářskou polohou.…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Konečně si uvědomte, co je pro vás opravdu důležité a co zase tak vážně brát nemusíte. Když usoudíte, že vás práce na kariéře přestala bavit a místo toho chcete vytvářet rodinu, měly byste se do toho pustit mezi koncem března a začátkem července. Musíte si však hodně dobře vybrat člověka, s kterým se rozhodnete rodinu založit. Pokud jde o muže, který má pocit, že plynule převezmete pečovatelskou roli, kterou dosud plnila jeho matička, měly byste si to dobře rozmyslet. V partnerovi tohoto druhu byste neměli rovnocenného životního souputníka, ale další (a většinou hodně protivné) dítě. Misionářská poloha: Jak vylepšit nejoblíbenější pozici? 1 Podle nejrůznějších průzkumů a studií patří misionářská poloha…

Štír (24. 10. - 22. 11.) Máte za sebou zklamání, která vás donutila nahlas a skoro místopřísežně prohlásit, že láska je největší lež, kterou si lidstvo vymyslelo? Pokud jste to udělaly, máte se opět šanci přesvědčit, že odříkaného chleba je největší krajíc. Konečně se vám podaří narazit na člověka, který vás bude dobývat tak dlouho, až samy pochopíte, že to myslí opravdu upřímně. Potom je však potřeba, abyste komunikaci neomezily na své obvyklé mlčení, ale uvědomily si, že vztah, ve kterém se nemluví, je určený k zániku spíše dříve než později. Pokud to pochopíte a důrazně se tím budete řídit, máte šanci vybudovat lásku, která bude nejen vášnivá, ale i trvalá. Máte ráda polohu na koníčka? 5 triků, jak ji zpestřit a ještě víc si ji užít Oblíbila jste si polohu na koníčka? Mnoho žen ji miluje, protože v tu…

Střelec (23. 11. - 21. 12.) O svých kvalitách coby partnerka a milenka opravdu nemáte důvod pochybovat. V prvním pololetí roku 2020 můžete sice trochu pochybovat, ale už od začátku července se situace zásadně změní. Do vašeho sektoru lásky a romantiky se dostává Mars, který vám dodává nejen půvab, ale i sebevědomí. Navíc projevujete naplno to, co by se dalo označit jako šťastná povaha. Když narazíte na někoho, kdo vás nechce, rozhodně se kvůli tomu nehroutíte. O tom, že byste hledaly chybu v sobě, nemůže být ani řeč. Dobře si uvědomujete, že je zbytečné ztrácet čas, energii a sebevědomí na člověka, který vás nechce. S o to větší chutí si počkáte na člověka, který ví, co ve vás získal a který vás chtít bude. PAVLÍNA (41): S manželem nám láska vyšla až na třetí pokus 1 Stává se, že se některé páry rozejdou a po čase se dají opět…

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) To, že v době, kdy máte tak silně obsazené své vlastní znamení, bude spousta šancí na vylepšení všech myslitelných oblastí života, je celkem jasné. Než se však rozhodnete, že se někým necháte okouzlit, musíte chvíli uvažovat. Člověk, který vás zaujme, by měl být sice pohledný, ale to by neměla být jeho jediná dobrá vlastnost. Stejně tak byste (zejména v druhém pololetí) měly dbát, aby ladil s vašimi dětmi. Seznamujte je obezřetně a pozvolna. Děti musí zjistit, že je váš nový partner neohrožuje. On se navíc musí smířit s tím, že děti pro vás budou vždycky důležitější než váš vztah. Lehké to rozhodně nebude, ale zvládnout to musíte. Jaká jste milenka? Otestujte se, jestli jste dračice, nebo spíš něžné stvoření? Nespoutaná divoška, která se miluje i ve zkušební kabince, žena,…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Jde o rok, který přeje spíše těm, které mají život srovnaný a partnera vybraného. V takových vztazích se pak dá čekat stabilita a rozumné reakce na všechny vnější podněty (včetně nevyžádaných rad vaší milované tchyně). Jediné, co vás ohrožuje, jsou nabídky na vztahy utajené. To, že toužíte po milenci, je občas naprosto přirozené. Než se však rozhodnete, že si někoho takového do života vpustíte, měly byste si uvědomit, čím za to budete platit. Pokud vám záleží na domácím klidu a pohodě, měly byste si podobné rozhodnutí dobře rozmyslet. Navenek se sice nic neděje, ale pohoda a klid by zmizely nejdříve z vaší duše a následně pak i z vašeho domova. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…