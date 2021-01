Velký horoskop lásky 2021: 3 znamení najdou partnera koncem roku, Blíženci na podzim

Nemůžete stále potkat toho pravého? Možná jen nebyla ta správná chvíle. Nebo vám naopak nefunguje stávající vztah? Zůstat v něm, či se rozejít? Tady je velký horoskop lásky pro rok 2021 od přední astroložky Jarmily Gričové.

Láska v roce 2021 Když se podíváte do statistik, zjistíte, že momentální covidová atmosféra má na citový život dvojí efekt: Jedni si stěžují na ponorku, která jejich vztah ovlivňuje naprosto negativně. Druzí si současné podmínky nedokážou vynachválit. Užívají si každou chvíli, kdy jsou se svým milovaným doma a kdy si mají čas povídat o tom, na co jim v obvyklém životě nezbývá dostatek času. O tom, ke kterému typu lidí patříte vy, rozhoduje nejen vaše přirozená povaha, životní zkušenosti, ale své slovo k tomu mohou říct i hvězdy. Jak tedy bude váš erotický život vypadat, máte šanci potkat novou lásku a jak se budou vaše vztahy v následujícím roce vyvíjet podle toho, co na obloze vidíme? Má smysl být s někým, do koho se nezamilujeme? Tady je na videu názor odborníka:

Beran (21. 3. – 20. 4.) Po celém druhém pololetí roku 2020, kdy ve vašem znamení pobýval váš vládce Mars, vás teď konečně čeká trocha klidu. Jupiter se spolu se Saturnem přesunul ze sektoru pracovní ctižádosti do sektoru přátel, což vám slibuje větší pohodu. Společenská sezóna nebude sice tak bohatá jako v jiných letech, ale to vám vůbec nevadí. Na pozitivní posun ve vztazích se můžete těšit mezi 21. březnem a 14. dubnem, kdy Venuše prochází vaším znamením. Jde o dny, kdy byste měli zapomenout na všechno a myslet jen na lásku, svého partnera a vztahovou harmonii, na které budete pracovat. Na další zábavu se, Berani, můžete těšit mezi 11. červnem a 29. červencem, kdy se ve vašem sektoru lásky a romantiky bude nacházet Mars. Může vás sice nutit, abyste tlačili na pilu a partnerovi vnucovali svou vůli, ale to je právě to, co udělat nesmíte. Naštěstí na vás bude mezi 27. červnem a 22. červencem působit Venuše, která rovněž prochází Lvem a která vám v podobném nerozumném jednání zabrání…

Býk (21. 4. – 21. 5.) Po loňském roce, kdy jste měli největší starosti s láskami, které jste z nejrůznějších důvodů nemohli přiznat a které jste museli prožívat v utajeném režimu, vypadá letošek zcela jinak. V rámci novoročních předsevzetí jste se rozhodli, že už nikdy nic takového nepřipustíte. Hned 6. ledna, kdy se do vašeho znamení dostává Mars, vnesete do svého vztahu čerstvý vzduch. O tom, co cítíte, a o tom, co chcete, začnete mluvit daleko otevřeněji, než jste zvyklí. Dobře si uvědomujete, že hra na hodnou holčičku či chlapečka, kteří nikoho nezarmoutí, právě skončila. Vašemu okolí i partnerovi bude chvíli trvat, než si na vaši novou podobu zvyknou, ale to nevadí. Když se pak Mars na přelomu července a srpna propracuje spolu s Venuší do vašeho sektoru lásky, bude najednou všechno krásné a jednoduché. Užijete si, Býci, krásné léto, kdy si budete vychutnávat pocit obletované dámy, která si mezi nápadníky může vybírat. A to, že si vybere toho nejlepšího, je naprosto jisté! A pánové zase budou neodolatelní!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Lásku neřešíte jako prioritu, ale spíše jako jednu ze součástí komplexu, který ovlivňuje váš život. Erotiku pak vnímáte jako záležitost, která je vám sice příjemná a které se moc rádi věnujete, ale to je asi tak všechno. To, že byste si kvůli ní dali nohu za krk a ponořili se do stresů, vás ani nenapadne! Navíc se musíte srovnat s vlivem Saturna a Jupitera ve vašem sektoru duchovna. Pod jejich vlivem měníte požadavky, které na svého partnera máte. Člověk, který je jen dobrý v posteli, ale s nímž si mimo ni nemáte co říct, vám nestačí. Dále je potřeba, abyste vzali v úvahu sluneční zatmění, které se ve vašem znamení uskuteční 10. června. Musíte si uvědomit, že pod jeho vlivem máte tendenci hledat omluvu i pro člověka, který si to vůbec nezaslouží. Zároveň si dejte, Blíženci, pozor, abyste sami sebe nepřesvědčovali, že cítíte lásku k někomu, na kom krom bankovního účtu nic zajímavého není. Není to potřeba. Když si počkáte na přelom srpna a září, kdy se do vašeho sektoru lásky dostane Venuše, dočkáte se lásky přesně podle svých představ. A peníze budou taky!

