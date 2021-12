Nemůžete stále potkat toho pravého nebo pravou? Možná jen nebyla ta správná chvíle. Nebo vám naopak nefunguje stávající vztah? Zůstat v něm, či se rozejít? Tady je horoskop lásky na rok 2022 pro všechna znamení zvěrokruhu od přední astroložky Jarmily Gričové.

Láska v roce 2022 Když napíšu, že rok, který máme za sebou, patřil k těm opravdu náročným, nic nového neřeknu. Byla to zatěžkávací zkouška pro vztahy a city: pro některé znamenaly omezení a lockdowny zhoršení partnerské krize, jiné páry naopak využily čas k prohloubení a vylepšení vzájemného vztahu. V prvním lednovém dni roku 2022 se ale opět postavíme na pomyslný start. Pak můžeme své vztahy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vylepšovat. Pohled do hvězd vám může poradit, kudy vykročit. Necháte se inspirovat? Tady je horoskop pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. Má smysl být s někým, do koho se nezamilujeme? Tady je ve videu názor odborníka:

Beran (21. 3. – 20. 4.) První polovina roku bude neobyčejně příznivá. Postará se o to především Jupiter, který bude od 11. května do 28. října ve vašem znamení. V lásce vám přinese spoustu šancí, ale také spoustu pokušení. Pokud jste ve vztahu, neriskujte víc, než je zdrávo. Vám sice připadá, že vás nevinný flirt nijak neohrožuje, ale váš partner by to vnímal jinak. Člověk, se kterým byste do takového dobrodružství šli, by navíc rychle dal najevo, že se nespokojí jen tak s něčím, ale že vás chce celého. Když se pak váš vládce Mars přesune 20. srpna do Blíženců, kde setrvá do konce března roku 2023, pochopíte, že jsou věci, které v lásce nesmíte nechat nevyřešené. Můžete se sice ostýchat, ale o tom, co ke svému partnerovi cítíte, musíte mluvit nahlas a důrazně. Berani, neriskujte situaci, kdy mu to, co jste mu nedokázali říct, řekne bez ohledu na vás a na to, co vás spojuje, někdo jiný. Pak byste své nezvyklé váhavosti sice litovali, ale bylo by vám to hodně málo platné.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Po loňském roce, který byl v tom, co se lásky a erotiky týče, plný překvapení (a ne vždycky příjemných), musíte dokončit proces, který začal už na konci roku 2021. Venuše, která se nezvykle dlouhou dobu usadila v Kozorohu, vás odsud bude ovlivňovat až do začátku března. Díky její energii získáte nebývalou a velice prospěšnou šanci na propojení reálné a duchovní stránky vašeho partnerského života. Pro vás i pro miláčka to bude sice nová, ale o to zajímavější zkušenost. Půjde o energii, která vám ukáže, jak krásná a naplňující může láska být. Právě proto byste měli být po zbytek roku opatrní. Pod vlivem Uranu ve svém znamení se dostáváte do situací, kdy budete mít velké šance na lásku, ale kdy se zároveň mohou aktivovat situace, které pak už nedokážete ovlivnit. Kdybyste si slíbili, že se před každým rozhodnutím pro novou lásku nebo pro další rozchod dvakrát vyspíte, bude to vynikající. Divoké planetární vlivy tím, Býci, nevymažete, ale jejich dopad alespoň omezíte.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Opět se přesvědčíte, že vás s partnerem, kterého vedle sebe máte, pojí daleko víc než jen láska a s ní spojené erotické zaujetí. Zejména mezi začátkem května a koncem října, kdy se Jupiter přestěhuje do vašeho sektoru přátel, se o tom ujistíte nejednou a v hodně náročných situacích. Když dostanete šanci, abyste zasáhli do vztahu svých kamarádů a přesvědčili je, aby boj o svůj vztah nevzdávali a ještě jednou si dali šanci, docílíte úspěchu. Po tomto dobrém skutku však přijde čas, abyste se začali zajímat o sebe a vlastního partnera. Týká se to zejména dnů mezi 23. červnem a 17. červencem, kdy se ve vašem znamení nachází Venuše. U vašeho miláčka hrozí v této době série akutních záchvatů žárlivosti. Vy mu sice budete vysvětlovat, že jsou naprosto neopodstatněné, ale ve skutečnosti víte, že situace není zdaleka tak jednoznačná, jak to vypadá. Koncem léta pak máte šanci na seznámení s člověkem, který je sice ze zcela jiné sorty, než je ta, z níž jste si dosud vybírali partnery, ale který vás o to víc zajímá. Právě proto byste měli o vztahu s ním uvažovat. Blíženci, bude stát za to!

