Velký horoskop lásky na léto: Podívejte se na předpověď pro své znamení

Léto oficiálně začíná, a tak je načase zeptat se hvězd, co nám v oblasti lásky přinese. Podívejte se na předpověď pro své znamení a připravte se na milostné okamžiky!

Beran (21. 3. – 20. 4.) Na první pohled by se řeklo, že na lásku budete mít jak dost času, tak spoustu příležitostí k její realizaci. Planeta lásky Venuše se totiž po celé období pohybuje vaším sektorem lásky a romantiky. Stejnou oblastí zvířetníku prochází až do 9. června i Mars, který vám v této oblasti dodává energii. Jde o planetární spojení, které vás žene k akci. To, že vás někdo odmítl, neznamená, že to vezmete mlčky na vědomí. V takovém případě se rozhodnete, že budete bojovat, a taky ihned podniknete první kroky. Vzhledem k tomu, že Lvem prochází mezi 11. a 28. červencem i Merkur, bude vaše strategie jasná: člověka, který vzbudí váš zájem, dokážete okouzlit svými slovy tak, že vám kolem krku padne sám. Neúspěchu se obávat nemusíte. Umíte mluvit tak, že dotyčný sám přijde na to, že mu s vámi bude nejlépe. Potíž může přijít jen tehdy, když si pro jistotu v červnu rozjedete podobných vztahů víc s tím, že když nevyjde jeden, vyjde druhý. Pokud si nedokážete včas vybrat, můžete se kolem 17. července těšit na pěkný průšvih. Člověk, kterého jste si mimo jiné vybrali kvůli temperamentu, by vám s jeho pomocí hodně ostře vysvětlil, že si s ním tak hrát nebudete. Vám by pak zbyla prázdná náruč a oči pro pláč.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Na to, že máte zdravý rozum, jehož pokyny se řídíte ve všech situacích, do kterých se dostanete, jste právem pyšní. Léto, které se před vámi rozprostírá, vás navíc dostává do situací, kdy vám nic jiného než značné dávky zdravého rozumu nepomohou. Zásadní problémy, které budete muset řešit, vyplývají z Jupitera, který se spolu s Uranem nachází ve vašem znamení, a z Venuše, jež je s ním v napjatém vztahu. Seznamujte se a užívejte si každou chvíli, kdy můžete být se svou vytouženou láskou spolu. To je v pořádku. Než se však člověku, kterého znáte bez sedmi dní týden, začnete svěřovat se svým skutečným majetkovým stavem, přemýšlejte. Byla by škoda, abyste se k nejrůznějším lidem, kteří naletěli podvodníkům, přidali i vy. Bude lepší, když si zpočátku budete nezávazně užívat. Na seriózní přístup k životu bude čas až po 29. červenci. Merkur bude v Panně a postará se, abyste se rozhodovali rozumně. Láska, kterou vám do života vnese, nebude sice přehnaně vášnivá, ale zase na ni bude spolehnutí.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Zásadní vliv, se kterým se ještě před začátkem léta setkáte, na vás vyvíjí novoluní, které se ve vašem znamení odehrává 18. června. Najednou usoudíte, že je čas, abyste se smířili s tím, že vaše bývalá láska vyvanula z vašeho života navždy. Ještě nedávno jste si něco takového nedovedli představit, ale teď se cítíte kupodivu lehce. Pokud chcete někoho, koho milujete (nebo si to alespoň myslíte), oslovit, měli byste k tomu v první řadě využít energii Merkura, který ve vašem znamení pobývá mezi 11. a 27. červnem. Díky výmluvnosti, kterou vám dává, dokážete své city naznačit tak, aby druhá strana pochopila, že by si odmítnutím opravdu důkladně šlápla na štěstí. Příležitost k dalšímu posílení styků přijde mezi 11. a 28. červencem, kdy Merkur prochází vaším znamením, které navíc po celé období pozitivně ovlivňuje Venuše. Jde o dny, kdy byste to neměli přehánět s prací, ale naopak byste se měli věnovat naplno partnerovi. Toho, kterého doma máte, ujistěte, že si život bez něj nedokážete představit. A toho, kterého získáváte, přesvědčte, že ho štěstí jinde než ve vaší náruči nečeká.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Konečně vás čeká léto, které bude odpovídat vašim přáním. Mezi 21. červnem a 23. červencem, kdy Slunce prochází vašim znamením (a kdy se k němu mezi 28. červnem a 10. červencem přidává i Merkur), najednou pochopíte, že v lásce nemůžete čekat na štěstí, které k vám přijde automaticky, ale že se o něj taky musíte nasazením vlastních sil snažit. Pokud máte pocit, že vám láska přes veškerou vaši snahu nepřeje, je potřeba, abyste ve výše zmíněném období vylezli z domu a sami začali na seznámení s někým zajímavým aktivně pracovat. Nenápadně naznačte kamarádům, že někoho hledáte. To, že vám někoho dohodí, je skoro jisté. Když však po první schůzce pochopíte, že nejde o člověka, který by vás na první pohled zaujal, poděkujte a jděte dál. Je zbytečné, abyste ztráceli čas s někým, kdo vás nepřitahuje. Následně můžete přejít na internetovou seznamku. To, že s tím nemáte zkušenosti, nejenže nevadí, ale je to spíše užitečné. V takovém případě nevíte, co máte čekat, a proto nehrozí, že uděláte zbytečné chyby. Když k tomu vyberete dny kolem 17. července, kdy ve vašem znamení probíhá novoluní, je šance, že uspějete, opravdu značná.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Když se během letošních letních měsíců dozvíte, že jste na tom až zbytečně moc a hlavně nezaslouženě dobře, nerozčilujte se ani neříkejte, že to není pravda. Ona to totiž pravda je! Ať se pustíte do čehokoli, je šance, že uspějete, opravdu hodně vysoká. Vaším znamením totiž celou dobu prochází Venuše, která se stará o vaši psychickou rovnováhu a všestrannou pohodu. Šance, které vám u opačného pohlaví dává, stojí opravdu za to. Když se mezi 11. a 28. červencem rozhodnete, že je pasivity už dost a že je čas, abyste citový život konečně vzali do svých rukou, je šance, že se vám to podaří ještě lépe, než jste si představovali. Výmluvnost, kterou vám dá, dokážete využít tak, abyste vy byli se svými výkony spokojení a miláček byl nadšený. Jakmile k tomu připočítáte vliv Marsu, který je ve vašem znamení do 9. července, je jasné, že si na volné sváteční dny nesmíte plánovat žádnou práci. Místo toho přemýšlejte o zábavném a vzrušujícím programu, který vymyslíte pro sebe a svého partnera. Pokud se vám to podaří, budete si celé léto užívat tak, aby bylo dobře vám oběma.