Rak (22. 6. – 22. 7.) I když vám někdo nabídne lásku jako z amerického filmu a slíbí modré z nebe, vás tím neobloudí. Po loňském roce, který jste prožili pod tlakem Jupitera, Saturna, Pluta a ve druhém pololetí i Marse, netoužíte po bouřlivých citech, ale po pohodě a zaslouženém klidu. Platí to zejména pro leden, kdy se (mezi 8. lednem a 1. únorem) dostává do vašeho partnerského sektoru Venuše. Je docela možné, že se v této době seznámíte s někým, koho vyhodnotíte jako přitažlivého člověka. Váš vztah vám však nepřinese vášně, ale spíše lehkou erotikou kořeněné přátelství. Pokud chcete, aby z něj něco bylo, musíte si počkat na červen. Využijte Venuše, která se mezi 2. a 27. červnem nachází ve vašem znamení. Dejte si však, Raci, pozor, abyste se city nenechali zahltit. Kdybyste definitivní rozhodnutí odložili až na dny mezi 5. listopadem a 6. březnem 2021, kdy se Venuše podruhé vrací do vašeho partnerského sektoru, bude to lepší. Pak budete mít dost času jak na námluvy, tak na naplánování eventuální svatby. Pro lidi, kteří ctí tradice tak, jako vy, soužití bez svatby přece v úvahu nepřipadá!

Lev (23. 7. – 22. 8.) I když máte to, co se bez velkého přehánění dá označit jako vyrovnaný partnerský vztah, začnou s vámi v únoru šít všichni čerti. Postará se o to Venuše, která se mezi 1. a 25. únorem nachází ve vašem partnerském sektoru. Pod jejím vlivem máte tendenci zkoušet vytrvalost svého partnera a možná i trochu provokovat jeho žárlivost. Když však celou záležitost posoudíte s chladnou hlavou, pochopíte, že to není ten nejlepší nápad. V nynější době, kdy není jisté vůbec nic a kdy na vás celý rok působí Jupiter se Saturnem z vašeho partnerského sektoru, pochopíte, že je romantická láska sice pěkná, ale stabilní vztah, v němž se vzájemně podpíráte, je momentálně důležitější. Navíc vám, Lvi, do života přináší víc jistoty a tolik potřebného klidu. Kolem 13. října, kdy se Venuše ve vašem sektoru romantiky dostává do sextilu se Saturnem ve vašem sektoru partnerském, se pak můžete rozhodnout pro stabilní vztah a možná i pro svatbu.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Především je potřeba, abyste si uvědomily, že krásné, i když náročné chvíle, které vám garantovaly tři planety ve vašem sektoru romantiky, ve třetí prosincové dekádě roku 2020 skončily. Jedinou planetou, která v této oblasti zůstává, je Pluto, jehož vliv je velmi překvapivý. Harmonuje s Uranem z Býka a nutí vás, abyste jednaly zcela jinak, než jste zvyklé. Na to, že byste měly čas a chuť důkladně promýšlet všechno, co se lásky týká, pečlivě vážit jednotlivé možnosti a po zralém uvážení z nich vybrat tu optimální, zapomeňte. Při letošních planetárních energiích na to nebudete mít ani čas, ani náladu. Velice rychle však zjistíte, že i rozhodování, při němž se řídíte intuicí, může být správné a přinést dobrý výsledek. První zkušenosti v tomto směru učiníte na přelomu července a srpna, kdy vaším znamením prochází Venuše. S opačným pohlavím se budete dobře bavit. Navíc, Panny, pochopíte, že i flirt má svůj půvab a že není nutné, abyste všechno braly smrtelně vážně. Léto bude tedy příjemné a lehce rozverné. Ke změně dojde až po 5. listopadu, kdy se Venuše dostává do vašeho sektoru lásky a romantiky. Pobude zde až do 6. března 2022 a postará se, abyste konečně našly lásku, která nejenže hory přenáší, ale která vám navíc udělá ze života ráj.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Jediné, po čem v této oblasti opravdu toužíte, je trocha klidu a předvídatelnosti. Po posledním půlroce, kdy ve vašem partnerském sektoru pobýval Mars, je to naprosto pochopitelné! Naštěstí si pro vás hvězdy na tok 2021 připravily poněkud stravitelnější menu. Na první příznivé zážitky se můžete těšit už mezi 1. a 25. únorem, kdy se Venuše dostává do vašeho sektoru lásek a romantiky. Vzhledem k tomu, že zároveň ladí s Jupiterem a Saturnem, dá se čekat následující průběh událostí: Kolem 6. února vás přestane bavit dosavadní partner a vy se rozhodnete, že mu dáte ultimátum. Když se zamyslí a vyhoví vám, je všechno dobře. Když ne, kolem 11. února se rozhodnete, že všemu učiníte konec a začnete jinde a jinak. Lidé kolem vás vám sice mohou vysvětlovat, že to nemáte dělat, ale vy jste si svým rozhodnutím jisté. Nejpozději na přelomu března a dubna se, Váhy, ukáže, že to bylo to nejlepší, co se dalo udělat. O tom, že byste zbytek roku trávily samy, se nebojte. Ctitelů bude spousta a vy se nudit nebudete!