Rak (22. 6. – 22. 7.) Hned na začátku roku si musíte, Raci, odpovědět na otázky, které vám přišly na mysl už koncem roku 2021, ale které jsou pro vás teď každým dnem důležitější. Do 6. března, což je doba, po kterou se Venuše nachází ve vašem partnerském sektoru, byste měli mít v otázkách, které se týkají vašeho dalšího partnerského života, jasno. Pokud vás v této době napadne, že byste měli svému dosud volnému vztahu dát formální rámec, začněte na tom co nejdříve pracovat. Musíte si ovšem správně vybrat taktiku, s jejíž pomocí chcete svého miláčka přemlouvat a přesvědčovat, že je nejlepší. Když příliš podlehnete energii Pluta ve svém partnerském sektoru a začnete na něj moc tlačit, může to dopadnout zcela jinak, než si představujete. Miláček se vám vzbouří a vy budete mít plné ruce práce s jeho zklidňováním. Pokud jste v poslední době prožívali lásku, která sice tak úplně nedopadla, ale u níž byste si přáli restart, využijte novoluní, které se 29. června odehrává ve vašem znamení. S jeho pomocí dokážete nerozhodného partnera přesvědčit, že bude dobré, když si navzájem poskytnete ještě jednu šanci.

Lev (23. 7. – 22. 8.) I když každému nahlas tvrdíte, že jste moc rádi, když máte veškeré city a emoce pod kontrolou, ve skutečnosti je to zcela jinak. Po roce, kdy se vám o přísun nových podnětů a zajímavých zážitků staral Jupiter, který pobýval ve vašem partnerském sektoru, se v této oblasti cítíte trochu ošizení. Ve vašem partnerském sektoru totiž zůstává Saturn, který vás nutí, abyste o vztazích a láskách přemýšleli odpovědně a hlavně v dlouhodobém časovém horizontu. Jupiter, který do 11. května a pak od 28. října do konce roku pobývá ve vašem sektoru erotiky a sexu, se vám zase snaží ze všech sil vysvětlit, že byste se měli nejdříve zajímat o rozkoše a všem vysvětlit, že na odpovědnost přijde čas až potom. Pokusit se o to můžete, ale předem počítejte s tím, že se to vašemu trvalému partnerovi líbit nebude. To, co vám řekne o vašem charakteru, bude sice pravdivé, ale vás to nepotěší. Lvi, nechcete své jednání alespoň trochu posunout tak, aby se tolik nemuseli rozčilovat?

Panna (23. 8. – 22. 9.) Opět se přesvědčíte, že patříte k těm, kteří mají v podstatných věcech štěstí – někdy dokonce skoro i víc, než si objektivně zaslouží. Kombinaci Jupiteru a Neptunu z partnerského sektoru, která by na každého jiného působila zhoubně, zvládáte bez problémů a tak, abyste mohli být sami se sebou spokojení. Pokud se najde někdo, kdo si myslí, že ji využije k tomu, aby vás okouzlil a dostal tam, kam byste se sami nikdy dobrovolně nevypravili, zjistí, že to je omyl. I když se můžete dostat do stavu totálního erotického šílenství, dokážete se v kritické chvíli opřít o Pluto (a v prvních dvou měsících roku ještě i o Venuši) v tvrdohlavém a realistickém Kozorohu. Krásné povídání o svém půvabu a o člověku, který je pro vás ochoten vytvořit ráj na zemi, si sice vyslechnete, ale ani vás nenapadne, abyste kvůli němu nějak zásadně měnili svůj život. Ctitel, který se začne zajímat o váš majetek a vyptávat se na zdravotní stav prarodičů a rodičů a na to, co po nich budete dědit (nebo co vám dají ještě za života), se se zlou potáže. Pak je ale docela možné, že se po chladné úvaze rozhodnete, že si s někým takovým užijete krásné romantické a erotické léto, ale pak mu vysvětlíte, že se vaše cesty rozcházejí. Pokud to, Panny, zvládnete, je to skvělé. Je však otázkou, zda se vám to opravdu podaří…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Díky vaší vládkyni Venuši, která od konce roku až do 6. března a pak znovu od 10. prosince do konce roku pobývá v Kozorohu, se v lásce i v erotice můžete těšit na zajímavé podněty. Najednou si uvědomíte, že od svého citového života vyžadujete nejen vzrušení a spoustu příjemných zážitků, ale navíc i dosud postrádanou stabilitu. Když toho chcete dosáhnout, musíte se však chovat tak, aby člověku, kterého milujete, bylo jasné, že si jeho lásku zasloužíte. Mluvte s ním tak, aby ho ani na chvíli nenapadlo, že byste kromě něj chtěli i někoho jiného. Jednejte s ním tak, aby si mohl být jistý, že vám velice upřímně záleží na tom, aby mu bylo po všech stránkách dobře. Saturn, který celý rok pobývá ve vašem sektoru lásky a romantiky, vám k tomu pak vytvoří příznivé podmínky. S jeho pomocí dokážete, Váhy, zejména mezi 11. květnem a 28. říjnem (kdy bude paralelně ve vašem partnerském sektoru Jupiter) vytvořit stav, kdy se vám v lásce bude dařit ještě lépe než ve vašich nejodvážnějších snech.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Dosud jste sice mohli každému, kdo měl dost trpělivosti, aby vás poslouchal, tvrdit, že vám na lásce nezáleží a s city si dokážete za všech okolností poradit. Teď vám však kombinace energií Neptunu a Jupiteru (ten je zde do 11. května a pak od 28. října do konce roku) vysvětluje, že si to sice namlouvat můžete, ale že ve skutečnosti je stejně všechno naprosto jinak. Po lásce toužíte s intenzitou, kterou jste snad dosud nezažili. Nejsilnější potřebu citu, který nejen dostáváte, ale který i sami poskytujete, pocítíte mezi 28. květnem a 22. červnem. Vaším partnerským sektorem prochází Venuše, která zde svou energii spojuje s Uranem. Pod jeho vlivem navazujete vztahy rychle a bez váhání. Všechno pak ženete do hodně rychlých obrátek. Paradoxně se však nemusíte bát rychlého vyhoření. Předchozí partneři vás rychle nudili, zatímco ten, kterého máte teď, vás přitahuje stále víc. Právě proto si však musíte dávat pozor na zbytečnou žárlivost. Nedejte na řeči o tom, že tím projevujete sílu lásky a intenzitu svých citů. Štíři, čím méně budete partnera k něčemu nutit, tím jistější, silnější a spolehlivější váš cit bude!