Panna (23. 8. – 22. 9.) To, že se vám do žádných změn nechce, neberte jako újmu, ale naopak jako důkaz značné dávky vašeho zdravého rozumu. Při realizaci svých plánů (a to jak pracovních, tak soukromých) se můžete v první řadě opřít o svého vládce Merkura, který ve vašem znamení pobývá od 29. července do konce období. Mezi 10. červencem a 26. srpnem se k němu přidává Mars, který se vám stará o rozhodnost a jistotu, že víte, co chcete. Vzhledem k tomu, že harmonuje s Jupiterem a Uranem z Býka, počítejte s tím, že se v lásce a ve vztazích budete chovat zcela jinak, než jednáte jindy. Člověku, který se vám líbí, dáte své city najevo způsobem, který ho na pochybách rozhodně nenechá. Když vás vyslyší, bude to dobře. Když ne, rozhodně se kvůli tomu nebudete stresovat. Prozíravě jste si nechali v tomto směru otevřené ještě další možnosti. Na druhý pokus, do něhož se pustíte na přelomu srpna a září, narazíte na člověka, který vám padne kolem krku a bude rád, že vás konečně získal. Vy budete spokojení taky!

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Vzhledem k Venuši, která prochází vaším sektorem přátel, se dá čekat, že v lásce prožijete něco, s čím dosud nemáte zkušenosti. Čím víc budete utíkat člověku, kterého vnímáte jako kamaráda, tím intenzivněji o něm budete přemýšlet a tím raději se k němu budete vracet. Klidně si můžete vyjet sami na dovolenou (skvělé to bude zejména na přelomu června a července). Dokonce tam můžete prožít erotické dobrodružství tak kvalitní, že by za něj vaši známí dali naprosto cokoli. Právě po takových prožitcích pochopíte, že se zcela zbytečně honíte za něčím, o co vlastně nestojíte. Když se vrátíte domů a zjistíte, že na vás kamarád, do kterého jste se zatím zamilovali, pořád čeká, velice vás to potěší. Právě potom můžete využít vlivu Marse, který se do vašeho znamení dostává 27. srpna, a rozhodnout se, že s tím něco uděláte. Pak je ale potřeba, abyste se chovali zodpovědně a nasadili zdravý rozum. Vztah, který rozjíždíte, má do vašeho života vnést vytouženou stabilitu, na níž budete stavět celý zbytek vaší další společné životní pouti.