Štír (24. 10. – 22. 11.) Zatímco dosud jste si mohli myslet, že jsou kolem vás lidé, kteří jsou rozumní a s nimiž se dá mluvit i domluvit, teď si tím tak jistí zdaleka nejste. Lidé z vašeho okolí se v čele s partnerem začínají chovat nepochopitelně a vy nedokážete jejich jednání rozklíčovat. Navíc se do vašeho sektoru rodiny dostává Jupiter, který zde spolu se Saturnem pobude (s jednou malou přestávkou) až do konce roku. Ve vašem partnerském sektoru se zase nachází Uran, což vytváří další komplikace. Pokud se chcete vyhnout zbytečným stresům, je potřeba, abyste dokázali ostře oddělit život vaší nynější rodiny od té, z níž vy i váš partner pocházíte. Rodiče můžete milovat a ctít, ale to neznamená, že jim dovolíte, aby vám mluvili do života. Stejně tak se musíte chovat i vy k nim. O tom, že byste jim něco zakazovali, ani neuvažujte. Nedostatku kvalitního erotického života se, Štíři, bát v žádném případě nemusíte. Neptun, který se celý rok pohybuje vaším sektorem romantiky, sice v tomto ohledu vytváří atmosféru až snovou, ale vy si ji budete užívat do poslední minuty!

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Půlrok, kdy jste nápadníky kolem sebe s pomocí Marse z Berana kosili jako zralé obilí, jsou už (bohužel) za vámi. Teď je potřeba, abyste do svého trochu spletitého milostného a partnerského živote vnesli systém a pohodu. Nic se však nesmí uspěchat! Optimální začátek bude 21. března, kdy do vašeho sektoru lásky vstupuje Venuše a kdy ve vašem sektoru partnerském pobývá Mars. Období trvá do 14. dubna a bude dost náročné. Jde o dny, kdy musíte odlišit vztah, který je pro vás opravdu přínosný, od toho, který vám sice lichotí, ale který vám do života nic dobrého nepřinese. Základní rozhodnutí byste měli ud

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Po roce, kdy jste se museli věnovat především rodině a kdy jste na kultivaci svého citového i erotického života neměli čas (a většinou ani tu pravou náladu) se blíží změna. První příjemné zkušenosti vás čekají už mezi 8. lednem a 1. únorem. Jde o dny, kdy vaším znamením prochází Venuše a paralelně s ní se ve vašem sektoru lásky a romantiky nachází Mars spolu s Uranem. Je sice pravda, že se můžete chovat jinak, než je obvyklé (někdo by dokonce mohl říct, že naprosto nerozumně), ale vám to nevadí. Užíváte si svobodu a volnost, které jste v posledních dvou letech tak bytostně postrádali, a jde vám to vyloženě k duhu. Další příznivá etapa, kdy se budete seznamovat s novými lidmi a kdy bude ctitelů tolik, že si je budete muset očíslovat, protože se v nich jinak nemáte šanci vyznat, přijde na přelomu dubna a května. Užijete si, ale nic zásadního od toho nečekejte. Definitivní rozhodnutí, které ovlivní celý váš další život, přijde mezi 5. listopadem 2021 a 6. březnem 2022, kdy se Venuše podruhé dostane do vašeho znamení. Na to, abyste si vybrali toho pravého, budete mít, Kozorozi, nejen dostatek času, ale i odpovídající porci štěstí! Jaká jste milenka? Otestujte se, jestli jste dračice, nebo spíš něžné stvoření? Nespoutaná divoška, která se miluje i ve zkušební kabince, žena,…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Zatímco jste v poslední době mohli mít pocit, že se ve vašem citovém, natož erotickém životě nic zásadního neděje, přinese už začátek roku 2021 nejedno překvapení. Základ tvoří Jupiter, který se koncem roku 2020 dostal do vašeho znamení, kde s jednou krátkou přestávkou pobude až do konce prosince. Spolu s ním vstupuje do vašeho znamení Saturn, který nejenže stabilizuje váš život, ale zároveň vás nutí, abyste se na život začali dívat odpovědněji než dosud. Lehké to však nebude. Postará se o to Uran, který se po celý rok nachází ve vašem sektoru rodiny a který vám do života vnáší jak bojovnou náladu, kdy máte chuť jít proti všem, tak i potřebu překvapovat. Za těchto konstelací je docela možné, že se rozhodnete pro vztah, který vám do života nic zásadně pozitivního nevnese, jen proto, abyste tím vyvedli z míry rodiče, příbuzné, nebo kamarády. To, že se dáte dohromady s člověkem, s nímž vás dělí rozdíl generace nebo i generací, je v pořádku v případě, kdy vás pojí vztah nebo alespoň oboustranně upřímná snaha vztah vytvořit. Právě proto je potřeba, abyste se pouštěli jen do toho, co myslíte vážně. Když si, Vodnáři, začnete s někým pohrávat, můžete dříve nebo později čekat, že se vám takto vypuštěný bumerang vrátí. A můžete si být jistí, že to pak snadné ani jednoduché nebude. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…