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Váš vládce Jupiter, který do 10. května a pak mezi 28. říjnem a koncem roku pobývá ve svém druhém domovském znamení Ryb, vás dostává do hodně náročných situací. Je potřeba, abyste svou lásku dokázali harmonicky spojit s požadavky, které na vás klade rodina. Pokud za sebou už máte nějaké zkušenosti a pár vztahů, které nevyšly, můžete se střetnout se situací, kdy musíte srovnat svého nynějšího partnera a děti z předchozích vztahů. Předem byste si však měli uvědomit, že jde o velmi delikátní záležitost, ve které se nesmí spěchat. Jakmile vaši milí zjistí, že na ně tlačíte, postaví se do tvrdé opozice. Ke kýžené domluvě dojde až v polovině srpna. Tam se na vaši stranu postaví nejen hvězdné energie, ale i všichni rozumní lidé z vašeho okolí. Kdybyste, Střelci, patřili k lidem, kteří byli dosud single, čekejte zejména v létě šanci na lásku, která vskutku hory přenáší. Půjde o člověka, do kterého se zamilujete rychle a bez váhání. Vzápětí sp

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Zásadní vliv na vás v erotice a sexu vyvíjí zejména Venuše. Ta do 6. března pobývá spolu s Marsem ve vašem znamení. Tvoří živelnou konjunkci s Plutem a velmi odpovědně se stará, abyste se v této oblasti nenudili. Šance, které vám podstrkuje, jsou sice neobyčejně lákavé a vzrušující, ale právě proto je potřeba, abyste si při jejich hodnocení zachovali především zdravý rozum. To, že máte tendenci jít ve vztazích (a hlavně dlouhodobých) až na dřeň, ještě neznamená, že to také máte udělat. Než se rozhodnete zapomenout na všechno, co dosud bylo, a vyrazíte za hlasem svého srdce, přemýšlejte, zda to přinese kýžený efekt. Do 11. května a pak ve dnech mezi 28. říjnem a koncem roku si dávejte pozor na člověka, který vás bude všemi možnými způsoby okouzlovat. To, že vám vysvětluje, že si bez vás svůj život nedokáže představit, se sice příjemně poslouchá, ale stavět se na tom nedá. Pozornost byste pak, Kozorohové, měli věnovat spíše partnerovi, kterého máte doma. Zejména v létě bude z vaší strany potřebovat veškerou podporu, kterou jste mu schopní dát. Sám si však o ni neřekne, a proto mu ji musíte nabídnout jako první! Jaká jste milenka? Otestujte se, jestli jste dračice, nebo spíš něžné stvoření? Nespoutaná divoška, která se miluje i ve zkušební kabince, žena,…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Váš vládce Uran, který další rok pobývá v Býku, vám v oblasti lásky a vztahů chystá mnohá překvapení. Zejména v lednu a v únoru se můžete těšit na nečekaná pozvání do nejrůznějších společností. Všichni vám sice vysvětlují, že vás tam zvou proto, že se s vámi chtějí blíže seznámit a hovořit s vámi o vaší práci, ale záhy zjistíte, že je to jinak. Jako nezadaní Vodnáři budete kolem sebe mít spoustu lidí, kteří mají dojem, že byste byli ideálními partnery pro jejich nezadané kamarády a příbuzné. V takovém případě nic neříkejte a ničeho se neodříkejte. Za to, že s někým ztratíte pár slov, nic neplatíte. Pokud ale toužíte po opravdu zásadní vztahové změně, musíte si počkat. Přinese vám ji až podzim. Od 20. srpna do 25. března 2023 prochází vaším sektorem lásky a romantiky Mars, který vám v tomto směru přinese zásadní šanci. Vodnáři, musíte ale počítat s tím, že člověk, který se kolem vás začne točit, vám mnoho času na rozmyšlenou nedá. Řekne, že vás chce, a vás se na nic ptáte nebude. Jindy byste se rozčilovali, ale teď vám jeho jednání bude imponovat. Jací jsou muži podle horoskopu: Býk vás ochrání, Blíženec pobaví Každý muž je jiný – bohudík! Víte, koho máte vedle sebe a jaké je…