Štír (24. 10. – 22. 11.) O tom, že je pro vás láska důležitá, ale sex ještě o trochu důležitější, víte dávno. Letos se vám však v tomto ohledu dostane opravdu zajímavých zkušeností. Podepíše se na nich především Venuše, která je po celé léto ve vašem sektoru profese. Když vás postaví do situace, v níž musíte část dovolené obětovat pracovním záležitostem, nijak se nerozčilujete. Představa léta, které trávíte bez svých blízkých, se vám vlastně líbí. Problém nastane jen v případě, kdy „milostivé léto" využijete k navázání vztahu, který je sice ohnivý a vášnivý, ale jinak naprosto nerozumný. Ve vašem případě hrozí, že to, co vy berete jako nezávazné erotické rozhodnutí, pojme druhá strana jako lásku století. Vy se sice ve chvíli, kdy si naplno uvědomíte hloubku průšvihu, ve kterém jste se ocitli, skoro orosíte, ale okamžitě začnete jednat. Využijete energii Merkuru, jenž je od 29. července do konce období v sektoru přátel, a začnete dotyčnému vysvětlovat, že přátelství, které k němu cítíte, je daleko silnější než pouhá erotická vášeň. Při vašem štěstí se dá čekat, že se vám to i podaří.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Zásadní vliv na vás vyvíjí Venuše, která se po celé léto pohybuje oblastí, kde má ve vašem případě na starosti kontakty s cizinou a vyšší vzdělání. Do 9. července s ní spolupracuje Mars a mezi 11. a 28. červencem i Merkur. Právě proto byste v červenci měli vyrazit na dovolenou někam, kde jste ještě nebyli. Pokud jedete s partnerem a třeba i s rodinou, jde o zcela normální, i když velice příjemnou dovolenou. Nebudete se otravovat, ale

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Lze čekat, že všechno, co se týká citů, emocí a vášní, máte zcela pod kontrolou. Výbuchu lásky, se kterou si přes veškerou snahu nebudete vědět rady, se obávat nemusíte. Vaším sektorem lásky a romantiky prochází navíc celé období Jupiter spolu s Uranem. Když k tomu připočítáte příznivý vliv Merkura, který od 29. července až do konce léta (a ještě o kousek dál) prochází Pannou, je scénář toho, co se bude dít, naprosto jasný. Pro posílení a upevnění vazeb, které mezi vámi jsou, byste měli vymyslet společný projekt, jemuž se budete oba naplno věnovat. Vzhledem k velmi realistickému Merkuru by mělo jít o něco, na co si lze sáhnout a na čem můžete pracovat vlastníma rukama. Přemýšlejte o vylepšení zahrady nebo o zkrášlení domova. Teprve při společné práci zjistíte, že jak vy, tak váš miláček máte talenty, o kterých jste dosud buď neměli tušení, nebo jste je považovali za něco tak nepodstatného, že se s tím nemá cenu zabývat. Teď však zjišťujete, že jste skvělá dvojice nejen v lásce, ale i ve společné tvůrčí práci. Magická zvířata: Která z nich nám nosí štěstí a která smůlu? 1 Zvířata nás provázejí odpradávna. Některá z nich si pak lidé začali…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Když zjistíte, že se celé léto můžete bez obav opírat o vliv Venuše ze svého partnerského sektoru, zásadně se vám uleví. Když zjistíte, že stejným sektorem prochází do 9. července Mars a mezi 11. a 28. červencem Merkur, bude vám ještě lépe. Pochopíte, že klidně můžete nechat spoustu odpovědnosti jak za to, co se děje, tak za vytváření dalších společných životních plánů na svém partnerovi. Do oblasti, které se můžete věnovat, spadají nejen záležitosti praktické, ale i erotické. Když vás napadne, že byste svůj erotický život měli a mohli nějak zpestřit, miláčkovy reakce se nebojte. Můžete si být jistí, že bude neobyčejně kladná. Kdybyste však situaci vedli tak, aby to vypadalo jako jeho vlastní nápad, za který byste ho mohli pochválit, bude to ještě lepší. Někdo by sice takovou partnerskou taktiku mohl označit jako zavrženíhodnou manipulaci, ale vy víte své. Už dávno je vám jasné, že váš miláček patří k lidem, kteří nenápadné, ale důrazné vedení potřebují už jen proto, aby nedělali zbytečné a hlavně nevratné životní chyby. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…