Velký horoskop na listopad: Lvi by neměli hazardovat s penězi, Střelci jsou ve stresu, Berani jsou ambiciózní

Snažte se vyhýbat konfliktům. Rozmyslete si, co chcete blízkým říct a zda je to vůbec nutné. Zkraje listopadu jste velmi vztahovační a některé věci vnímáte citlivěji, než jaké jsou ve skutečnosti.

Rádi byste měli s minimální prací maximální výsledky. Co se vám nepodaří vymyslet hlavou či rukama, snažíte se zachránit hezkými řečmi. Kolegové nejsou hloupí, a tak vám dají najevo, co si myslí.

Než se dostanete do správného provozního tempa, chvíli to potrvá. Ve druhé dekádě ale podáváte skvělé výkony. Snažte se dokončovat rozdělané úkoly. Skáčete od jednoho ke druhému a přestáváte stíhat.

Ve vzduchu visí úrazy vlivem nevhodně použité energie. Snažte se ovládnout rozbouřené nitro a dávejte pozor na sebe i okolí. Zejména při řízení auta se nerozčilujte, mohlo by to mít neblahé následky.

Z nepříjemností, které vás překvapí, si neděláte těžkou hlavu. Říkáte si, že co vás nezabije, to vás posílí. Dokonce můžete mít radost, že díky komplikacím jste na chvíli vyskočili ze stereotypu.

Pokračování 8 / 12

Štír (24. 10.–22. 11.)

Práce a peníze

Jednáte ve stylu, co na srdci, to na jazyku. Bohužel nedomýšlíte následky. Nadřízení si všímají každého detailu. Snažte se dodržovat, co požadují. V opačném případě propadnete na nevýhodnou pozici.

Rodina a vztahy

Jste aktivní a do všech činností se pouštíte po hlavě. Bohužel by vám to mohlo zkomplikovat plány. V polovině měsíce není vhodná doba pro rekonstrukci domova. Opravy svěřte do rukou profesionálům.

Zdraví a kondice

Po zdravotní stránce nemusíte řešit žádné komplikace. Vesmír hovoří o dobré kondici i pevném zdraví. Alespoň máte dostatek sil, abyste překonali všechny nesnáze a vyšli z nich zkušenější a otužilejší.